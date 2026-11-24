O grupo de pesquisa Crítica Literária e Identidade Cultural (Clic), sediado na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), promove de 1º a 3 de dezembro o V Webinário Estudos Amadianos e Diversas Escritas Baianas.

Em sua quinta edição, o projeto ampliou o alcance para diversas autorias baianas, além de Jorge Amado, com pesquisas em andamento. com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb).

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Entre os convidados estão Antonella Roscilli e Tiziana Tonon, da Itália, Dominique Stoenesco, da França, Elasz Chmiel, da Polônia, Jamile do Carmo, brasileira na Alemanha, e Fan Xing, da China.

O escritor baiano-sergipano Gilfrancisco profere a palestra Gilfrancisco por ele mesmo: memória, pesquisa e literatura baiana e, em seguida, lança alguns de seus livros.

A programação tem mesas de comunicações, oficinas de bonecas e apresentações de poesia e musicais. As inscrições são gratuitas, no sistema de gerenciamento de eventos da universidade, procurando o V Webinário em “eventos vigentes”.

As atividades serão transmitidas pelo canal Universidade da Gente, no YouTube, e acompanhadas presencialmente na Uneb e no Colégio Estadual de Educação Profissional de Seabra, o CEPPS, em Seabra, Chapada Diamantina.

Os estudos sobre Jorge Amado – amadianos – na Uneb consolidaram-se como um pólo de investigação multicampi, articulando pesquisa acadêmica, extensão universitária e difusão da literatura baiana.

O eixo central dessas investigações parte do grupo de pesquisa Clic, liderado pelo professor e pesquisador Gildeci de Oliveira Leite, com forte atuação integrada entre o Campus I (Salvador) e o Campus XXIII (Seabra) da Uneb.

ABRE ASPAS

“A razão [do fracasso da COP31] tem a ver com os grandes produtores de petróleo (...) que acham que podem usufruir dos benefícios financeiros da exploração dessas fontes de energia, mesmo que o planeta derreta”

Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, sobre o fracasso das negociações na COP31, realizada na Turquia

“Era Uma Vez... Brasil”

Uma equipe de 43 estudantes e quatro professores da rede pública de Salvador, Jacobina, Camaçari e Mata de São João viajou para passar dez dias em Portugal, na 10ª edição do projeto “Era Uma Vez... Brasil”. No destino, os baianos se unem a mais de 40 intercambistas de Pernambuco e São Paulo em visitas a museus, espaços culturais e lugares históricos, dando continuidade às pesquisas realizadas no ano letivo sobre a formação da sociedade brasileira. Em uma década, a iniciativa já alcançou mais de 28 mil alunos, envolveu mil docentes em 35 municípios de seis estados e levou 777 participantes ao exterior.

POUCAS & BOAS

Em Nazaré das Farinhas o Seminário do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação da UFRB acontece hoje como parte da programação oficial do Novembro Negro da instituição, que tem como tema ‘Ancestralidade e Afrofuturismo como Projeto de Universidade’. Com início às 16h, o evento terá como convidadas as professoras Vilma Reis, Nazaré Lima, Vanda Sá Barreto, Amélia Mauroux e Ana Claudia Pacheco, com mediação de Fabricia de Jesus. A programação termina 1º de dezembro.

O 2º concurso Ruas Brilhantes de Casa Nova abriu as inscrições ontem com possibilidade dos interessados se inscreverem até o dia 5 de dezembro. A iniciativa visa o incentivo aos moradores para capricharem na decoração, criando o clima natalino entre a população. Podem participam grupos de moradores com entre 5 e 30 casas, para avaliação do corpo de jurados que indicará as ruas mais coloridas e iluminadas da cidade. Este ano a premiação soma R$ 40 mil a serem divididos entre os primeiros colocados.