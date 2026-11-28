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A Academia de Letras da Bahia deu uma pausa nas atividades a fim de realizar a eleição da Diretoria para março 2027/março 2029. A votação ocorreu de forma online e o resultado foi uma ampla manifestação pela continuidade.

O escritor Aleilton Fonseca, Cadeira nº 20, segue como presidente da Casa, e o professor Edvaldo Brito, Cadeira nº 3, permanece como vice-presidente.

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– É um momento importante para fortalecermos o nosso compromisso com esta instituição secular, que completará 110 anos em 7 de março de 2027 – afirma Aleilton Fonseca.

O placar do pleito traduz o clima de unidade: foram 36 votantes, sendo 35 votos na chapa ALB, 1 voto em branco e 3 abstenções, num total de 39 votos. A ALB é formada por 40 membros, mas a Cadeira nº 30, de Paulo Furtado, está vaga.

A ALB, fundada em 1917, completará 110 anos e a nova diretoria tomará posse justamente em março de 2027, na abertura do Ano Acadêmico, com a missão de conduzir as celebrações.

Entre as propostas apresentadas pela diretoria, além das atividades comemorativas dos 110 anos, estão previstos a atualização do Estatuto e do Regimento Interno da ALB e os 50 anos do Curso Castro Alves.

Também constam entre as “promessas de campanha”, a busca por patrocínio para a restauração das pinturas do teto do Palacete Góes Calmon, obra de Presciliano Silva; e a retomada de concursos literários, premiando poesia, ficção e ensaio.

Poeta, ficcionista, ensaísta, autor de mais de 20 livros e professor universitário, Aleilton Fonseca nasceu em Firmino Alves, em 1959, e ocupa a Cadeira nº 20 da ALB desde 2005, tendo como patrono Augusto Teixeira de Freitas.

ABRE ASPAS

“É preciso investimento, um plano de desenvolvimento do país, planejamento de médio e longo prazo para o Brasil se industrializar, não ser só exportador de commodities, mas exportar valor agregado”.

Pedro Urczay, líder do PT na Câmara, sobre missão do futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco.

IA para unir pessoas

Uma experiência unindo inovação, conteúdo e entretenimento acontece hoje, a partir das 14h, no DOCA1, no Comércio, com o lançamento do NEXUPP, aplicativo criado para transformar encontros em oportunidades. O evento deve reunir cerca de 200 pessoas, com talks sobre IA, networking gamificado, experiências interativas e sunset com DJ e drinks. Por meio de um radar de conexões, a ferramenta identifica quem está no mesmo espaço com interesses semelhantes, facilitando a troca de contatos e oferecendo benefícios. Desenvolvedora do app, a SCUPP é o braço digital da AMO Comunicação, criada há dez anos.

POUCAS & BOAS

O Território de Identidade Bacia do Paramirim recebe hoje a Formação para Pontos de Cultura e Coletivos Culturais do Paranauê.LAB, com atividades na Escola Família Agrícola de Boquira. Com início às 8h, o encontro é voltado a representantes de Pontos e Pontões de Cultura, coletivos, artistas, produtores, mestres, mestras e organizações culturais de base comunitária. A proposta é compartilhar conhecimentos sobre a Política Nacional Cultura Viva, gestão cultural, organização de coletivos e acesso a direitos e políticas públicas de cultura.

Termina hoje com partidas disputadas na Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barreiras, a primeira etapa da segunda edição dos Jogos Universitários da Bahia de Atléticas. A próxima etapa será entre 10 e 13 de dezembro em Vitória da Conquista, com a final em janeiro de 2027, em Salvador. Com expectativa de reunir cerca de mil estudantes-atletas, o evento terá mais de 70 horas de disputas e 200 partidas. Promovido pela Federação Universitária Bahiana de Esportes, o evento tem parceria da CBDU, e apoio do Ministério do Esporte.