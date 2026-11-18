A Tem Dendê Produções adquiriu recentemente os direitos para adaptação cinematográfica em longa-metragem do livro “De Volta às Origens”, do escritor Cícero Sena.

Cícero é ex-presidente da Academia de Letras de Porto Seguro (ALBPS), atual vice-presidente da Academia de Letras e Artes de Salvador (Alas) e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), além de membro honorário da Academia de Cultura da Bahia.

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O livro nasceu de um conto homônimo publicado em 2024 na revista anual da Academia de Letras da Bahia (ALB), de grande repercussão.

A sinopse é ousada e absolutamente contemporânea. Em um futuro próximo, o temido melanoma, o câncer de pele mais letal, prolifera de forma incontrolável na população branca em razão das mudanças climáticas e da exposição solar extrema.

A humanidade branca caminha para a extinção. A salvação está na raça negra. Dotada pela natureza de maior proteção pela alta concentração de melanina, a pele negra se mostra imune e, através da miscigenação, torna-se a responsável por preservar a espécie.

Afrofuturismo - É afrofuturismo em estado puro, com base no melhor da ciência. Cícero inverte a lógica perversa do racismo: o que foi historicamente alvo de preconceito, agora é apresentado como fator de sobrevivência e de evolução humana. A natureza, no livro, faz justiça.

A produtora TemDendê, comandada por mulheres negras, tem no currículo obras que colocam a ancestralidade e o protagonismo negro no centro do audiovisual brasileiro.

“Eu não posso virar refém da direita, eu não posso virar refém do sistema financeiro, eu não posso virar refém do ‘mercado’. Eu tenho que ser refém do povo brasileiro”

Lula, presidente da República, ao seu contraparte espanhol, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, defendendo que seu pacote de cortes em verba disponível para serviços públicos não afete o povo

O palco de Adroaldo

A Organização Social Hora da Criança lança amanhã, às 18h, em seu teatro, o livro infantil “O menino Adroaldo e o Teatro”. Inspirada na infância do fundador Adroaldo Ribeiro Costa em Santo Amaro, a obra foi adaptada por Maria Luiza Freitas a partir de “Igarapé – História de uma Teimosia”. Com linguagem poética, celebra o legado do jornalista de A TARDE e compositor do hino do Bahia. O projeto destaca o protagonismo infantil com ilustrações baseadas em desenhos de alunos da Turma C. O evento terá ainda apresentações das Turmas A e C, reafirmando o compromisso da instituição fundada em 1943 com a arte-educação na Bahia.

POUCAS & BOAS

Presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Alessandra Zanotto Costa defendeu ontem o reconhecimento das práticas de sustentabilidade e dos mecanismos de rastreabilidade do algodão brasileiro de acordo com as exigências da União Europeia. O encontro aconteceu no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e integra o Cotton Brazil Dialogues, missão internacional liderada pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. A programação da comitiva brasileira terá ainda compromissos institucionais e comerciais em quatro países até 28 de novembro.

A campanha Natal Premiado CDL e ACEB será deflagrada hoje em Barreiras com encerramento dia 31 de dezembro e sorteio em 8 de janeiro de 2027. A promoção é da Associação Comercial e Empresarial da cidade e da Câmara de Dirigentes Lojistas, entidade que realizou ontem o encontro ‘Cenários, Tendências & Mercado 2027’, no Auditório Morubixaba. A proposta foi ampliar o acesso a informações estratégicas para o planejamento empresarial e orientar as decisões dos negócios.

A 24ª edição de Olimpíada Intercolegial de Luís Eduardo Magalhães será encerrada hoje a partir das 19h, no Ginásio de Esportes José Queiroz Barreto Neto. Com a participação de aproximadamente 8 mil estudantes de 44 escolas das redes municipal, estadual e particular, o evento contou com 17 modalidades esportivas e foi aberto em setembro. Organizada pela Secretaria Municipal de Educação, a olimpíada executou uma programação que valorizou o esporte, a integração e a convivência entre os jovens.