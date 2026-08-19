Portabilidade de crédito: dá para economizar sem cortar gastos?

Quer economizar sem cortar gastos? Talvez a resposta esteja em uma conta que você já paga todos os meses e na possibilidade de reduzir o seu custo por meio da portabilidade de crédito.



Empréstimos e financiamentos costumam entrar no orçamento familiar como despesas quase imutáveis. A parcela vence, você paga e o ciclo se repete no mês seguinte. Só que as condições que pareciam vantajosas quando o crédito foi contratado podem não ser as melhores disponíveis hoje. E, dependendo do valor da dívida e de quanto ainda falta pagar, continuar no mesmo contrato pode custar mais do que você imagina.



É justamente nesse cenário que entra a portabilidade de crédito, que é a opção de transferir uma dívida de uma instituição financeira para outra em busca de melhores condições de pagamento. O objetivo desta coluna é falar um pouco mais sobre essa modalidade e ajudar você a entender se ela faz sentido para sua realidade.

A realidade brasileira quando o assunto é débito bancário

Entender quanto uma dívida custa e as suas possibilidades de quitação é fundamental em um país como o Brasil, onde o endividamento das famílias chegou a 82% em julho de 2026, o maior patamar da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

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Entre os endividados, em média, 29,5% da renda mensal é destinada ao pagamento de débitos. A Peic é apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) desde 2010 e ouve aproximadamente 18 mil consumidores nas capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Mas atenção, existe uma diferença importante: estar endividado não significa, necessariamente, estar inadimplente. A Peic considera endividamento os compromissos como cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e outras dívidas, ainda que estejam sendo pagos em dia. Já a inadimplência acontece quando há contas em atraso.

O tema dessa coluna, portabilidade de crédito, só é um caminho viável em caso de endividamento. Para inadimplência, o caminho deve ser a renegociação. Por isso, antes de qualquer coisa, é importante verificar a situação da sua dívida e a elegibilidade da operação.

O que é a portabilidade de crédito?

O mecanismo funciona de forma muito parecida com a portabilidade de operadora de celular, mas com o seu dinheiro. De acordo com o Banco Central, a portabilidade de crédito consiste na transferência de uma operação de crédito de uma instituição financeira para outra, em busca de condições mais vantajosas.

Em outras palavras, se um banco oferece uma taxa de juros menor para um mesmo tipo de empréstimo ou financiamento, você tem a opção de escolher levar sua dívida para lá sem pagar nada a mais por isso.

A modalidade pode ser solicitada em caso de dívida feita por pessoa física, empresário individual ou microempreendedor com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Quais dívidas podem ser transferidas para outro banco?

A portabilidade pode ser realizada em diversos tipos de dívidas:

Empréstimo pessoal,

Crédito consignado,

Saldo devedor do cartão de crédito,

Financiamento de veículos,

Cheque especial,

Financiamento imobiliário.

Como funciona o processo da portabilidade de crédito?

De forma prática, o processo segue esta sequência:

1. Consulta das informações da dívida atual

Você deve verificar o saldo devedor, a taxa de juros, o número de parcelas restantes, entre outras informações. Esses dados compõem o Documento Descritivo do Crédito (DDC), que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer. É possível consultá-lo em canais eletrônicos (site e aplicativo) e solicitá-lo presencialmente na agência bancária.

2. Pesquisa de condições em outras instituições

Com essas informações em mãos, você consegue procurar outra instituição financeira, pessoalmente ou por aplicativo, para simular as condições e solicitar a portabilidade.

3. Análise da operação pelo novo banco

O banco escolhido vai realizar uma análise de crédito e da sua capacidade de pagamento. Vale ressaltar que nenhuma instituição financeira é obrigada a conceder crédito para um consumidor. O processo ocorre mediante aprovação.

4.Acordo entre as instituições financeiras e pagamento seguindo as novas condições

Caso a solicitação seja aprovada, o novo banco quita o saldo devedor com a instituição antiga e firma um novo contrato com você, com base nas condições negociadas. Depois da aprovação, o processo pode levar até sete dias úteis para ser concluído.

Existe também um detalhe interessante: o banco onde a dívida está atualmente pode fazer uma contraproposta para tentar mantê-lo como cliente. Nesse momento, é preciso redobrar a atenção e lembrar do objetivo principal, que é conseguir melhores condições de pagamento, seja na instituição nova ou na atual.

