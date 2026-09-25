Terá a Gol voos internacionais com suas aeronaves de longo curso a partir de Salvador?

A Gol acabou de iniciar voos históricos de longo curso com aeronaves de dois corredores Airbus A330 (para longo curso) do Galeão para os EUA e para a Europa (Portugal) e segundo informações do Portal FlightGlobal, já pensa em dobrar a quantidade de pedidos da aeronave.

Com essa maior quantidade de pedidos, faria a Gol voos de longo curso a partir de Salvador, seu hub do nordeste?

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A reflexão faz muito sentido dado que, observando os movimentos de suas competidoras nacionais, Azul e Latam, possuem voos de longo curso em seus hubs nordeste (Recife e Fortaleza, respectivamente).

Assim, faz da ordem de 10 anos que Azul e Latam realizam voos internacionais com aeronaves de fuselagem larga a partir do Nordeste e nunca os descontinuaram, ressalvado o período de pandemia. Pelo contrário, a ambiência criada pelos estados permite incentivos que tornam os voos bastante oportunos e lucrativos.

A Azul em Recife oportunizou realizar voos internacionais com aeronaves e tripulações ‘terceirizadas’ da empresa Euroatlantic, mas também com aeronaves próprias. As taxas de ocupação desses voos são sempre muito fortes, próximas a 90%, sobretudo devido à capilaridade doméstica que há no hub da companhia na capital pernambucana, hub do Nordeste.

Em Fortaleza, a Latam precisou muito rapidamente incrementar voos a Lisboa com o Boeing 787: voos lotados de passageiros e mais ainda de cargas, da ordem de vinte toneladas por voo. A companhia iniciou com um voo semanal em abril de 2025, triplicou frequências em outubro de 2025 e agora em outubro de 2026 deverá aumentar até frequências semanais.

Como não olhar para esses cases nordestinos e não pensar em destinos de longo curso a partir da capital de Salvador com a Gol? Sobretudo com o fortalecimento do hub doméstico da companhia na cidade.

É natural pensar nesses voos de longa distância, para um médio-longo prazo, algo num horizonte de 5 anos. Por hora, a Gol deverá estar totalmente concentrada em fazer seu novo hub internacional Galeão ter a máxima eficiência possível.

Foto: Reprodução | JetPhotos

Os voos diretos da GOL do Aeroporto do Galeão (GIG) para os Estados Unidos (com destino a Nova York - JFK) começaram no dia 8 de julho de 2026. As operações Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, para Lisboa, em Portugal, começaram em 16 de setembro de 2026.

Esse passo da companhia é duplamente ousado: ousou voltar a operar grandes aeronaves e ousou fazer diferente, construindo um hub internacional fora de Guarulhos, o que é excelente.

Assim, a ideia do momento é viabilizar, maturar o Galeão. Em alguns anos, validando o projeto Galeão, que penso será bastante exitoso, poderá começar a olhar para suas outras grandes bases.

Colocaria voos a partir de Brasília? Para os EUA, não seria necessário, dado que o 737-Max faz o trabalho.

Entrentanto, o Max não consegue voar, por exemplo, entre Salvador e a Flórida, por exemplo, algo que um widebody como o Airbus 330 faz com facilidade, mesmo vale para a Europa.

Salvador estaria potencialmente ligada à Europa e EUA com essas aeronaves Gol.

A aviação comercial brasileira deverá crescer a elevadas taxas nos próximos anos e essa expansão é mais que possível futuramente.

Ademais, o viés é de fortalecimento do hub Gol em Salvador, principalmente, após o Grupo Abra, que contém a Gol, anunciar a incorporação de Embraers E2-195. Com a grande conectividade doméstica alargada em Salvador, dificilmente, voos de longo curso não se viabilizem.

Certamente, caberá a entes públicos e privados diligenciar com a companhia aérea para que esse objetivo seja viabilizado no futuro de maneira oportuna a todos.

Desafio das cargas

Para a operação internacional de longo curso e alta densidade se viabilizar, será necessário movimentar, porém, também elevada quantidade de cargas nos porões das aeronaves.

Essas quantidades hoje podem ser um entrave dado que há o contexto de suspensão de voos internacionais em Salvador em épocas do ano como os voos da Air France no início do segundo trimestre de 2026, que se repetirá em 2027.

Um dos motivos para a suspensão seria a relativa baixa quantidade de cargas nos porões. Para comparação, nos 8 meses de 2026 houve decréscimo de 10% na movimentação de cargas: 8 meses de 2026: 4.912 toneladas.

A quantidade de cargas movimentadas, porém, no Terminal de Cargas do aeroporto Luís Eduardo Magalhães é relevante e cresceu 20% em cargas internacionais entre os 8 primeiros meses de 2026 sobre igual período de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. De janeiro a agosto de 2026, foram 25.706 toneladas de cargas totais.

TECA Salvador

O Terminal de Cargas Aéreas (TECA) do Salvador Bahia Airport, que integra a rede VINCI Airports, concessionária do aeroporto movimentou 4.061 toneladas de cargas em julho, o maior volume registrado pelo terminal em 2026. O resultado também estabelece uma nova marca para o TECA, superando o recorde anterior de 3.697 toneladas, registrado em novembro do ano passado. O resultado representa crescimento de 16% em relação a julho de 2025. No acumulado de janeiro a julho, foram movimentadas 24.690 toneladas.

O total registrado em julho, 890 toneladas, correspondera a operações de comércio exterior, entre importações e exportações. O segmento de mobilidade, que inclui peças automotivas e aeronáuticas, foi o principal destaque entre as cargas de importação, com crescimento de 739% no volume movimentado em relação ao mesmo período de 2025. A carga doméstica também apresentou crescimento, contribuindo para o desempenho do terminal no período.

“O crescimento da movimentação de cargas mostra a capacidade do TECA do Aeroporto de Salvador de acompanhar a evolução da demanda e atender diferentes perfis de operação com eficiência. Mais do que um resultado operacional, esse desempenho reforça a importância estratégica do terminal para a economia baiana, ao facilitar a circulação de produtos, fortalecer o comércio exterior e ampliar as conexões da Bahia com mercados nacionais e internacionais. É uma operação que contribui diretamente para a atividade econômica e para a competitividade do estado”, afirma Julio Ribas, CEO do Salvador Bahia Airport.

A330neo da GOL já tem voos domésticos à venda entre Galeão e Salvador

A GOL Linhas Aéreas já iniciou a venda de passagens para voos domésticos entre o Aeroporto Internacional do Galeão e o Aeroporto de Salvador operados pelo Airbus A330-900neo. Os slots (previsão de voos) cadastrados na ANAC indicam operações

entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, período em que a companhia deverá utilizar a aeronave para treinamento e certificação de tripulações em rota comercial.

A escolha de Salvador não é aleatória. O aeroporto baiano consolidou-se como o principal hub nordestino da GOL, com forte crescimento de voos, assentos e conectividade, devendo registrar a maior operação da história da companhia na capital baiana durante a alta temporada 2026/2027.

A cidade de Belém também já tem ligações programadas e à venda com o A330-900 neo. Os voos também são para o Galeão.