A Revista Cenor nasceu, e nasceu grande: edição especial de Consciência Negra, volume 1, edição 1, novembro de 2026, feita no Arenoso por 59 alunos, 3 gestoras, 7 professores, 9 funcionários, 25 familiares e 22 entrevistados.

A concepção e edição é da experiente e talentosa jornalista Daniela Silva, com direção de Rosana Andrade, vice-direção de Séfora Joca e coordenação pedagógica de Marilene Leone. Na pauta, as escolas do Arenoso e suas mulheres, como Norma Ribeiro e Clarice Santiago.

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Norma criou as “casinhas” de ensino quando faltava escola, mobilizou professores e moradores e deu nome ao Colégio Estadual Norma Ribeiro, homenageada em 2017.

Clarice, ialorixá, conhecida por “Minha Gal”, fez do terreiro espaço de acolhimento, reunião e preservação da ancestralidade negra, além de doar o terreno do Colégio Clarice Santiago.

A revista mostra um Arenoso com 92,3% de população negra, remanescente de quilombo, com força, memória e identidade. O bairro se autodefine no nome pois o arenoso compõe o material de construção usado na ocupação espontânea.

Tem candomblé e diversidade religiosa, com entrevista com a ialorixá Jussara Santiago, do Terreiro Santa Cruz, e homenagem a Dona Mocinha, 87 anos. Tem Stefany Levita cantando, Davi Rosa, batalha de rima, poesia, rap e minicontos.

Tem desenhos, ilustrações, fotografias e mascotes; tem Pinacoteca do Beiru, de Anderson AC, e AfroTumTum, de Yuri Gonçalves, empreendedorismo com Gisele e suas Delícias, Salão Paty com tranças, Daniel Paixão na barbearia e Lídia Santos.

Tem educação inclusiva; saúde e alimentação; meio ambiente e denúncia; esporte, lazer, brincadeira: é exercício de cidadania.

Frase do dia

“Não posso ficar aceitando que esse bando de yuppies da Faria Lima fique querendo toda hora questionar a seriedade do governo, como se eles tivessem preocupados com os pobres.”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente da República

Acervo da Laje laureado

Criado em 2010 por José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos em São João do Cabrito, o Acervo da Laje conquistou o Prêmio de Práticas Museológicas de Destaque 2026, concedido pelo Comitê Internacional de Museus e Coleções de Arte Moderna. Entre 33 indicados de 21 países, o museu-casa-escola baiano foi um dos dois vencedores no mundo, celebrando as memórias negras, femininas e periféricas do Subúrbio em conferência no Zimbábue. Em Salvador, a trajetória do espaço pode ser conferida na mostra gratuita Narrativas da Beleza, em cartaz até 17 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, na Carlos Gomes, com 15 artistas do território.

POUCAS & BOAS

Em Juazeiro termina hoje mais uma etapa regional dos Jogos Escolares da Bahia, reunindo desde quinta-feira jovens atletas dos municípios que pertencem ao Núcleo Territorial de Educação do Sertão do São Francisco e foram selecionados nas etapas anteriores do certame. Outros 11 núcleos já realizaram os jogos nas cidades-polo do estado, com os últimos jogos previstos para o dia 3 de dezembro, em Caetité. A organização geral é da Secretaria de Educação da Bahia, visando estimular a prática de esportes e a integração dos estudantes.

No distrito de Rosário, município de Correntina, ainda repercute o evento que encerrou a temporada 2026 do programa Aiba + Perto do Produtor, com debate sobre a reforma tributária. Com o propósito principal de aproximar produtores e especialistas, o programa percorreu diferentes regiões produtivas do Cerrado baiano e reuniu, ao longo de sete edições, mais de 350 produtores e produtoras rurais. A organização é da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia.

A sétima edição da Feira de Pedras Preciosas e Artesanato Mineral (Feppa) de Campo Formoso será encerrada hoje na praça Herculano Menezes, no quarto dia do evento. Já o Festival das Esmeraldas 2026, aberto no dia 20, também termina hoje e contou com oficina para a fabricação de joias. Com a perspectiva de movimentar diferentes setores da economia regional, os eventos são organizados pela gestão municipal, tendo à frente a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. O município do Norte baiano é conhecido como polo de mineração de materiais preciosos.