O primeiro voo comercial do Airbus A330-900neo operado pela GOL Linhas Aéreas para Salvador já tem data para acontecer. Em 25 de novembro de 2026, a aeronave realizará sua estreia na rota Rio de Janeiro/Galeão (GIG) - Salvador (SSA), com decolagem prevista às 11h35 e pouso na capital baiana às 13h40.

Já realizando voos internacionais com Airbus A330-200 há alguns meses, pela primeira vez na história da companhia, a aeronave realizará voos comerciais domésticos em rotas da Gol. A companhia volta a realizar operações com aeronaves de fuselagem larga após operar por muitos anos Boeing 767 da época da Varig.

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A ocasião deverá receber atenção especial da companhia, que contará com uma ação dedicada de equipes da GOL e terá a presença de convidados, reforçando o caráter simbólico da estreia do novo equipamento no país. A operação também marcará o início da fase prática de certificação e treinamento que permitirá à empresa operar o modelo em território brasileiro antes da transferência da aeronave para a frota da Avianca, companhia parceira da Gol no grupo Abra.

O A330-900neo, de provável matrícula PS-WGH, oferece uma configuração de maior densidade para os padrões do mercado doméstico nacional, com 377 assentos, sendo 12 lugares na cabine Business e 365 na Econômica.

Os assentos da cabine executiva serão comercializados como GOL+Conforto, permitindo que passageiros da ponte Rio-Salvador experimentem, pela primeira vez em um voo regular da companhia, uma cabine de longo curso normalmente utilizada em operações internacionais.

A escolha de Salvador não ocorreu por acaso: a cidade é hub Gol. O destino vive um dos momentos mais fortes de sua história recente, com crescimento da conectividade aérea, expansão da malha internacional e recordes de oferta para a temporada de verão. Nesse contexto, receber o primeiro voo doméstico da GOL com o A330 reforça a relevância da capital baiana dentro da rede da Gol. Belém e Salvador também deverão receber voos com o A330-900.

Ainda que a operação seja temporária e tenha duração prevista até janeiro de 2027, quando a aeronave será incorporada à frota da Avianca, o voo de 25 de novembro tem todos os ingredientes para atrair uma série de fotógrafos de aviões, Spotters, ao aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães.

A330-900 da Gol chegou ao Brasil em setembro para nacionalização - Foto: Gol

Números inéditos de movimentação

O Salvador Bahia Airport terá a maior operação de verão de sua história entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027, com oferta de 1,6 milhão de assentos, crescimento de 2,4% em relação ao recorde anterior. A malha aérea contará com voos diretos para 36 destinos, sendo 28 nacionais e 8 internacionais, distribuídos em 50 rotas operadas por dez companhias aéreas. Apenas em janeiro de 2027, o aeroporto disponibilizará 1,05 milhão de assentos, o maior volume registrado para o mês nos últimos dez anos.

No mercado doméstico, a expansão será puxada principalmente pela LATAM, que ampliará em 23,3% sua oferta, reforçando frequências para São Paulo (Guarulhos), Brasília e Rio de Janeiro (Santos Dumont), além de lançar uma rota sazonal diária para Porto Alegre. A GOL seguirá como a maior companhia em assentos ofertados, com quase 800 mil lugares disponíveis e aumento de frequências para destinos como Recife, Goiânia, Vitória e Maceió. O aeroporto também manterá conexões regulares para sete cidades do interior baiano.

Já na malha internacional, a principal novidade será o início dos voos diretos da LATAM para Santiago, no Chile, a partir de janeiro de 2027. A Europa seguirá como o principal mercado internacional de Salvador, concentrando 56% da oferta de assentos, com reforço das operações da TAP para Lisboa e da Air France para Paris. A Copa Airlines também ampliará fortemente sua presença na rota para a Cidade do Panamá, refletindo a crescente demanda internacional e consolidando Salvador como um dos principais hubs aéreos do Nordeste brasileiro.

Nova sala vip

Após grande período com apenas um lounge vip / sala vip na sala de embarque, o aeroporto de Salvador passa a contar com um segundo espaço.

O Salvador Bahia Airport, inaugurou no último 13 de outubro o Amaní Lounge, nova sala VIP do terminal. Com investimento de R$ 8 milhões, 430 m² de área e capacidade para mais de 140 pessoas, o espaço é administrado pela própria VINCI Airports e foi concebido para transformar o tempo de espera em uma experiência de acolhimento, descanso e conexão com Salvador.

O evento de inauguração contou com a presença de convidados e executivos da VINCI Airports no Brasil e na França.

O Amaní Lounge foi pensado para proporcionar uma pausa na jornada, em um ambiente que combina comodidade, acolhimento e tranquilidade. A proposta é convidar o passageiro a desacelerar e aproveitar o período que antecede o embarque.

O conceito de sense of place também estará presente no espaço, conectando a experiência à identidade de Salvador. A cultura e a atmosfera da cidade serão traduzidas não apenas na decoração, mas também na curadoria, nos objetos e nos detalhes do ambiente, criando uma relação mais próxima entre o passageiro e o destino.

O nome Amaní Lounge acompanha essa proposta e traduz a ideia de pausa e bem-estar entre um destino e outro.