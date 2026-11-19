O Goethe-Institut Salvador-Bahia promove no próximo dia 26, às 17h30, com entrada gratuita, a mostra “O mundo, de outro modo: imagens em movimento de Índia e Brasil”.

A curadoria é do residente indiano da Residência Vila Sul, Vedant Srinivas, cumprindo temporada em Salvador ao propor um diálogo entre diferentes culturas e formas de perceber o mundo.

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O programa reúne filmes experimentais, vídeos e videoinstalações de artistas do Brasil e da Índia, explorando relações entre imagem, memória, espiritualidade, território e práticas artísticas.

A programação vai ocupar diferentes ambientes do Goethe, na Vitória, começando com sessão de cinema ao ar livre no pátio interno e seguindo para sala expositiva com instalações.

Ao final, haverá bate-papo com o curador, destacando as pontes estéticas e filosóficas entre os dois países a partir da imagem em movimento. A mostra integra as ações da Residência Vila Sul, com o objetivo de reunir, em Salvador, pensadores e artistas de todo o Sul Global.

É mais uma iniciativa do Goethe-Institute, ao deslocar o olhar do circuito comercial apostando no cinema de invenção e na formação de público para linguagens híbridas.

A aproximação Brasil-Índia, tão rica em espiritualidade, oralidade e ancestralidade, ganha na tela uma leitura contemporânea e sensorial.

Para o público, fica o convite raro de ver produções, dificilmente em cartaz nos cinemas da cidade, e de ouvir direto do curador seu processo. O Instituto recomenda chegar cedo, pois a sessão tem lugares limitados e a mostra promete pátio cheio.

“Gabriel Galípolo é um ‘cavalo de troia’ do mercado financeiro (...) Esperando que, quando acabar o mandato dele, vai ganhar R$ 1,3 milhão por mês, atual salário de Campos Neto, que serviu a esses especuladores”

Cid Gomes, senador, sobre a postura do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, após ascender ao cargo

Amyr Klink nos cinemas

A travessia solitária de Amyr Klink pelo Atlântico Sul, encerrada há 42 anos, volta ao centro das atenções com o lançamento de “100 Dias”, filme de Carlos Saldanha que chega aos cinemas e ao streaming. A obra revive o desembarque histórico ocorrido em 18 de setembro de 1984 na Praia da Espera, em Itacimirim, litoral norte da Bahia, após uma jornada a remo desde a Namíbia. Além do peso histórico e poético, o destino baiano destaca-se pelas piscinas naturais formadas entre recifes, pela pesca cotidiana e pelo selo internacional Bandeira Azul, ostentado desde 2020 em reconhecimento à sua qualidade ambiental e gestão sustentável.

POUCAS & BOAS

Uma comitiva de cinco estudantes e um professor de história de Camaçari embarca, hoje, para Lisboa, em Portugal, onde permanecerá por dez dias em intenso intercâmbio cultural. A viagem faz parte da terceira etapa do projeto de arte-educação ‘Era uma Vez… Brasil’, iniciativa realizada pela Origem Produções, em parceria com a Secretaria de Educação de Camaçari (Seduc). Aberto em março, o projeto propõe uma releitura da história do país, com o tema ‘Quem conta a nossa história? A participação indígena e afro-brasileira na formação do Brasil’.

Em Iraquara e região da Chapada Diamantina ainda repercute a conquista do 2º lugar no Prêmio Nacional de Educação pela professora Quircia Aparecida Fonseca Santana, do Colégio Estadual de Tempo Integral da cidade. Ela participou com o projeto Mulheres Negras: Diálogos com Torto Arado, que foi inspirado no livro Torto Arado, de Itamar Vieira Junior. Com a proposta de valorizar o trabalho das mulheres negras, a iniciativa envolveu os estudantes em diferentes ações para além da leitura e discussão da obra.

Um projeto de duplicação da BR-415 foi apresentado, esta semana, pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro, em Brasília. Como uma demanda histórica da população regional, a duplicação da rodovia visa melhorar a mobilidade, ampliar a segurança viária e acompanhar o crescimento urbano do município. Orçado em R$ 98 milhões, o projeto foi exposto aos parlamentares com o objetivo de assegurar recursos federais para o início da obra.