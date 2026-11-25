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O Plantão Integrado dos Direitos Humanos encerrou sua participação na Micareta de Feira de Santana com um balanço de 189 ocorrências registradas, fortalecendo uma rede de proteção articulada para grandes festas populares na Bahia.

Coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, em parceria com a organização da sociedade civil Pontos Diversos, a força-tarefa mobilizou mais de 40 órgãos públicos e entidades parceiras.

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A iniciativa reuniu cerca de 110 profissionais capacitados para atuar diretamente nas frentes de prevenção, fiscalização, orientação e acolhimento humanizado ao longo de toda a programação festiva.

Para assegurar capilaridade e resposta rápida ao longo do Circuito Maneca Ferreira, a operação estruturou-se estrategicamente em frentes simultâneas de atendimento e monitoramento contínuo.

O serviço contou com uma base fixa instalada no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, um posto avançado posicionado na Avenida Presidente Dutra e equipes volantes pecorrendo os pontos de maior concentração de foliões.

Assim, ficou garantida atenção integral a públicos prioritários como crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas, população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e trabalhadores informais que movimentam a economia da folia.

O diagnóstico detalhado apresentado na reunião de balanço da rede revela: do total de notificações, 104 foram tipificadas como prováveis crimes, 35 como situações de vulnerabilidade e 26, violações diretas de direitos humanos.

Entre os indicadores levantados pelas equipes de monitoramento estão os 43 registros de violência institucional praticada por agentes públicos contra pessoas negras.

ABRE ASPAS

“A ação e a inação das grandes potências têm sido fatores de instabilidade. Mas não se deve esquecer que o mundo é maior do que os três [Estados Unidos, China e Rússia]”.

Lula, presidente, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto de entrega de credenciais de embaixadores.

Saberes e sabores em Feira

A V Feira de Economia Popular Solidária: Saberes e Sabores ocorre nos dias 27 (8h às 18h) e 28 (8h às 12h), na Praça Bernardino Bahia (Praça do Lambe Lambe), no Centro de Feira de Santana, com entrada gratuita. Promovida pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 e pela Cáritas Arquidiocesana de Feira de Santana, com apoio da Misereor e Cáritas Alemã, a iniciativa reúne mais de 50 empreendimentos da Rede Balaio da Bahia e de Sergipe. O público encontrará alimentos da agricultura familiar, comidas típicas, doces, artesanato e cosméticos naturais sem atravessadores, além de música, apresentações culturais e lançamento de cartilhas.

POUCAS & BOAS

A ação educativa ‘Novembrinho Azul’ acontece hoje na Policlínica Municipal 2 de Julho. A iniciativa, realizada por parceria entre as secretarias de Saúde e Educação de Itabuna, é voltada para meninos de 9 a 15 anos e tem a proposta de conscientizar os garotos sobre os cuidados necessários com a saúde. Com início às 8h, a atividade a vai movimentar o Instituto Municipal de Educação Aziz Maron, com orientações sobre prevenção de doenças, vacinação e cuidados com a saúde na infância e adolescência.

A Feira Literária Pedagógica de Santo Antônio de Jesus será aberta hoje na Biblioteca Municipal, localizada na Praça Álvaro Martins. Sob a temática ‘Educação que transforma: Saberes, Memórias e Protagonismo’, o evento marca o encerramento dos projetos literários desenvolvidos pelas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino ao longo do ano letivo. Organizada pela Secretaria Municipal de Educação, a programação incentiva a leitura e estimula a criatividade juvenil.