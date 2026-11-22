NO FIM DAS CONTAS
R$ 75 bilhões sacados da poupança em 2026: como escolher o dia certo para evitar prejuízo
Entender a regra da data de aniversário da poupança faz diferença direta no valor que fica no bolso.
Pretende mexer no dinheiro da conta poupança neste final de ano? Se sim, antes de tomar qualquer atitude, fique atento ao calendário. Diferente de outras aplicações que rendem diariamente, a caderneta segue uma regra própria de remuneração. Com isso, o saque no dia errado pode significar perder o rendimento do mês inteiro.
No contexto atual, o alerta da coluna de hoje ganha ainda mais peso. Segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC), no dia 11 de novembro, os brasileiros retiraram da poupança R$ 75,31 bilhões entre janeiro e outubro deste ano. No período, os depósitos somaram R$ 3,55 trilhões e os saques R$ 3,62 trilhões.
Os dados não revelam o destino exato desses recursos, que tanto podem ter servido para pagar despesas do dia a dia quanto migrado para investimentos mais rentáveis em meio aos juros altos, mas reforça que milhões de pessoas estão movimentando suas reservas. E fazer isso no momento certo do mês é importantíssimo.
Por que sacar antes do aniversário da poupança pode causar perda de rendimento?
Na poupança, para pessoa física e de entidades sem fins lucrativos, o rendimento é creditado mensalmente na chamada data de aniversário da aplicação. Em outros casos, como o de empresas com aplicações em poupança, o rendimento é trimestral, na data de aniversário no último mês do trimestre.
Segundo as regras do Banco Central, a data de aniversário da conta corresponde ao dia do mês de sua abertura. Caso uma conta seja aberta nos dias 29, 30 e 31, é considerado como data de aniversário o dia 1° do mês seguinte.
Imagine que uma pessoa depositou R$ 10 mil no dia 10 de outubro. Se mantiver todo o valor aplicado até 10 do mês seguinte terá direito ao rendimento daquele período. Mas, se sacar a quantia antes disso, não receberá nenhum centavo de rentabilidade referente àquele período.
Por isso, quando o saque pode ser planejado, conferir a data de aniversário ajuda a evitar a interrupção de um período de rendimento quase concluído.
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Como funciona o rendimento da poupança?
De acordo com informações do Banco Central, a remuneração de uma conta poupança depende da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. O impacto dela na quantia “guardada” funciona de duas formas:
- Selic acima de 8,5% ao ano: a poupança rende 0,5% ao mês mais Taxa Referencial.
- Selic abaixo de 8,5% ao ano: a poupança rende 70% da Selic, convertida para taxa mensal, mais Taxa Referencial.
*Taxa referencial é uma taxa usada para corrigir e atualizar valores.
Quanto de dinheiro posso deixar de ganhar fazendo o saque no dia errado?
Com a taxa Selic em 13,75% ao ano (conforme definido na reunião do Copom de novembro), a regra atual estabelece remuneração de 0,5% ao mês, acrescida da Taxa Referencial, para depósitos realizados a partir de 4 de maio de 2012.
Para demonstrar o efeito de um saque antecipado, considere na tabela abaixo apenas a parcela fixa de 0,5%, sem incluir a taxa referencial.
*Os valores são apenas simulações, não representam a remuneração total efetiva da poupança.
Com base no exemplo, uma pessoa que tem R$ 20 mil aplicados durante quase todo o período mensal, mas retira integralmente o valor antes do aniversário, pode deixar de receber pelo menos os R$ 100, além da parcela correspondente à TR.
Atenção: Em caso de saque parcial antes da data de aniversário, o poupador perde apenas a rentabilidade proporcional ao valor que foi retirado naquele ciclo de 30 dias. O dinheiro que permanecer na conta vai continuar rendendo até completar o seu aniversário, data que pode ser consultada pelo aplicativo do banco ou pelo internet banking.