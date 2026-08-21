Alba canta parabéns nos 70 anos da Cáritas

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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza hoje uma sessão especial em homenagem aos 70 anos da Cáritas Brasileira. A cerimônia acontecerá às 9h30, no plenário da Casa, por iniciativa da deputada estadual Neusa Cadore.

A celebração marca a trajetória de uma das mais importantes organizações de atuação social do país, reconhecida pelo trabalho na defesa dos direitos humanos, da justiça social e da solidariedade.

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Presente em todo o território nacional, a Cáritas atua por meio de regionais e redes formadas por Cáritas Diocesanas, Arquidiocesanas e Paroquiais, articulando uma rede voltada para fortalecer a luta por democracia e redução de desigualdades.

Ligada à Igreja Católica, a instituição desenvolve ações voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente em comunidades onde o acesso a políticas públicas é limitado.

Entre suas frentes de atuação estão o acolhimento a migrantes e refugiados, a defesa dos direitos de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, além do enfrentamento ao racismo e às desigualdades sociais.

A entidade também atua no combate à fome, na promoção da segurança alimentar, no apoio a vítimas de desastres socioambientais e na defesa de políticas públicas voltadas à justiça socioambiental.

Ao longo de sete décadas, a Cáritas Brasileira consolidou iniciativas voltadas à convivência com o Semiárido, à comunicação popular e ao fortalecimento da participação social.

A participação na sessão é gratuita e aberta ao público, mediante inscrição prévia por formulário disponível na internet, a título de convite a todos e todas quantas admiram o formidável trabalho desta instituição.

ABRE ASPAS

"Condenamos, com urgência e veemência, tais ideias, contrárias a qualquer noção de humanidade e justiça, não só do judaísmo como cultura milenar, como de qualquer civilização"

SCHOLEM ALEICHEM, entidade judaica, sobre as promessas do ministro Ben Gvir de executar palestinos

Jogos aliados do aprender?

O projeto GP-MINI nas Escolas chega este mês à Escola Municipal Casa da Providência, no bairro da Saúde, em Salvador, após passar pela Escolab Coutos. A iniciativa busca capacitar professores em methodologies lúdicas e engajar mais de 500 alunos. As atividades envolvem estações de realidade virtual, games, jogos baianos, eletrônica lúdica, robótica e canetas 3D em sistema de rodízio. Um dos destaques é o jogo "Guardiões do Porto", da Wilson Sons. Segundo o organizador Ricardo Silva, a ação visa estimular criatividade e raciocínio, mostrando a tecnologia como oportunidade de desenvolvimento.

POUCAS & BOAS

‘Na sombra da incerteza’, coletânea com cinco histórias em suspense do escritor Silvio Pereira, será lançado hoje, a partir das 18h30, no auditório da Câmara de Vereadores de Alagoinhas. Advogado por formação, o autor é membro da Casa do Poeta (Caspal) instituição que completa 30 anos em 2026. Na sombra da incerteza já foi lançado, dentre outros eventos, na Festa Literária de Barreiras (Flib) em maio deste ano. Esta é a terceira obra do escritor, que em 2021 lançou ‘O Cosmopolita’ e, em 2024 ‘A menina que cantava para as flores’.

Começa nesta sexta-feira com programação de abertura às 8h, a 10ª edição do Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica (X Seapo), que movimenta o campus de Guanambi do IF Baiano até amanhã. Além de palestras, minicursos, apresentação de trabalhos científicos, oficinas e exposições, o evento terá a Feira Orgânica de Guanambi e, em paralelo, sediará o VIII Seminário de Produção Orgânica da Bahia. A expectativa dos organizadores é que participem estudantes, agricultores, pesquisadores e técnicos.