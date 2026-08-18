“Vote pelo clima” apoia democracia

Contando com o apoio de 60 organizações da sociedade civil, o Instituto Clima de Política lançou a plataforma “Vote pelo Clima” com o objetivo de ajudar o eleitor a identificar candidaturas dispostas a enfrentar o efeito das mudanças climáticas.

Tema do dia do editorial de ontem d'A TARDE – “O sol e a peneira” –, a ameaça de um El Niño mais impactante pode amplificar eventos extremos como secas, enchentes, ondas de calor e deslizamentos.

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De acordo com estudo da Confederação Nacional dos Municípios, mais de 70 mil decretos de emergência e calamidade foram registrados em milhares de municípios.

Os prejuízos causados por estes eventos cresceram significativamente, passando de R$ 8,5 bilhões em 2013 para R$ 732,2 bilhões em 2024. Estados como Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul estão entre os mais impactados.

Pesquisas recentes mostram uma população cada vez mais pressionada pelos riscos da crise climática: nove em cada dez brasileiros afirmam ter sentido os impactos das mudanças do clima em suas vidas.

A plataforma apartidária permite aos candidatos se cadastrarem gratuitamente. Cada candidatura pode registrar propostas relacionadas a meio ambiente, saúde, educação, energia renovável, transporte, saneamento e redução de desastres.

Para participar, os candidatos precisam ter registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não possuir histórico de crimes ambientais, não promover discursos de ódio e assumir compromissos com a democracia, direitos humanos e justiça climática.

Criado em 2020, o Vote pelo Clima já mobilizou mais de 1.700 candidaturas e contribuiu para a eleição de 190 delas. A edição de 2026 traz novidades, como material de apoio para eleitores.

ABRE ASPAS

“Não tem futuro para uma empresa de petróleo sem exploração (...) Tudo indica que vai ser bom. Estamos extremamente otimistas com o que estamos encontrando por aqui”

MAGDA CHAMBRIARD, ao comentar a recente descoberta de petróleo no offshore do Amapá como elemento crucial para repor reservas antes do pico de produção do pré-sal.

Séquito seixista terá culto

O incalculável séquito de Raul Seixas em Salvador vai prestar novo culto ao ente supralunar na passagem dos 37 anos de sua aparente finitude, na próxima sexta-feira, dia 21, às nove da noite, no Rio Vermelho. O encontro offline reúne fãs e músicos na terceira edição do Projeto “Raul Vive”, comandado pela banda Marculino e Seus Belezas e convidados. A data coincide com o momento auspicioso gerado online por Scarlet Seixas, filha do artista, que resgata a memória do pai. O evento no Clube do Bom Som e Area51 reafirma o raulseixismo — liberdade, contestação, misticismo e irreverência — no circuito baiano.

POUCAS & BOAS

Programa voltado para a capacitação gratuita de empreendedores de Camaçari, o ‘Qualifica MEI’ será lançado hoje no Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (Ciat). A formação foi estruturada em quatro módulos, com aulas uma vez por mês, somando uma carga horária total de 20 horas. O primeiro será de Gestão e Planejamento do Negócio, que tem início hoje. Marcada para às 18h, a qualificação é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Ainda em Camaçari, foram anunciados ontem os nomes selecionados para intercâmbio cultural em Portugal, pela 10ª edição do projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’, através de iniciativa da Origem Produções, com parceria local da Secretaria de Educação. O professor Jorge Roberto Chastinet de Souza e os estudantes Sophia Anjos Nascimento; Emilly Santana da Silva; Elloa Almeida da Silva; Elisa Raiane Martins Batista e Reynan da Silva Gomes Santana, viajam com outras 80 pessoas selecionadas no Brasil. Na Bahia, participam ainda Salvador, Jacobina e Mata de São João.