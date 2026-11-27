A Bahia está no centro da estratégia nacional para reduzir a dependência externa de fertilizantes e fortalecer a produção agrícola brasileira.

Desde 2023, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 717,1 milhões em crédito para apoiar a produção de fertilizantes no Estado. O volume é 1.788% superior ao destinado entre 2019 e 2022 para o segmento - apenas R$ 38 milhões.

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Para o Nordeste, o total aprovado foi de R$ 959,7 milhões, um aumento de 1.740% em relação ao período anterior (R$ 52,2 milhões). A Bahia, sozinha, concentra quase 75% de todo o crédito aprovado para o Nordeste.

Em todo o Brasil, desde 2023, o BNDES já disponibilizou R$ 8,3 bilhões, volume 399% superior ao destinado entre 2019 e 2022 - R$ 1,7 bilhão.

Desde 2023, o Banco tem aprovado, em média, pouco mais de R$ 1 bilhão para o segmento todo ano", acrescenta o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em 2026, em razão do impacto causado pelas guerras no fornecimento de fertilizantes, segundo Mercadante, o governo forneceu uma rápida resposta ao setor: “apenas com o Plano Brasil Soberano, já foram aprovados mais de R$ 3 bilhões”.

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas importa entre 80% e 90% de todo o fertilizante — foram 49 milhões de toneladas em 2025. Qualquer interrupção logística no exterior pode encarecer os alimentos e pressionar a inflação.

Para a Bahia, o significado é direto. Com uma agricultura pujante, o Estado precisa de fertilizante em escala, com preço competitivo e fornecimento garantido. O crédito do BNDES viabiliza investimentos em plantas industriais, modernização, ampliação da capacidade produtiva e inovação.

ABRE ASPAS

“Isso é totalmente descabido porque não há no mundo tarifa para setor aeronáutico (...) Não existe no mundo, é uma tradição você não ter tarifa num setor tão estratégico quanto é o setor aeronáutico”

GERALDO ALCKMIN, vice-presidente, sobre novas ameaças dos EUA de impor tarifas contra o Brasil.

Réveillon exemplar

Lençóis, um dos destinos mais procurados da Chapada Diamantina, terá um réveillon sem dinheiro público. Em vídeo nas redes sociais, a prefeita Vanessa Senna anunciou a medida, alinhada ao decreto nº 78/2026 de contenção de gastos, priorizando recursos municipais para saúde e necessidades permanentes. A prefeitura abriu espaço para uma festa independente, e a Associação Comercial e Empresarial de Lençóis (Acel) já articula empresários e moradores para custear o evento. Em momento de aperto, preservar o orçamento é obrigação do poder público, deixando a celebração a cargo do setor privado, maior beneficiado pelo turismo.

POUCAS & BOAS

O 1º Encontro de Cordelistas de Barreiras movimenta hoje a sede da Academia Barreirense de Letras (ABL) com exposição e venda de obras de cordel, debates, lançamento de cordéis e oficinas, mantendo como foco a valorização da cultura nordestina. Já confirmaram participação os cordelistas Zeca Pereira e Robson Batista, ambos membros da instituição, além de Giba Mello, Marcelo Figueiredo e Aluízio Nogueira. O encontro conta ainda com Adilma Vilela, Gisele Lousada e Marta Faria Wanderley na sua organização.

Em Luís Eduardo Magalhães será aberta hoje a 2ª edição do Fórum de Irrigação da Bahia, que reúne até amanhã produtores, especialistas e pesquisadores para debater a gestão hídrica, tecnologia e sustentabilidade na região do Matopiba. Apontada como maior polo de agricultura irrigada do País, o oeste da Bahia tem mais de 400 mil hectares cultivados sob irrigação, com aproveitamento das águas dos rios e retiradas via poços artesianos do Aquífero Urucuia. A organização do evento é da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia.



Com show de Xangai, a partir das 18h30, será encerrada hoje a 2ª Festa Literária da Região Cacaueira, aberta dia 25 de novembro na Faculdade de Ilhéus. Com o tema ‘A esperança Grapiúna: o sonho e a travessia de um povo’, o evento contou com diferentes espaços como a Casa dos Autores e Autoras e a Flicazinha, com rodas de conversa, shows, oficinas, lançamentos de livros e atividades para crianças e jovens. Com diversos apoios, a festa é realizada pela Seneh Comunicação & Projetos.

