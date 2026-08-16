Ação no Festival de Cinema de Lençóis

Selecionado para o I Festival de Cinema de Lençóis, o curta-metragem "Intervenção" leva ao público uma reflexão sensível sobre memória, escuta e apagamento na Chapada Diamantina.

Dirigido por Eduardo Rodrigues, o filme acompanha Zé Pedro, morador de Piatã, tendo adquirido o hábito de escrever aforismos, aplicando a técnica rupestre do carvão aos muros indefesos da cidade.

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A vizinhança já sabe como ele é e apaga, mas dali a pouco, bate aquela vontade – e ele escreve novamente – gesto repetitivo para marcar território de existência e resistência via narrativa e representação pelo cinema.

Sem tradução dos escritos, sem explicações clínicas e sem especialistas, a câmera na mão testemunha o cotidiano de alguém insistindo em ocupar o espaço da livre manifestação, encontrando na mania das paredes sua chance de escapar do real.

— Zé Pedro está consciente de si, tanto que deu sugestões na filmagem e até aprovou sua imagem ao ver-se na tela, quando mostramos "Intervenção" e ele vibrou consigo mesmo – afirma o diretor Eduardo Rodrigues.

Na sessão de lançamento, Zé Pedro assistiu ao filme na primeira fila, enquanto sua irmã acompanhou emocionada do fundo da sala, representando a família amorosa sempre compreensiva e disposta a acolher.

O projeto nasceu do encontro entre Rodrigues e Zé Pedro, apresentado pela jornalista Emília Mazzei, responsável por conduzir a entrevista durante o filme.

Com boas chances de interessar ao público e à crítica, "Intervenção" será exibido entre 27 e 29 de agosto, durante o festival em Lençóis, onde os realizadores estarão presentes para debates, acrescentando a cineasta Carla Sena.

Abre aspas

“Quem vier dar palpite na eleição aqui desse país vai perder, porque esse país não abre mão [da sua soberania], apesar dos negacionistas e dos traidores da pátria”

LULA, presidente brasileiro, em entrevista ao podcast cearense Os Cunhas.

Travessia da memória

O intercâmbio de estudantes de Jacobina para Lisboa, viabilizado pelo projeto “Era Uma Vez... Brasil”, ultrapassa a experiência acadêmica ao posicionar a educação patrimonial como ferramenta de reparação e soberania. Ao investigar o papel de indígenas e afro-brasileiros na formação do País, jovens da rede pública não vão à Europa apenas para contemplar o passado, mas para reescrever a narrativa histórica sob a perspectiva dos marginalizados. Essa ponte transatlântica demonstra que o financiamento cultural ganha seu sentido mais pleno quando descentraliza oportunidades, formando cidadãos críticos e aptos a redefinir a própria identidade.

POUCAS & BOAS

Em Alagoinhas termina hoje o curso de Elaboração de Projetos Culturais, que desde ontem reúne artistas, produtores, agentes culturais e demais interessados em desenvolver projetos na área da cultura no Espaço Colaborar, junto da Biblioteca Maria Feijó. Ministrado pelo agente Territorial de Cultura da Secult, Itamar Britto, o curso é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (Secet). A iniciativa visa oferecer ferramentas para projetos locais fiquem aptos a concorrer em editais em busca de fontes de financiamento.

Uma campanha para arrecadar materiais recicláveis que serão aproveitados na produção das peças para a decoração do projeto social ‘Nosso Natal’ está mobilizando moradores de Utinga, na Chapada Diamantina. Entre os materiais solicitados estão garrafas PET, pneus usados, aros e jantes de bicicletas, que podem ser entregues na Casa da Cultura ou nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Além da decoração natalina, o projeto visa conscientizar a população sobre sustentabilidade e consciência ambiental.

A 50ª edição do Festival de Música Popular de Ibotirama (Fempi) termina hoje, depois de diferentes etapas de classificação, mobilizando inicialmente os artistas locais. A programação deste domingo conta com Geraldo Azevedo e Reginaldo Belo, que é artista da terra e um dos pioneiros na realização do festival. O evento faz parte das comemorações dos 68 anos de emancipação política da cidade, cuja data oficial foi dia 14, mas que vem mobilizando a comunidade desde julho.