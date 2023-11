Vale do Dendê: hub de inovação do Nordeste conecta a Bahia com o mundo | A TARDE

O Dendê é o nosso silício. A frase norteia as ações da Vale do Dendê, hub de inovação que há sete anos apoia afroempreendedores baianos e fortalece o ecossistema de inovação, tecnologia e diversidade de Salvador por meio de ações de desenvolvimento e programas de aceleração.

Único hub do Norte-Nordeste a integrar o Google for Startup, a Vale do Dendê vem provocando uma transformação na percepção global sobre a capital baiana, impulsionando Salvador a se tonar um grande polo de inovação e criatividade com foco no impacto social.

O Pelourinho é o local mais visitado por turistas na Bahia. As ruas estreitas, igrejas e casarões oferecem uma imersão na história e cultura local e, as paredes da construção secular do casarão nº 2 da Rua das Laranjeiras, onde está instalada a Casa Vale do Dendê representa um novo capítulo na história da cidade.

É neste local que a inovação, criatividade e tecnologia são pensados e aplicados, beneficiando uma parcela da população soteropolitana que utiliza o empreendedorismo como uma peça-chave na economia brasileira.

Salvador tem quase três milhões de habitantes. Considerada a cidade mais negra fora do continente africano, é impossível visualizar a potência que tem a cidade e não pensar políticas de valorização para esta sociedade que está diariamente criando, produzindo e movimentando financeiramente o estado, não somente através do turismo, mas apresentando ao mundo soluções inovadoras nas áreas de saúde, moda, gastronomia com cases de afroempreendedores de sucesso acelerados pela Vale do Dendê, a exemplo da Afrosaúde (saúde), Minha Cesta (tecnologia), Abebé Cosméticos (economia criativa), Restaurante Encantos da Maré (gastronomia).

Projetar Salvador para se tonar uma capital tão atrativa economicamente quanto é turisticamente é uma das missões da Vale do Dendê, que além dos programas de aceleração nas áreas de alimentos, economia criativa, áudio, realiza o Festival Afrofuturismo, reunindo em Salvador renomados palestrantes internacionais e nacionais para discutir temas atuais e necessários como economia, desenvolvimento tecnológico, inovação, diversidade.

Em 2023 as conexões entre Brasil e África estarão mais fortes e o Festival Afrofuturismo - Ano V, que ocorrerá dias 20 e 21 de novembro de 2023 transformará o Centro Histórico de Salvador em uma cidade Afrofuturista para explorar o tema ‘De Volta para o Futuro'.

O intercâmbio cultural incluirá uma programação simultânea com paineis, talks, workshops, atividades artísticas onde palestrantes internacionais se unirão a especialistas nacionais para juntos promover reflexões sobre a ascensão da inovação tecnológica nos países africanos, além de explorar o conhecimento ancestral capaz de conectar culturalmente Brasil, África e o mundo, destacando também a diversidade estética presente na cultura contemporânea.

O Festival Afrofuturismo teve início em 2017 como Ocupação Afrofuturista, e vem se consolidando como evento de referência para inovadores e criativos de todo o Brasil, colocando Salvador- Bahia no mapa global de eventos ao lado de Austin (SXSW), Cannes (Festival de Cinema e Publicidade), Lisboa (Web Summit), Nova Orleans (Essence Festival) e outras cidades globais.

Paulo Rogério Nunes - Empreendedor, cofundador da Aceleradora de impacto social, Vale do Dendê, e consultor em diversidade. É da rede Alumni do Berkman Klein Center da Universidade Harvard e autor do livro "Oportunidades Invisíveis".