Vitória sofre choque de realidade na temporada 2025

Thiago Carpini no vestiário do Barradão com elenco - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Um domingo em que a torcida rubro-negra encarou, em definitivo, a realidade que a espera até o final da temporada 2025. Se os clássicos disputados anteriormente serviram como um balizador das limitações da equipe de Carpini, o duelo com o Flamengo, digamos, escancarou. A diferença técnica entre as duas equipes não era novidade para os milhares que foram ao Barradão acreditando, como tem que ser. Quando a bola rolou, entretanto, a disparidade se tornou ainda mais evidente na prática.

Ciente da impossibilidade de jogar de igual para igual com este Flamengo, algo que possivelmente poucas equipes do Brasileiro vão conseguir, Carpini teve humildade e montou um time para defender e, tentar surpreender no contra-ataque, como conseguiu colocar em prática na despedida do Leão em 2024 no 2x2 contra o mesmo o time carioca, no Maracanã.

Sem muitas das peças principais daquele Vitória, nomeadamente Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Alerrandro, o Vitória sequer conseguiu incomodar dessa vez. Um sufoco que não se tornou goleada ainda no primeiro tempo devido a falta de pontaria do adversário. Diversas foram as chances criadas.

Jogador mais técnico do time, Matheuzinho, ainda longe do seu 100%, se viu sacrificado na marcação.

O primeiro gol do jogo saiu, inclusive, fruto de um erro de Janderson devido a falta de opção para puxar um contra-ataque. Natural, afinal, por ser o único jogador com capacidade física para puxar o ataque, o centroavante fatalmente iria errar uma. Jogador mais técnico do time, Matheuzinho, ainda longe do seu 100%, se viu sacrificado na marcação. De tanto correr atrás do adversário, faltou pernas para colocar os jogadores rivais nesta mesma condição. Após o desenhado primeiro gol, Carpini teve que mudar a estratégia.

A nova configuração do jogo também permitiu o Vitória se superar para encontrar o empate. Algo que aconteceu no chute felizmente desviado de Rato. Numa espécie de reprise do duelo no primeiro turno do ano passado, quando o Leão também chegou a empatar após tomar o 1x0, pouco depois sofreu o segundo e não mais suspirou qualquer possibilidade de reação.

Carpini, expulso injustamente por ter chutado uma bola na comemoração do gol, aproveitou bem a oportunidade no pós-jogo e convocou todos a encarar a realidade: “A nossa briga vai ser pela permanência”, projetou.

No caso do Vitória, há uma escassez de qualidade.

Críticas e mais críticas vieram ao treinador. Mas certamente ele está com a consciência tranquila. Sonhar o torcedor tem que fazer sempre. Quem está no comando, porém, precisa projetar um caminho com base nos recursos que. No caso do Vitória, há uma escassez de qualidade. E de conjunto, o que destoa bastante do cenário que Carpini conseguiu reverter no último Brasileiro.

Para quem se iludiu com a projeção otimista feita pelo presidente Fábio Mota, que anunciou o objetivo Rubro-negro atrelado a um Brasileiro melhor em relação ao anterior, com briga pela Libertadores, agora já pisou no chão outra vez.

A curto prazo, o primeiro passo é parar de perder.

A curto prazo, o primeiro passo é parar de perder, exatamente o que Carpini estipulou ao chegar no clube no início da última Série A. Aí sim, com confiança, abre-se espaço para as vitórias.

Este ano o treinador não terá tempo para treinar. Envolvido na Sul-Americana, o Leão segue na maratona de jogos. Enquanto reforços não chegam, Carpini sabe que precisa dar resposta o quanto antes. Caso contrário, não resistirá a cultura de descarte do futebol brasileiro.