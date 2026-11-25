Médico, governador, ministro, professor, reitor da UFBA, intelectual, deputado. Todas essas funções foram exercidas por Dr. Roberto Santos, que completaria 100 anos em 2026, caso estivesse vivo.

A coluna Política e Memória desta semana narra de maneira breve a trajetória e o legado de um dos maiores baianos de todos os tempos, que esteve no Palácio de Ondina nos anos 1970.

Tudo sobre Política & Memória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Roberto Santos, filho de outro gigante

Nascido em 15 de setembro de 1926, Dr. Roberto Santos é filho de outro grande pensador da história da Bahia: Edgard Santos, que morreu em 1962.

Edgard Santos foi o primeiro reitor da história da Universidade Federal da Bahia (UFBA), assumindo o cargo em 1946. Pioneiro, o intelectual foi responsável por uma verdadeira revolução acadêmica, trazendo nomes como Lina Bo Bardi.

Foi durante sua gestão que a UFBA criou suas escolas de Teatro, Dança, a Casa da França e o Curso de Farmácia, além de outras realizações.

Edgard também foi ministro da Educação na década de 1950, já no final do governo Getúlio Vargas, sucedendo o também baiano Antônio Balbino (PTB), que se candidatou a governador da Bahia em 1954.

Para a coluna, o historiador Murilo Mello fez um elo entre Edgard e seu filho Roberto, destacando o legado da família para a cultura e para as ciências no Brasil.

"Ele (Roberto Santos) vem de uma dinastia aqui da Bahia. O pai dele, Edgard Santos, é o grande patrono da Universidade Federal, vai trazer os grandes nomes do Brasil e do mundo de pensadores, e vai investir nos nossos cursos, na formação. A gente vai ter verdadeiros semideuses da cultura e do saber na UFBA com Edgard Santos", destacou o historiador ao comentar sobre pai e filho.

Roberto Santos, um médico e um intelectual

Chamado por alguns de 'Professor', quase um título real carregado pelo médico, Roberto Santos era natural de Salvador, e transitou em outros campos antes de enveredar o caminho da política eleitoral.

Roberto Santos formou-se em Medicina na Escola de Medicina da Universidade da Bahia, com apenas 23 anos, seguindo os caminhos do pai. Sete anos depois, se tornou professor catedrático de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia.

Nas décadas seguintes, Dr. Roberto Santos passou por diversas especializações, com estadias nos Estados Unidos e em Cambridge, na Inglaterra, se firmando como um dos grandes nomes da Medicina, além do notório saber que marcou sua biografia.

Roberto Santos chega ao governo da Bahia

Cultuado por progressistas, Roberto Santos também tinha a admiração de civis e militares que estiveram na linha de frente do golpe de Estado de 1964, sendo 'puxado' para política eleitoral.

Em 1967, Roberto Santos chegou ao posto de reitor da UFBA, sentando na cadeira em que seu pai foi pioneiro duas décadas antes. No mesmo ano, já durante a ditadura militar, o médico se tornou secretário estadual de Educação, permanecendo cargo até 1971, durante o mandato de Luís Vianna Filho.

"Existe um episódio de indicação do reitor, na época o Orlando Gomes foi designado na lista. Ele foi chamado para ser secretário de Saúde de Luís Vianna, assume, está trabalhado na Secretaria, Orlando Gomes é indicado, mas o governo militar recusa. Ele é chamado dizendo "ou você aceita, ou a gente devolve a lista para o Conselho Universitário", então é aconselhado a aceitar o cargo de reitor", relembrou Cristiana Santos, filha de Roberto Santos.

Foto: Arquivo Cedoc A TARDE

Contando com a simpatia de intelectuais e do presidente Ernesto Geisel, Roberto Santos foi indicado ao governo da Bahia, sucedendo Antônio Carlos Magalhães. No período, o médico integrava os quadros da Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido de sustentação do regime.

Eleito pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Roberto Santos assumiu o governo em 1975. Embora tenha sido indicado pela ditadura, o governador fez um mandato marcado por investimentos no social e no cultural.

Roberto Santos ao lado do presidente Ernesto Geisel e de ACM, então presidente da Eletrobras - Foto: Arquivo

"Conforme o tempo passa, ele termina sendo catapultado para a política, e vai exercer uma função política na Bahia e no Brasil, chegando até a envergadura de governador da Bahia no período ditatorial e, mesmo neste período, ele consegue trazer um ar progressista, um ar da educação cientificista, vai fazer reformas sociais, investimentos na pesquisa, e vai se tornar ministro do governo Sarney", pontuou Murilo Mello.

