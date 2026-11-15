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Academia vai revelar a verdade de Canudos

Evento gratuito da ALB acontece entre os dias 16 e 18 de novembr

Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Fachada da Academia de Letras da Bahia (ALB)
Fachada da Academia de Letras da Bahia (ALB) - Foto: Bruno Lopes do Rosário | Reprodução

A Academia de Letras da Bahia (ALB) convida para o Seminário Belo Monte/Canudos: perspectivas, imagens e narrativas, entre os dias 16 e 18, sempre às 19h30.

As conferências serão online, pelo canal da ALB no YouTube, com emissão de certificado. O objetivo é promover uma reflexão crítica sobre a Guerra de Canudos (1896-1897).

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O seminário propõe desconstruir as narrativas de legitimação do genocídio dos habitantes de Belo Monte, tendo sido degoladas pessoas indefesas, entre as quais mulheres, crianças, e até animais de estimação.

É uma oportunidade para se discutir a disputa pela memória e a reparação histórica devida pelo Estado brasileiro na primeira de tantas atrocidades cometidas desde o golpe da proclamação da República em 1889.

A programação começa segunda-feira, com o tema “12 Mentiras sobre a Troia de Taipa”. A conferência será ministrada pelo desembargador Cássio Miranda, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA).

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A mediação ficará a cargo do professor Dr. Aleilton Fonseca, membro da ALB. Na terça, o debate segue com o eixo literatura, discurso e cultura. O foco será como Canudos foi representado e distorcido ao longo de mais de um século.

A data reforça o papel da literatura na construção e disputa dos sentidos históricos. O encerramento, no dia 18, quarta-feira. traz o debate contemporâneo sobre reparação histórica.

Canudos é uma ferida aberta no sertão e na democracia brasileira. Belo Monte foi um projeto de povo, destruído pela República temente ao povo organizado. O seminário é uma oportunidade para rever Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, e ir além dele.

Memória do cacau na Bahia

O prédio histórico do Instituto do Cacau da Bahia e seu acervo encontram-se em ruínas após décadas de abandono sob a guarda da Uesc, simbolizando o declínio da lavoura cacaueira. Para evitar que essa história fique sem voz, o Instec convoca produtores e produtoras para uma audiência virtual no dia 17 de novembro, às 10h, com participação do reitor da Uesc.

O encontro visa compartilhar fotos atuais das instalações e mobilizar a categoria antes que o Ministério Público decida sobre a salvaguarda do patrimônio em 19 de novembro. Interessados devem enviar contato antecipadamente pelo site www.institutoinstec.org

POUCAS & BOAS

Termina hoje a Feira Camaçari Mulher, com a participação de 30 empreendedoras cadastradas na Secretaria da Mulher, com atuação em segmentos como gastronomia, roupas, turbantes e bolsas, além de produtos de decoração, sabonetes e óleos.

O evento acontece no estacionamento da Lagoa, em Jauá desde sexta-feira, com apresentações culturais nos três dias de feira. Nos dias 20, 21 e 22 de novembro, evento similar será em Vila de Abrantes.

A programação do Novembro Negro da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia recebe, amanhã, a deputada federal eleita pelo PT de Minas Gerais, Ana Elisa Santos Silva. Ela vai participar da conferência ‘Futuros que Ousamos Inventar’, a partir das 15h, no Campus de Cruz das Almas.

Na quarta-feira, acontece o ‘Podsin – Afrofuturismo e Produção do Conhecimento’, às 14h, e uma aula-show de hip-hop e afrofuturismo com o rapper Hiran, às 15h. A programação prossegue até 1º de dezembro com atividades também nos demais campi.

Em Alagoinhas, o seminário ‘Alfabetização como Direito: compromisso público, equidade e transformação’, movimenta amanhã o Hotel Áster, no centro da cidade.

Com início às 8h, o encontro terá palestras com o subsecretário da Política Nacional Integrada da Primeira Infância do MEC, Alexsandro do Nascimento Santos, e a educadora, pesquisadora, professora da Ufba e presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização, Giovana Zen. Com início às 8h, é promovido pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) e pela Bracell.

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