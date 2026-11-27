A Bahia já reúne mais de 170 aeronaves agrícolas com matrícula ativa e abriga a quinta maior frota aeroagrícola do Brasil. O crescimento acompanha a expansão do agronegócio no Oeste baiano, uma das principais fronteiras agrícolas do país.

O estado vem atrás das frotas de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Com lavouras cada vez maiores de soja, milho e algodão, a demanda por operações aéreas especializadas cresceu no mesmo ritmo da produção.

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Análise realizada pela coluna a partir da base pública do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB/ANAC) identificou mais de 170 aeronaves agrícolas com matrícula ativa ligada à Bahia. Do total identificado, cerca de 90 aeronaves (proprietários ou operadores) pertencem à família Air Tractor, fabricante americana, enquanto aproximadamente 60 aeronaves pertencem à tradicional família Ipanema (EMB) da brasileira Embraer.

Os dados são ratificados por levantamento do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), que apontou que a frota aeroagrícola baiana passou de 99 aeronaves em 2019 para mais de 180 aeronaves em 2025, um crescimento próximo de 90% em apenas seis anos.

Air Tractor mais frequente no mercado da Bahia

Os modelos da fabricante norte-americana Air Tractor tornaram-se os preferidos em operações de larga escala. Aeronaves como os AT-402, AT-502, AT-602 e AT-802 oferecem maior capacidade de carga e elevada produtividade operacional, permitindo cobrir grandes extensões de lavoura em menos tempo.

Em culturas como soja, milho e algodão, cada hora pode ser decisiva para o controle de pragas e doenças. A capacidade de transportar maiores quantidades de produtos por voo reduz o número de reabastecimentos e aumenta a eficiência das operações.

Não por acaso, os Air Tractor representam aproximadamente metade da frota agrícola ativa identificada na Bahia. O cenário baiano apresenta propriedades de grande porte que exigem elevada capacidade operacional para cumprir janelas de pulverização cada vez mais estreitas.

Segundo a Air Tractor, um AT-502B pode cobrir até oito hectares por minuto durante operações de pulverização: “Essa produtividade é importante, porque em um avião menor, como o Ipanema, cobre apenas quatro hectares por minuto.”

Os modelos da Air Tractor utilizam motores turboélices, alguns deles os reconhecidos Pratt & Whitney PT6A-15AG.

A joia da Embraer continua voando alto

Se os Air Tractor representam a expansão da agricultura de larga escala, o Ipanema continua sendo um dos maiores símbolos da indústria aeronáutica brasileira.

Produzido pela Embraer desde os anos 1970, o avião tornou-se referência mundial ao ser a primeira aeronave agrícola certificada para operar com etanol (álcool) em larga escala. Décadas após seu lançamento, continua prestando serviços em todo o Brasil e segue sendo uma presença relevante nos céus baianos.

A análise da base da ANAC identificou aproximadamente 60 Ipanemas ativos na Bahia, distribuídos entre versões EMB-201, EMB-202, EMB-202A, EMB-203 e outras variantes desenvolvidas ao longo da história do programa. Somente as versões EMB-202 e EMB-202A somam 26 aeronaves registradas no estado.

A utilização do etanol confere ao Ipanema uma característica praticamente única no mundo da aviação agrícola. Além de reduzir a dependência do combustível de origem fóssil, a solução aproveita uma cadeia produtiva amplamente disponível no Brasil e ajuda a reduzir os custos operacionais em diversas aplicações.

EMB-202 Ipanema da Embraer - Foto: Divulgação | Embraer

O Ipanema permanece valorizado por sua robustez, simplicidade operacional (Utiliza motores a pistão Lycoming) e excelente relação custo-benefício, especialmente em operações onde a elevada capacidade dos Air Tractor não é um requisito absoluto.

Na prática, o crescimento do agronegócio é tão intenso que criou demanda para diferentes perfis de aeronaves. Assim, a convivência entre os dois modelos é um reflexo da maturidade do setor.

Os números da Bahia também ilustram esses cenários complementares: uma frota composta simultaneamente por quase uma centena de Air Tractor e dezenas de Ipanemas da Embraer.

Um retrato da força econômica do estado

Os números mostram que a Bahia não apenas lidera a aviação agrícola nordestina, mas o faz com ampla vantagem. Com dados da ANAC, a Bahia concentra aproximadamente metade de toda a frota aeroagrícola nordestina.

O Oeste baiano, impulsionado pelo avanço da soja, do milho e do algodão, transformou-se em um dos mais dinâmicos polos agrícolas do país. Não por acaso, municípios como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e São Desidério figuram entre os maiores centros nacionais de aviação agrícola.

Manutenção Aeronáutica

O crescimento da aviação agrícola na Bahia também impulsionou o surgimento de uma estrutura de suporte especializada. Hoje, a região abriga oficinas de manutenção aeronáutica, capazes de atender desde os tradicionais Ipanemas da Embraer até os modernos Air Tractor equipados com motores turboélice.

Empresas como a ABA Manutenção de Aeronaves e a Oeste Aviation, ambas instaladas em Luís Eduardo Magalhães, ajudam a manter a frota disponível durante o período crítico das safras, reduzindo os tempos improdutivos das aeronaves.

A presença dessas oficinas mostra como a cadeia produtiva da aviação agrícola evoluiu na região. Ao redor dela surgiu um ecossistema completo envolvendo manutenção, treinamento, peças, inspeções e suporte técnico especializado.

Frota nacional

Segundo o Sindag, o Brasil encerrou 2025 com 2.866 aeronaves agrícolas, crescimento de 5,2% sobre 2024. A frota está praticamente dividida entre 51% de aeronaves produzidas no Brasil, com destaque para as variantes do Ipanema e 49% de aeronaves importadas.