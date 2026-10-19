Confeiteira pode pagar indenização milionária por bolo de R$ 1.200 que deu errado

Uma encomenda de R$ 1.200 para uma festa com 80 convidados pode se transformar em dor de cabeça quando o produto entregue não corresponde ao que foi combinado. Diferenças no tamanho, nas cores e na decoração de um bolo personalizado podem gerar dúvidas sobre os direitos do consumidor e as obrigações da confeitaria.

Mas o que fazer quando o pedido chega diferente das referências apresentadas durante a contratação? Dependendo das circunstâncias, o cliente pode exigir que a oferta seja cumprida, solicitar o abatimento do preço ou até pedir a devolução do dinheiro. Também é possível discutir uma indenização, desde que existam fundamentos e provas dos prejuízos alegados.

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Bolo de R$ 1.200 chega diferente do combinado

Para entender a situação, imagine o caso de Amanda Santos, que organiza uma festa de aniversário para 80 pessoas e contrata uma confeitaria especializada em bolos personalizados.

Durante a negociação, ela envia fotografias de referência, informa o número de convidados e escolhe a decoração desejada. O valor acertado é de R$ 1.200, com a expectativa de que o produto seja preparado conforme as características combinadas.

No dia da comemoração, porém, o bolo entregue é menor do que o esperado e apresenta cores e elementos decorativos diferentes dos escolhidos. Com os convidados prestes a chegar, Amanda precisa reorganizar a distribuição das porções e procura a confeitaria para questionar o resultado.

O que diz o Código de Defesa do Consumidor?



O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que as informações suficientemente precisas apresentadas na oferta integram o contrato e obrigam o fornecedor. É o que determina o artigo 30 da Lei nº 8.078/1990.

Na prática, características acertadas durante a encomenda, como tamanho, rendimento, cores e decoração, podem fazer parte do compromisso assumido pela confeitaria. Por isso, o fornecedor não pode simplesmente ignorar as condições acordadas.

Quando há descumprimento da oferta, o artigo 35 do CDC prevê três alternativas para o consumidor:

Exigir o cumprimento da oferta: solicitar que o fornecedor entregue o produto nas condições combinadas.

solicitar que o fornecedor entregue o produto nas condições combinadas. Aceitar outro produto ou serviço equivalente: desde que essa seja a alternativa escolhida pelo consumidor.

desde que essa seja a alternativa escolhida pelo consumidor. Rescindir o contrato: desistir do negócio e exigir a restituição do valor antecipado, monetariamente atualizado, além de eventuais perdas e danos, quando cabíveis.

A alternativa adequada depende das circunstâncias do caso e do que o consumidor pretende diante do descumprimento. A legislação pode ser consultada nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

A confeitaria precisa devolver os R$ 1.200?

A devolução integral do dinheiro não é automática em toda situação em que um produto apresenta diferenças em relação ao pedido. É necessário avaliar a extensão do problema, as condições contratadas e as alternativas juridicamente aplicáveis.

O artigo 20 do CDC também prevê medidas para casos de vícios na prestação de serviços, incluindo a reexecução sem custo adicional, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme as condições legais.

No exemplo, refazer o bolo poderia ser uma solução se ainda houvesse tempo para preparar e entregar outro produto adequado. Entretanto, se a festa estivesse prestes a começar, essa alternativa talvez não atendesse à necessidade imediata da cliente.

Nessa situação, Amanda poderia buscar a rescisão do contrato e a devolução do valor pago, caso os requisitos legais fossem atendidos. Dependendo das circunstâncias, também poderia discutir um abatimento proporcional do preço.

O simples fato de o bolo ter sido utilizado ou aceito, por sua vez, não deve ser tratado isoladamente como uma resposta definitiva: a análise depende das circunstâncias da entrega, da divergência e da solução pretendida.

Fotos e mensagens podem ajudar a comprovar o problema

Para reivindicar seus direitos, o consumidor precisa reunir elementos que ajudem a demonstrar o que foi contratado e o que efetivamente recebeu.

Entre os registros que podem ser úteis estão:

Conversas por WhatsApp ou outros canais de atendimento;

Fotografias de referência enviadas antes da encomenda;

Comprovantes de pagamento;

Mensagens com informações sobre tamanho, peso, rendimento, sabor e decoração;

Fotografias do bolo recebido, feitas antes de ele ser cortado;

Comprovantes de despesas extras provocadas pelo problema.

As provas ajudam a estabelecer se as características questionadas faziam parte do acordo e qual foi a extensão da diferença entre o pedido e a entrega.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece regras gerais sobre o ônus da prova. Nas relações de consumo, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC também prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais. Essa medida, porém, não ocorre automaticamente em todos os casos.

Cliente pode receber indenização pelo transtorno?

Além da discussão sobre a devolução dos R$ 1.200, o consumidor pode buscar o ressarcimento de prejuízos materiais adicionais, desde que sejam comprovados e tenham relação com o descumprimento contratual.

Se Amanda precisasse comprar outro bolo às pressas ou contratasse um serviço emergencial para conseguir atender aos convidados, por exemplo, poderia apresentar os comprovantes dessas despesas e solicitar a reparação cabível.

O pedido de indenização, contudo, depende da análise dos prejuízos efetivamente demonstrados. Nem toda falha contratual resulta automaticamente em dano moral.

Para que haja reparação por dano moral, é necessário avaliar a gravidade da situação e suas consequências concretas, especialmente se ultrapassarem os transtornos comuns de uma relação de consumo.

Caso não consiga resolver o problema diretamente com a confeitaria, o consumidor pode registrar uma reclamação no Procon ou recorrer à plataforma Consumidor.gov.br, caso a empresa esteja cadastrada.

Como evitar problemas ao encomendar um bolo personalizado

Antes de fechar o pedido, o consumidor pode adotar algumas medidas para reduzir o risco de divergências na entrega:

Solicitar a confirmação por escrito das características da encomenda;

Especificar peso, tamanho, rendimento, sabores e elementos da decoração;

Confirmar o preço total, o prazo e as condições de entrega;

Guardar as fotografias de referência e as mensagens trocadas com a confeitaria;

Entrar em contato antes da data da festa para confirmar os detalhes do pedido.

Importante: a história de Amanda Santos, a encomenda de R$ 1.200 e o conflito descrito são fictícios e foram criados exclusivamente para ilustrar os direitos do consumidor. O exemplo não corresponde a um caso judicial real nem a uma decisão da Justiça. A solução de uma situação concreta depende das condições da contratação, das provas disponíveis e das circunstâncias do ocorrido.

