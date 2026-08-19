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Rosa Demétria é exemplo de líder

Confira a coluna Tempo Presente

Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Imagem ilustrativa da imagem Rosa Demétria é exemplo de líder
Foto: Divulgação

A Escola de Formação de Líderes realiza nesta quarta-feira, 19, às 15h30, no auditório térreo do Centro Empresarial Iguatemi, o “Encontro de Líderes: Mulheres Empreendedoras Virtuosas”.

Na ocasião, será homenageada a educadora, compositora e ativista social Rosa Demétria. A iniciativa, coordenada por Gerson Gabrielli, reconhece a trajetória da líder e sua contribuição ao desenvolvimento humano, cultural e comunitário.

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Rosa destaca a relação de amizade com Gabrielli desde 1995, quando ele atuava como líder da Câmara de Dirigentes Lojistas, defendendo o empreendedorismo – quando nem se sabia o que era – e difundindo práticas de organização técnica e empresarial.

Professora com atuação em contabilidade, licenciatura em disciplinas de turismo e ensino religioso, Rosa também desenvolveu trabalhos relevantes em creches por meio da Secretaria do Trabalho e Ação Social.

– Estou vinculada à Escola de Formação de Líderes desde 2020, testemunhando e participando de ações e projetos levando Gabrielli a propor a homenagem – afirma a professora Rosa Demétria.

A trajetória da mulher de cultura inclui ainda o Troféu Milton Santarém, concedido para homenagear a memória do saudoso fundador da Rádio Educadora da Bahia.

O currículo de Rosa Demétria acrescenta o planejamento e realização de projetos culturais como a Escola de Samba Mirim e o “Tororó Iluminado”, celebrando a vida de Walmir Lima e Celso Santana.

Como coordenadora cultural, Rosa reforça: “aprender nunca é demais e nunca é tarde”, destacando o caráter construtivo das ações desenvolvidas. A homenagem reconhece sua dedicação à formação cidadã, ao empreendedorismo e à multiplicação de lideranças capazes de inspirar e transformar.

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ABRE ASPAS

“Temos que olhar terras raras. É um gigantesco desafio (...) Não temos que só produzir minério. Temos que produzir as baterias, as células das baterias, e construir uma cadeia de valor que gere valor agregado”

Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Excelência empresarial

A Jacobina Mineração, empresa do grupo Pan American Silver, conquistou a certificação “Operador Econômico Autorizado – Conformidade”, a cobiçada "OEA-C", alcançando o nível "Qualificado", reconhecido pela Receita Federal. Além disso, a companhia obteve o nível "Referência" por sua participação no "Sintonia A+", iniciativa voltada para premiar organizações com alto padrão de conformidade tributária e aduaneira. Com o novo status, a mineradora passa a ter maior agilidade no fluxo de importações, prioridade nas análises da Receita e redução de custos operacionais, garantindo mais previsibilidade e segurança.

POUCAS & BOAS

  • ‘Travessias: um encontro entre a China e o Sertão’ é o tema do concerto que que movimenta hoje o teatro da Universidade Estadual de Feira de Santana, como parte do Projeto Ponte Sertão-China/Uefs. Desenvolvido em parceria com o Instituto Confúcio da Ufes, o projeto está dentro das comemorações dos 50 anos da universidade e do Ano da Cultura Brasil-China 2026. Com início às 16h, a programação é gratuita e aberta ao público. Dividido em seis atos, reúne música, literatura, poesia, narrativas orais, dança, artes marciais e recursos audiovisuais.
  • A expedição ‘Viajando com V de Valtra’ conta com 14 tratores que saíram ontem de Correntina, passando por Santa Maria da Vitória rumo a Bom Jesus da Lapa. Denominado de ‘Caminhos do Oeste Baiano’, o trajeto tem 206 quilômetros e passa por uma das principais regiões produtoras de soja, algodão e milho, percorrendo estradas vicinais e propriedades rurais. Esta é a quinta edição do projeto organizado pela fabricante de máquinas agrícolas e revendedores regionais. O encerramento será amanhã, em frente do santuário de Bom Jesus da Lapa.
  • A peça teatral ‘Nina e Cadu e os Mistérios do Cerrado Encantado’ abriu a programação do projeto Algodão que Aquece, do Núcleo Mulheres do Agro, em São Desidério. Voltada para estudantes da rede pública municipal, a encenação conta com mensagens sobre preservação ambiental e futuro sustentável e é uma das ferramentas do projeto que foi contemplado em edital do Fundo para o Desenvolvimento Social e Sustentável da Bahia (Fundesis).
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Tags

Cultura e Sociedade desenvolvimento comunitário Educação Empreendedorismo Feminino homenagens Liderança e Formação Tempo Presente

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