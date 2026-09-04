Descubra como a Bahia se tornou o 5º maior mercado de aviação do Brasil

O mercado de aviação comercial da Bahia se consolida como 5º maior do país e vem se destacando como um dos que mais crescem.

Ranking Mercado Aviação Passageiros Jan-Jul Crescimento 2025-2026 1 SP 50.391.182 2,0% 2 RJ 14.812.253 9,9% 3 DF 9.952.322 8,0% 4 MG 8.497.389 -1,6% 5 BA 7.369.602 10,6% 6 PE 6.398.901 4,0% 7 PR 6.309.018 5,8% 8 SC 5.228.153 5,3% 9 RS 5.065.999 15,0% 10 CE 4.042.023 4,0% 11 PA 3.020.827 3,6% 12 GO 2.174.148 -4,6%

Entre janeiro e julho de 2026, o estado movimentou, em todos os seus aeroportos com voos comerciais 7,37 milhões de passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, à frente de estados tradicionalmente fortes no setor, como Pernambuco, Paraná, e Rio Grande do Sul.

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O crescimento de 10,6% sobre igual período de 2025 foi superior ao observado na maior parte dos grandes mercados nacionais.

Desempenho detalhado dos aeroportos baianos

Os aeroportos da Bahia com voos comerciais são: (ANAC)

Aeroporto Passageiros (Jan-Jul) 2025 Passageiros (Jan-Jul) 2026 Crescimento SALVADOR 4.518.483 4.954.380 9,6% PORTO SEGURO 1.476.113 1.659.624 12,4% ILHÉUS 370.245 422.765 14,2% VITÓRIA DA CONQUISTA 205.348 258.333 25,8% BARREIRAS 33.548 28.730 -14,4% GUANAMBI 20.488 20.002 -2,4% UNA 20.456 16.058 -21,5% LENÇÓIS 5.640 5.174 -8,3% CAIRU (Morro de SP) 5.164 4.536 -12,2% MARAÚ 444 0 N.A.

A força do Hub de Salvador

Boa parte desse desempenho pode ser explicada pela força de Salvador, que ultrapassou 4,95 milhões de passageiros nos sete primeiros meses de 2026, sobretudo depois dos avanços na malha trazidos pela Gol, conforme publicamos.

O crescimento será ainda maior a partir de 2027, sobretudo após a Gol prever a malha de verão para destinos como Cuiabá, Curitiba e Porto Alegre: serão mais de 53 partidas por dia em média, gigante movimentação.

Como novidades do aeroporto, ganhará até 3 movimentações semanais da Latam para Santiago a partir de janeiro de 2027, bem como receberá a primeira base de manutenção de aeronaves da Latam no Nordeste. O terminal também terá uma sala Vip adicional.

O protagonismo e a conectividade regional de Porto Seguro

Ainda, o aeroporto de Salvador é acompanhado por vários equipamentos do interior com uma rede de cidades capazes de sustentar operações aéreas relevantes, distribuindo desenvolvimento econômico e turístico para diversas regiões.

O maior exemplo é Porto Seguro. Com mais de 1,65 milhão de passageiros entre janeiro e julho de 2026, o aeroporto não apenas lidera o interior baiano, mas também lidera com muita folga. Seu movimento supera, inclusive, o de diversas capitais nordestinas como São Luís, Teresina e João Pessoa.

O desempenho reflete a força turística do destino e ajuda a explicar por que companhias aéreas continuam ampliando suas operações na região. Porto Seguro tornou-se um vetor de crescimento da aviação regional brasileira e um dos pilares da conectividade aérea do Nordeste. Crescerá inclusive em voos internacionais como escrevemos, dada a chegada da 3ª companhia internacional, a Jetsmart.

Trata-se do único aeroporto do interior do Norte-Nordeste com voos internacionais regulares há anos.

Os sucessos de Ilhéus e Vitória da Conquista

Logo atrás aparece Ilhéus, outro caso de sucesso da aviação baiana. O aeroporto registrou mais de 422 mil passageiros nos primeiros sete meses de 2026 e apresentou crescimento superior a 14%, consolidando-se como o segundo maior aeroporto do interior nordestino.

Vitória da Conquista também merece destaque. Com mais de 258 mil passageiros e crescimento próximo de 26% em 2026, o aeroporto confirma sua posição como principal porta de entrada aérea do sudoeste baiano.

O terminal de Vitória da Conquista possui apenas 7 anos (2019) que foi inaugurado, permitindo a região baiana a receber grandes aeronaves.