Roberto Santos também fez altos investimentos na ciência, área pela qual sempre teve conexão, a exemplo do Museu de Ciência e Tecnologia (MCT), o primeiro equipamento desse modelo na América Latina.

Cristiana Santos citou a relação íntima do médico com o universo da ciência, em entrevista para a coluna, mas voltada para o desenvolvimento e bem-estar social dos baianos.

"Ele tinha uma sensibilidade social, que se desdobra em ações voltadas para educação, saúde e bem-estar social, e para uma preocupação com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil como instrumento de transformação. Isso ele vai construindo ao longo da trajetória dele", pontuou.

Fim da perseguição ao povo de santo

Foi Roberto Santos o governador responsável pelo fim da perseguição aos povos de santo da Bahia.

Em janeiro de 1976, o gestor assinou o Decreto nº 25095, que liberou o culto de religiões de matriz africana sem necessidade de registro, considerado um divisor de águas na cultura afro.

Roberto Santos encerrou perseguição ao povo de santo da Bahia - Foto: Arquivo Cedoc A TARDE

"Em 1976, ele garante, através de um decreto enquanto governador, a liberdade de culto das religiões de matriz africana, isso é muito, porque revela seu caráter laico, leigo de um Estado republicano, além de indicar Edvaldo Brito. Ele tem essa biografia brilhante", destaca o historiador.

O jornal A TARDE registrou o gesto de Roberto Santos na edição de 16 de janeiro de 1976.

Roberto Santos deixou o governo em 1979, sendo sucedido por Antônio Carlos Magalhães, que havia sido seu sucessor.

O Governo esteve presente em todas as regiões, em todos os municípios do Estado, sem faltar um só, com suas incessantemente atividades externas para a economia e para o homem Roberto Santos

Roberto Santos tenta voltar ao governo

Roberto Santos participou do processo de formação do Partido Popular (PP), durante a reabertura política do país. A sigla, entretanto, foi logo incorporada ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Em 1982, já no PMDB, Roberto Santos tentou voltar ao Palácio de Ondina pelas urnas, na primeira eleição direta para governador da Bahia desde 1962.

A campanha eleitoral ficou marcada pela tragédia envolvendo Cleriston Andrade (PDS), seu adversário inicial na eleição. O candidato indicado por ACM foi vítima fatal de um acidente aéreo.

Roberto Santos perdeu para João Durval (PDS), escalado para substituir Cleriston na disputa, obtendo 1.030.111 votos, sendo o candidato mais votado em 56 municípios baianos.

Em fevereiro de 1986, Roberto Santos assume o Ministério da Saúde no governo José Sarney (PMDB), permanecendo até 1987. Três anos depois, o político voltou a disputar o governo da Bahia, em um dos embates mais lembrados da história, perdendo para ACM, mas obtendo 1.039.875 votos.

Roberto Santos ainda seria deputado federal entre 1995 e 1999, pelo PSDB.

O legado de Roberto Santos

Com uma trajetória de grande contribuição na política, na ciência, medicina e cultura da Bahia, Roberto Santos deixou um legado quase inalcançável na prateleira de baianos notáveis.

Ex-prefeita de Salvador e deputada federal, Lídice da Mata ressaltou o papel de Roberto Santos na política baiana e sua obra nas áreas em que atuou.

“Roberto Santos foi uma personalidade cuja trajetória deixou marcas profundas na história da Bahia e do Brasil. Médico, professor, pesquisador e homem público, dedicou sua vida à educação, à ciência e à construção de políticas públicas que contribuíram para melhorar a vida da população. Como governador, trabalhou pelo desenvolvimento do nosso estado, com avanços importantes nas áreas da saúde e da educação. Também teve uma atuação relevante na defesa da liberdade religiosa e no respeito às tradições de matriz africana", afirmou a parlamentar, que teve uma importante convivência política com Roberto Santos.

"Tive a satisfação de conviver politicamente com doutor Roberto e de contar com seu apoio à cidade de Salvador durante minha gestão como prefeita. Sua história representa o compromisso com o conhecimento, o serviço público e o desenvolvimento da Bahia. É uma memória que merece ser preservada e transmitida às novas gerações", disse à coluna.

Já Cristiana Santos, filha de Roberto Santos, destacou o legado ético deixado por seu pai, admirado por aliados e até mesmo por adversários políticos.

"Existe um legado de valores dentro de uma dimensão ética dele, e de sensibilidade social. É o grande legado de valores dele, para mim, é esse. Você pode conversas com políticos que fizeram oposição a ele, ou que estiveram ao lado dele [...] Existe uma dimensão ética, de diálogo. Ele tem um legado ético importante", pontuou.

Roberto Santos morreu em 9 de fevereiro de 2021, aos 94 anos.