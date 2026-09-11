A Latam terá a maior malha em Salvador em mais de 10 anos

A Latam deverá crescer no aeroporto de Salvador, em média, mais de 20% em voos e assentos no 1º semestre de 2027 sobre igual período de 2026, segundo previsão de voos em sistema da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

A companhia aérea terá a maior movimentação em Salvador em mais de 10 anos, reafirmando que, juntamente com a gigante expansão da Gol, a capital terá uma 2ª companhia aérea forte no verão.

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Como explicamos, o aeroporto de Salvador foi um dos que mais cresceu no Brasil, sendo o 8º aeroporto mais movimentado em passageiros com mais de 5 milhões de passageiros transportados entre janeiro e agosto de 2026.

A previsão de assentos Latam oferecidos em 2026 é de 2.952.080 entre chegadas e partidas. Considerando ocupação média de 83%, apenas a Latam poderá movimentar da ordem de 2,5 milhões de passageiros.

Segundo os mesmo dados da ANAC, o crescimento de 2026 sobre 2025 é previsto ser de 13,4% em assentos ofertados.

2027 tem tudo para ser muito melhor. Para o 1º semestre do ano que vem sobre 2026, a previsão (ANAC) é de crescimento de 26% em média em assentos e 21% em voos.

Olhando apenas para janeiro de 2027 sobre janeiro de 2026, o crescimento previsto é de 30% em voos e assentos. Salvador terá praticamente 29 partidas diárias da Latam em média, a média de 2026 é de 21 partidas.

Nessa excelente expansão em janeiro de 2027, chama atenção voos extras para Porto Alegre, Rio de Janeiro – Santos Dumont, e os recém anunciados voos internacionais da companhia entre Salvador e Santiago, capital do Chile.

No verão de 2027, o passageiro voará de Salvador direto para 8 aeroportos diferentes, contando com os tradicionais destinos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.

Voos a Santiago

Em linha com o retorno de voos da Sky Airlines entre Santiago e Salvador, a LATAM anunciou nova rota internacional direta entre Salvador e Santiago, com início das operações em 3 de janeiro de 2027.

O novo voo amplia a conectividade entre Brasil e Chile e oferece uma nova alternativa para turistas brasileiros e chilenos, reduzindo em cerca de três horas o tempo de viagem entre as duas cidades em comparação com as opções atuais com conexão.

Inicialmente, a rota contará com três voos semanais durante a alta temporada de verão. As partidas de Salvador serão realizadas às quartas, sextas e domingos, às 21h15, com chegada a Santiago às 3h do dia seguinte. No sentido inverso, os voos partirão da capital chilena às segundas, quintas e sábados, às 4h30, com chegada a Salvador às 10h. A partir de março, a operação contará com uma frequência semanal.

“A nova rota entre Salvador e Santiago representa mais um passo importante na expansão da conectividade internacional da LATAM a partir do Brasil. Estamos aproximando dois mercados com forte vocação turística e criando uma alternativa mais rápida e direta para brasileiros e chilenos, ampliando nossa oferta internacional no Nordeste e fortalecendo a ligação direta com o Chile”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas & Marketing da LATAM Brasil.

Os voos serão realizados com aeronaves da família Airbus A320, que oferecem aos passageiros as opções de cabines Premium Economy e Economy.

A nova rota Salvador–Santiago se soma à expansão da conectividade internacional da LATAM no Nordeste brasileiro.

Para a temporada de verão 2026/2027, a companhia também terá novos voos sazonais entre Natal e Buenos Aires/Ezeiza e Maceió e Buenos Aires/Ezeiza, ambos com três frequências semanais, além de ampliar de um para quatro voos semanais a operação Recife–Buenos Aires/Ezeiza.

Na ligação com a Europa, a rota Fortaleza–Lisboa terá sua oferta ampliada, chegando a cinco frequências semanais entre novembro de 2026 e março de 2027.

O Nordeste brasileiro estará com dezenas de voos domésticos semanais, portanto, para países como Chile e Argentina.

Base de manutenção Latam

Crescendo nas prioridades da Latam, A LATAM Brasil anunciou no último dia 03/09 implantação, em Salvador (BA), da sua mais nova base de manutenção aeronáutica no Brasil, a única no Nordeste. Dedicada à manutenção programada, a nova estrutura amplia a capacidade técnica da companhia no país e acompanha o crescimento da operação na Bahia.

Segundo a jornalista de A TARDE, Iarla Queiroz, “A estrutura, instalada na capital baiana, já iniciou as atividades e chega acompanhada de uma frente voltada à formação de profissionais especializados, em parceria com o SENAI CIMATEC.”

Ainda, “a iniciativa amplia a presença da companhia na Bahia e coloca o estado em uma posição ainda mais relevante dentro da operação da empresa no país. Além da manutenção de aeronaves, a proposta envolve a criação de empregos qualificados e a preparação de mão de obra local para atender à demanda do setor aeronáutico.”

Segundo o Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil Eduardo Macedo: “Todos os aviões precisam passar por o que a gente chama de "manutenção programada". Essas manutenções são feitas normalmente em alguns pontos e, até então, a gente não tinha um ponto aqui no Nordeste. E a Bahia será esse ponto a partir de agora”, declarou.

Salvador

Pelos idos de 2008 a 2010, a Latam já teve em Salvador uma forte base operacional no Nordeste, que voava para diversos destinos no região e no Sul. No início de 2010, porém, essa participação da Latam começou a declinar, chegando ao seu mínimo em 2019.

Desde o pós-pandemia, entretanto, essa posição da Latam vem crescendo vigorosamente: o crescimento de movimentação entre 2026 e 2019 é superior a 20%.

Segundo a companhia, “a LATAM tem presença consolidada na Bahia, conectando o estado a importantes destinos nacionais e internacionais. Atualmente, a companhia opera mais de 400 voos semanais, entre chegadas e partidas, nos aeroportos de Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista.”

Conectividade e Densevolvimento

A expansão na Bahia acompanha o maior momento de crescimento da história da LATAM no Brasil. Desde 2019, a companhia ampliou sua operação de 44 para 63 aeroportos no país e, com a primeira fase das operações do Embraer E195-E2, chegará a 67 destinos domésticos, formando a maior rede nacional de sua história.