O potencial éconômico de Barreiras e o agronegócio

Já Barreiras representa a força econômica do agronegócio do oeste do estado e possui potencial para acelerar ainda mais seu crescimento com os investimentos em infraestrutura atualmente em andamento.

A pista de pousos e decolagens (PDD) passará a ter dimensões de 1.950 metros por 30 metros de largura, permitindo a recepção de aeronaves de categoria 3C, como o Boeing 737-800 e o A320, além de melhorias no pátio de aeronaves

Ademais, conversando com o Ministro de Portos e Aeroporto Tomé Franca, inclusive, apuramos que o aeroporto de Barreiras será adicionado à segunda rodada do programa de concessão de aeroportos regionais o Ampliar, no programa de repactuação e reconcessão do aeroporto de Brasília pela Inframérica, que deve acontecer até o final de 2026.

Contexto macro e a força geográfica do interior baiano

Quando se observa o ranking dos aeroportos no interior do Nordeste, o protagonismo da Bahia torna-se ainda mais evidente: Entre os cinco maiores aeroportos interioranos da região, três estão em território baiano: Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista.

Além disso, o estado ainda aparece com Barreiras, Una, Guanambi e Cairu entre os aeroportos com movimentação regular de passageiros. Dos 14 principais aeroportos do interior nordestino em movimentação de passageiros, sete estão na Bahia.

Os números mostram, portanto que a aviação comercial baiana possui força em todas as geografias: no litoral (Salvador, Ilhéus, Porto Seguro), no sul (Vitória da Conquista, Guanambi), no centro (Lençois), e no oeste no oeste (Barreiras). Todos esses equipamentos e as melhorias de infraestrutura fortalecendo o turismo, agronegócio, comércio, saúde e serviços.

Poderia comentar também que o norte baiano fortalece e muito a movimentação do aeroporto de Petrolina, que fica em Pernambuco, mas está a uma ponte da cidade de Juazeiro-BA.

Em um país marcado pela concentração econômica e logística no Sudeste, a Bahia demonstra que é possível construir um mercado aéreo forte e diversificado.

Programa Ampliar e a concessão de Lençóis

O Programa Ampliar nasceu com o objetivo de proporcionar a modernização da infraestrutura de aeroportos regionais no Brasil, especialmente nas regiões com maior déficit, como a Amazônia Legal e o Nordeste, foco da primeira etapa.

Na 1ª rodada do Programa (final de 2025) permitiu que 13 aeroportos fossem arrematados. A concessionário do aeroporto de Guarulhos Gru Airport levou os aeroportos de Lençóis e Paulo Afonso, com potencial de investimentos de R$ 180 milhões para melhorias diversas nos equipamentos.

O Aeroporto de Lençóis é considerado a principal porta de entrada para a Chapada Diamantina, um destino famoso do ecoturismo brasileiro e baiano. As assinaturas dos contratos de concessão são esperadas para o mês de setembro de 2026.

Expectativas e ampliação em Feira de Santana

Após investimentos da ordem de R$ 10 milhões de reais em 2026, o aeroporto de Feira de Santana teve obras de ampliação de pista de pouso e decolagens ampliada de 1500m para 1800m, além de reforço de rigidez de pavimento (PCN).

O investimento é também importante e garantirá que o aeroporto da maior cidade do interior do Nordeste, com mais de 700.000 habitantes, consiga receber aeronaves também de categoria 3C, como o Boeing 737 e o Airbus.

Feira de Santana já teve voos comerciais da Azul há vários anos e, no pós-pandemia, contou com voos da Voepass para Salvador e conexões. As dimensões reduzidas de pistas e pátios foram grandes obstáculos a chegada de voos nacionais.

Ainda, o aeroporto precisa vencer a dificuldade natural de ser localizado próximo a Salvador e ter sua própria malha.

A melhoria da infraestrutura dos principais terminais aeroportuários será o segredo para potencializar o crescimento orgânico da aviação comercial baiana.

Abaeté Aviação e conectividade turística exclusiva

Cessna 208 Caravan da baiana Abaeté Aviaçaõ - Foto: Divulgação

Dentre as marcas da aviação comercial baiana, podem ser relacionadas uma companhia aérea própria: a Abaeté Aviação.

A empresa que fez 45 anos em 2024, opera com aeronaves monomotoras Cessna 208 Caravan (“um modelo internacionalmente reconhecido pela resistência e versatilidade que apresenta”), realizando voos de Salvador a Morro de São Paulo (aeroporto de Cairu), um dos grandes cartões postais da Bahia.