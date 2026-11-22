Pretende mexer no dinheiro da conta poupança neste final de ano? Se sim, antes de tomar qualquer atitude, fique atento ao calendário. Diferente de outras aplicações que rendem diariamente, a caderneta segue uma regra própria de remuneração. Com isso, o saque no dia errado pode significar perder o rendimento do mês inteiro.

No contexto atual, o alerta da coluna de hoje ganha ainda mais peso. Segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC), no dia 11 de novembro, os brasileiros retiraram da poupança R$ 75,31 bilhões entre janeiro e outubro deste ano. No período, os depósitos somaram R$ 3,55 trilhões e os saques R$ 3,62 trilhões.

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Os dados não revelam o destino exato desses recursos, que tanto podem ter servido para pagar despesas do dia a dia quanto migrado para investimentos mais rentáveis em meio aos juros altos, mas reforça que milhões de pessoas estão movimentando suas reservas. E fazer isso no momento certo do mês é importantíssimo.

Por que sacar antes do aniversário da poupança pode causar perda de rendimento?

Na poupança, para pessoa física e de entidades sem fins lucrativos, o rendimento é creditado mensalmente na chamada data de aniversário da aplicação. Em outros casos, como o de empresas com aplicações em poupança, o rendimento é trimestral, na data de aniversário no último mês do trimestre.

Segundo as regras do Banco Central, a data de aniversário da conta corresponde ao dia do mês de sua abertura. Caso uma conta seja aberta nos dias 29, 30 e 31, é considerado como data de aniversário o dia 1° do mês seguinte.

Imagine que uma pessoa depositou R$ 10 mil no dia 10 de outubro. Se mantiver todo o valor aplicado até 10 do mês seguinte terá direito ao rendimento daquele período. Mas, se sacar a quantia antes disso, não receberá nenhum centavo de rentabilidade referente àquele período.

Por isso, quando o saque pode ser planejado, conferir a data de aniversário ajuda a evitar a interrupção de um período de rendimento quase concluído.

Como funciona o rendimento da poupança?

De acordo com informações do Banco Central, a remuneração de uma conta poupança depende da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. O impacto dela na quantia “guardada” funciona de duas formas:

Selic acima de 8,5% ao ano: a poupança rende 0,5% ao mês​ mais Taxa Referencial.

a poupança rende 0,5% ao mês​ mais Taxa Referencial. Selic abaixo de 8,5% ao ano: a poupança rende 70% da Selic, ​convertida para taxa mensal, mais Taxa Referencial.​

*Taxa referencial é uma taxa usada para corrigir e atualizar valores.

Quanto de dinheiro posso deixar de ganhar fazendo o saque no dia errado?

Com a taxa Selic em 13,75% ao ano (conforme definido na reunião do Copom de novembro), a regra atual estabelece remuneração de 0,5% ao mês, acrescida da Taxa Referencial, para depósitos realizados a partir de 4 de maio de 2012.

Para demonstrar o efeito de um saque antecipado, considere na tabela abaixo apenas a parcela fixa de 0,5%, sem incluir a taxa referencial.





*Os valores são apenas simulações, não representam a remuneração total efetiva da poupança.

Com base no exemplo, uma pessoa que tem R$ 20 mil aplicados durante quase todo o período mensal, mas retira integralmente o valor antes do aniversário, pode deixar de receber pelo menos os R$ 100, além da parcela correspondente à TR.

Atenção: Em caso de saque parcial antes da data de aniversário, o poupador perde apenas a rentabilidade proporcional ao valor que foi retirado naquele ciclo de 30 dias. O dinheiro que permanecer na conta vai continuar rendendo até completar o seu aniversário, data que pode ser consultada pelo aplicativo do banco ou pelo internet banking.