Financiamento imobiliário: saiba qual é o melhor momento de usar o FGTS para reduzir a dívida

A prestação do financiamento imobiliário representa, muitas vezes, o maior gasto fixo das famílias brasileiras. Na coluna de hoje, quero te mostrar como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser o seu maior aliado para reduzir o valor desse boleto ou encurtar anos de dívida.

Muita gente acha que o FGTS só pode ser utilizado na hora de assinar a papelada de compra da casa própria e, depois disso, o dinheiro fica lá esquecido na conta.

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No entanto, as regras permitem usar esse saldo periodicamente para aliviar o peso da dívida ao longo do contrato. Confira um guia direto ao ponto de como transformar esse dinheiro em um aliado financeiro!

Três formas de usar o FGTS no financiamento imobiliário

De acordo com a Resolução nº 994/2021 do Conselho Curador do FGTS, combinada com as normas de operacionalização da Caixa Econômica Federal, existem três caminhos legais para aplicar os recursos do fundo na dívida da casa própria:

Amortização do saldo devedor: Aplica o saldo diretamente no valor total da dívida, permitindo escolher entre reduzir o número de parcelas ou baixar o valor da mensalidade. Abatimento de até 80% das prestações: O saldo do FGTS cobre até 80% do valor de cada parcela mensal durante 12 meses consecutivos. Liquidação total da dívida: Caso o saldo no FGTS seja igual ou superior ao saldo devedor restante, a dívida é 100% quitada.

Em caso de amortização, escolher reduzir o prazo é o melhor negócio matematicamente falando, pois permite economizar uma verdadeira fortuna em juros que seriam pagos depois.

O ganho real: por que deixar o saldo do FGTS parado é prejuízo?

Se tem uma coisa que aprendi na prática, e as contas não mentem, é que deixar o dinheiro acumulado no FGTS enquanto você paga juros de financiamento é rasgar dinheiro.

Enquanto a sua conta vinculada no fundo rende cerca de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), os juros de um financiamento imobiliário no Brasil giram facilmente entre 9% e 11,5% ao ano. Ou seja, o banco te cobra quase quatro vezes mais do que o seu dinheiro rende parado lá.

Para ficar bem claro, veja a diferença no bolso:





Quando é o melhor momento de usar o FGTS para amortizar o financiamento?

Para tirar o máximo de proveito dessa operação, você não pode fazer a amortização em qualquer momento do ano. Existe uma janela estratégica perfeita para fazer a solicitação que é o final do mês de agosto.

Por lei, todos os anos, o Conselho Curador do FGTS credita o lucro bilionário do fundo nas contas vinculadas dos trabalhadores até o dia 31 de agosto. Esse dinheiro "extra" é depositado direto no seu extrato.

O ideal é deixar o saldo do FGTS render ao longo do primeiro semestre e aguardar o depósito da sua fatia do resultado anual para fazer o pedido de amortização.

Como saber se posso usar o FGTS para na parcela do financiamento imobiliário?

Antes de ir na agência bancária ou abrir o aplicativo para solicitar o uso, vale checar se você entra nos critérios que o governo exige para liberar o montante:

Tempo de carteira: Precisa ter no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS (somando todos os períodos trabalhados em empresas diferentes, consecutivos ou não).

Precisa ter no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS (somando todos os períodos trabalhados em empresas diferentes, consecutivos ou não). Sem outro financiamento: O imóvel financiado tem que ser onde você mora e você não pode ter outro imóvel no mesmo município.

O imóvel financiado tem que ser onde você mora e você não pode ter outro imóvel no mesmo município. Periodicidade: Se você já usou o FGTS para amortizar esse mesmo financiamento, precisa esperar um intervalo de exatamente 2 anos para poder usar de novo.

Como solicitar a amortização do financiamento sem sair de casa?

O processo é digital para a maioria dos contratos da Caixa e dos principais bancos privados. Para solicitar o uso do FGTS, siga estas etapas:

Abra o aplicativo do FGTS e dê uma olhada em quanto tem guardado nas contas.

Acesse o aplicativo do seu banco (como a Caixa ou o banco onde você assinou o financiamento).

Vá na opção de Habitação ou Amortização com FGTS.

Simule as opções (baixar parcela ou cortar prazo) e siga o passo a passo da assinatura digital.

O sistema fará a validação dos dados cadastrais com a base do FGTS. Após a aprovação e assinatura digital do termo, o valor é transferido internamente entre as contas e o saldo devedor recalculado.