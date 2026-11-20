Salvador ganha nesta sexta-feira, 20, um novo endereço cultural com a abertura do CCBB Salvador, no Palácio da Aclamação, no Passeio Público, Campo Grande. A sede física é a primeira do Centro Cultural Banco do Brasil no Nordeste.

Para marcar a inauguração, o CCBB escolheu como protagonista a exposição inédita ‘Nação Ilê’, uma homenagem aos 52 anos do Ilê Aiyê. Fundado em 1974, no Curuzu, no bairro da Liberdade, o Ilê Aiyê é o primeiro bloco afro do Brasil.

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A abertura acontece logo após o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, reforçando o sentido político e simbólico da escolha. A mostra conecta artistas da Bahia, de outras regiões do Brasil e de países africanos.

Para além de exposição, ‘Nação Ilê’ propõe um encontro entre memória, música, estética, religiosidade, moda e ativismo negro. O Ilê Aiyê nasceu como resposta ao racismo e à exclusão, e se transformou em escola de cidadania e de autoestima.

Com seus tambores, suas cores, suas tranças e seus turbantes, o bloco redefiniu o ser-negro e belo no Carnaval de Salvador quando os blocos racistas brancos exigiam foto 3x4 para verificar se o folião apresentava o padrão hegemônico.

A exposição revisita essa trajetória a partir de arquivos, fotografias, e o público vai poder percorrer mais de cinco décadas de história sobre o debate racial no Brasil.

A curadoria aposta em uma narrativa no fluxo do Curuzu para o mundo, mostrando como o Ilê influenciou artistas, pesquisadores e movimentos negros. A programação de abertura inclui ainda show do Ilê Aiyê.

O CCBB fortalece o corredor cultural do Campo Grande, dotado de museus, teatros e praças. Para o Ilê Aiyê, ser o primeiro a ocupar o novo CCBB é um ato de reparação simbólica.

ABRE ASPAS

“O dado concreto é o seguinte: enquanto eu for presidente da República, não

haverá diminuição dos direitos que o povo brasileiro conquistou neste País. Não há hipótese”

Lula, presidente, ao defender o ajuste fiscal aprovado no Senado, reduzindo espaço para gastos primários.

Bolsas para Saúde Pública

A nova edição da newsletter “FME em Pauta”, da Fundação Maria Emília, destaca a abertura iminente das inscrições para bolsas do Master of Public Health na Johns Hopkins e em Harvard, no quarto ano consecutivo do programa, com webinars informativos e relatos de ex-bolsistas. Em “Eventos e Parcerias”, o texto registra a diretora-executiva Thamile Accioly no 18º Congresso Mundial de Saúde Pública, na Cidade do Cabo, a coordenadora Tatianne Navarro no Festival ABCR, em São Paulo, e as passagens do “Giro Filantropia” por Salvador, São José dos Campos e Nova Lima. Já o “FME Conecta” ressalta o “Buddy Program”, que aproxima novos bolsistas de veteranos.

POUCAS & BOAS

O distrito de Maragogipinho, em Aratuípe, vive a partir de hoje o movimento do IV Festival da Cerâmica do lugar, que é conhecido pela arte fina e beleza das peças. Sob a temática ‘A Bahia tem um encontro marcado com a sua ancestralidade’, a programação destaca a tradição ceramista da região e a cultura popular até domingo. O evento congrega mais de 100 olarias e conta com atrações musicais, literatura, feiras afro e de gastronomia, além de desfile de moda. Realizado através de uma série de parcerias, o festival tem reflexo positivo nas áreas de alimentação e hospedagem

A segunda edição da Feira Camaçari Mulher vai agitar a Vila de Abrantes, na orla de Camaçari todo final de semana, com abertura neste feriado da Consciência Negra na praça da Matriz. Participam 30 empreendedoras do município, cadastradas na Secretaria municipal da Mulher. O órgão está à frente da feira que terá desde a comercialização desde cosméticos naturais, até peças de decoração e cuidados com o ambiente, artes plásticas, artesanato em geral, bem como gastronomia, incluindo culinária regional.

Uma Sessão Solene em alusão ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, vai entregar medalhas de Zumbi dos Palmares e de Tereza Santana para personalidades locais que têm trabalhos desenvolvidos em defesa da valorização da trajetória da população negra de Santo Antônio de Jesus. Com início às 19h30, a cerimônia será no plenário da Câmara Municipal e é promovida através de iniciativa dos vereadores, que recebem além das autoridades, os homenageados, familiares e amigos.