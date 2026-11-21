A edição de novembro do Nosso Sarau celebra a memória e a literatura baiana ao receber o escritor, jornalista e agitador cultural Clarindo Silva como seu grande convidado especial.

O evento acontece no dia 25 de novembro, próxima quarta-feira, às 18h, no KreativLab do Goethe-Institut Salvador, localizado no Corredor da Vitória.

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Durante o encontro, o autor fala ao público sobre o livro “Conversa de Buzu”, rememorando sua trajetória na escrita e sua atuação decisiva na vida cultural soteropolitana, além de protagonizar uma sessão de autógrafos.

A programação da noite foi desenhada para integrar diferentes linguagens artísticas, reunindo música, literatura e um bazar de livros com entrada totalmente gratuita.

A abertura fica por conta de um pocket show de Marcos Roriz, preparando o clima para um recital de poesia com a participação de diversos nomes da cena literária local.

Estão confirmadas e confirmados Alvorecer Santos, Ametista Nunes, Cacau Novaes, Gabriel Santos, Goulart Gomes, Jovina Souza, Lírio Scarlett, Luís Carlos Aseokaynha, Rita Pinheiro, Rosana Paulo e Valdeck Almeida de Jesus.

Na sequência, ocorre o aguardado bate-papo com Clarindo Silva, seguido pelos autógrafos e pelo tradicional espaço de microfone aberto ao público.

Com produção e curadoria assinadas por Cacau Novaes, coordenação de Alvorecer Santos e apoio institucional do Goethe-Institut Salvador, o projeto reafirma seu compromisso de democratizar o acesso à cultura.

Para garantir aos admiradores de outras localidades acompanhar as atividades, o Nosso Sarau contará com transmissão ao vivo diretamente pelo perfil oficial do evento no Instagram (@nossosarau.ssa).

“Isso parece um acordão [de Motta e Alcolumbre] envolvendo o bolsonarismo nas vésperas da eleição de presidente da Câmara e presidente do Senado. Me parece um acordão”

Lindbergh Farias, deputado federal, em vídeo, denunciando tratativas para anistiar golpistas

Hip Hop: Subúrbio e Japão

Entre 25 de novembro e 4 de dezembro, a equipe do Instituto Eumelanina de Arte, Cultura e Educação leva a potência do Hip-Hop do Subúrbio VLT de Salvador até o Japão. Em pleno mês da Consciência Negra, o grupo atravessa o oceano para promover vivências educativas, experimentação artística e troca de saberes com jovens japoneses, fazendo o passaporte superar o CEP. Sem pedir licença, a iniciativa afirma a periferia baiana como força de diplomacia popular, atualizando o grafite, o break, o DJ e o MC como ferramentas de pertencimento e libertação para erguer uma inimaginável ponte criativa entre Plataforma e Tóquio.

POUCAS & BOAS

A segunda edição do Festival VOU na Praia 2026 termina hoje na praia da Barra, em Itacimirim/Camaçari. Com atrações como os campeonatos de bodyboarding e futevôlei, a programação foi aberta ontem, com ações entre às 7h e 17h nas proximidades do encontro do Rio Pojuca com o mar. Além dos esportes de praia, também tem música, yoga e aulas de dança, dentre outras atividades. Com exceção das competições esportivas, a participação é gratuita, com a recepção de alimentos não perecíveis destinados a ações sociais.

O encerramento da 15ª edição da Feira das Artes da cidade, movimenta hoje o Ponto de Cultura de Mucugê. O evento foi aberto ontem com participação da Caravana Cultural pela Chapada e como parte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura na Bahia. Na programação, as oficinas de ‘Elaboração de Projetos Culturais’, com Karla Cajaíba e ‘Como formar público e divulgar sua arte na internet utilizando plataformas livres’, com Pedro Jatobá, além de ação cultural, com a multiartista Ana Cacimba da Bahia.

A oficina de Interpretação, conduzida por Fábio Vidal, começa às 9h de hoje no Cepac, em Barreiras, reunindo profissionais e interessados em teatro. As atividades fazem parte da 12ª Mostra de Teatro do Velho Chico, aberta dia 16, com eventos formativos durante toda semana. Com realização da Mistura Produções, parcerias e diversos apoios culturais, na segunda-feira, a mostra entra em uma nova etapa, com o início das apresentações teatrais. Na abertura desta programação tem ‘Seu Bonfim’, às 20h30 no Auditório do Colégio CETEP Bacia do Rio Grande.