A portabilidade pode reduzir o custo de uma dívida?

A resposta para essa pergunta é depende. Imagine uma situação hipotética. Uma pessoa possui um empréstimo com saldo devedor de R$ 20 mil, prazo restante de 24 meses e taxa de juros de 3% ao mês.

Em uma simulação simplificada, considerando prestações fixas e sem incluir impostos ou outros custos da operação, as parcelas ficariam em torno de R$ 1.180,95. Ao final dos meses de contrato, o valor pago seria de aproximadamente R$ 28.342,76.

Agora imagine que outro banco aceite receber essa dívida cobrando 1,8% ao mês, mantendo o mesmo prazo. Na mesma simulação, a prestação cairia para aproximadamente R$ 1.033.62 e o total pago até a quitação seria de cerca de R$ 24.806,80.

A diferença entre os dois cenários passa de R$ 3,5 mil. O exemplo é apenas ilustrativo, mas ajuda a visualizar por que vale pesquisar outro caminho de quitação.

Como saber se a portabilidade realmente vale a pena?

Uma taxa de juros menor é um bom sinal, mas não deve ser o único critério para seguir com a portabilidade. Antes de trocar de banco, é preciso comparar a dívida atual e a nova proposta olhando para taxa de juros, custo efetivo total, prazo restante, valor das parcelas e quanto será desembolsado até a quitação. Além disso, é preciso considerar o impacto no orçamento.

Imagine, em um exemplo hipotético, que ainda restam 20 parcelas de R$ 700 em uma operação. Mantendo o contrato, seriam R$ 14 mil em pagamentos futuros. Se uma nova condição reduzisse a prestação para R$ 600 e mantivesse as 20 parcelas, o desembolso cairia para R$ 12 mil.

Agora suponha que apareça uma oferta destacando uma prestação de apenas R$ 520. Se essa proposta fizer parte de uma negociação diferente e exigir 30 pagamentos, o total chegaria a R$ 15,6 mil. A parcela ficou R$ 180 menor, mas o desembolso total aumentou R$ 1,6 mil. Esse é um caso de oferta de renegociação.

Por isso, antes de aceitar uma proposta, confirme se ela é apenas uma portabilidade ou se inclui também um novo empréstimo ou refinanciamento.

Pontos de atenção

Na portabilidade tradicional, em regra, o novo contrato não pode superar o saldo devedor nem o prazo que ainda resta da dívida. Se houver oferta de dinheiro extra, aumento do prazo ou o chamado “troco” (recebimento de um valor extra), é preciso analisar essa parte separadamente, porque ela pode representar uma nova contratação de crédito.

Para te ajudar na tomada de decisão, não compensa prosseguir com a operação de mudança de instituição financeira em casos de:

faltam poucas parcelas;

a economia final é muito pequena;

o novo contrato inclui condições adicionais que anulam parte da vantagem;

a oferta exige uma operação diferente daquela que o consumidor imaginava;

a parcela cai, mas existe alteração que aumenta o desembolso total;

o consumidor assume novo crédito junto com a troca sem precisar dele.

Portabilidade pelo Open Finance

Em janeiro de 2026, o Banco Central passou a incorporar a portabilidade de crédito ao Open Finance, o que cria uma jornada digital padronizada para que os dados da operação possam ser compartilhados diretamente entre instituições após autorização do cliente.

O objetivo é reduzir parte do trabalho manual envolvido na busca das informações do contrato e apresentação para outra instituição. Além disso, pela infraestrutura do Open Finance, o prazo para troca de informações pode ser reduzido para até três dias úteis. A mudança está em fase de implementação gradual.

Antes de cortar gastos, revise o preço do que já deve

Pesquisar preços antes de fechar uma compra e se organizar para cortar custos são formas de economizar, mas não precisam ser as únicas. A educação financeira também passa por revisar aquilo que já estamos pagando.

Se ainda faltam anos para quitar uma dívida, vale descobrir se as condições contratadas no passado continuam interessantes. E é essa mudança de olhar que a portabilidade de crédito propõe. O que não significa que você deve trocar de banco sempre que aparecer uma taxa menor.

No fim, talvez o principal aprendizado seja este: pagar uma dívida em dia é importante, mas saber se você está pagando um preço justo por ela também faz parte de uma boa gestão financeira.

Perguntas frequentes sobre portabilidade de crédito