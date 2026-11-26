Quem conta a nossa história? Essa é a questão central do Seminário Salvador Negra: Cultura, Memória e Futuro, realizado pelo Instituto Reparação e pela Academia de Letras da Bahia nesta quinta-feira, 26, às 14h, na Academia, em Nazaré.

O encontro propõe refletir sobre as narrativas de Salvador, abordando temas como representatividade, direito à memória, ocupação dos espaços de poder e a importância de contar suas histórias.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mais negra fora da África, Salvador é também uma cidade na qual a memória segue em disputa. Quem tem o direito de narrar, quem ocupa os espaços de decisão, quem é lembrado e quem é esquecido.

Estas questões atravessam a história, a cultura, a educação, a comunicação e a política. A partir desse contexto o seminário se propõe a debater o passado e o futuro da cidade.

A programação reúne pesquisadores da comunicação e das ciências sociais e jornalistas como Felipe Oliveira e Tarsila Alvarindo (TV Bahia), Lorena Alves (Band TV/BandNews) e o sociólogo Ailton Ferreira.

A mediação será do produtor cultural e escritor Herlon Miguel, na conversa sobre como as narrativas são construídas, disputadas e ressignificadas nos meios de comunicação, na academia e na vida cotidiana.

A programação contará com dois momentos de destaque. O primeiro é o lançamento do livro “Mão de Pilão”, do professor Valter Sales Alagbi. A obra dialoga com memória, ancestralidade e tradição, a partir da trajetória do autor.

O segundo é a entrega do Troféu Dandara dos Palmares à professora, doutora e escritora Ana Célia da Silva. A homenagem reconhece uma trajetória dedicada à educação, à pesquisa e à luta por uma história de protagonismo negro.

ABRE ASPAS

“Os EUA estão destruindo o que eles próprios construíram depois da II Guerra Mundial. (...) Qualquer historiador inclui as guerras comerciais à II Guerra Mundial. É péssima [a postura] até para os EUA”

Celso Amorim, assessor-chefe da Presidência, sobre as novas ameaças de tarifas de Trump contra o País

Colóquio de psicanálise

Salvador recebe amanhã o VI Colóquio de Psicanálise do Seminário Interdisciplinar de Psicanálise (SIPSI), com o tema “Prazer? Prazer, Prazer!”. O evento ocorre das 9h às 17h, no Auditório do Campus São Lázaro, em parceria com a FFCH/Ufba. Fundado em 2018 por Jamile César e Ricardo Gusmão para promover o acesso à psicanálise, o SIPSI reúne membros, coletivos, estudantes e público em geral. A programação conta com mesas sobre digitalização, mal-estar no black metal, luto e diálogos entre coletivos, encerrando às 16h com a palestra do Prof. Dr. Carlos César Barros sobre crítica social e princípio do prazer.

POUCAS & BOAS

A 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teixeira de Freitas será encerrada hoje no Teatro da Escola Municipal Antônio Chicon Sobrinho, no bairro Jardim Caraípe. Aberto ontem, o evento tem como temática ‘Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa’. Com a proposta de incentivar o diálogo e participação social, o evento tem foco na discussão de políticas públicas e fortalecimento das ações voltadas para este público. A realização é da Secretaria Municipal de Promoção Social.

O IV Simpósio da Escola Livre de Audiovisual Chapada Diamantina (ELA) será aberto hoje no Colégio Estadual de Tempo Integral Rui Barbosa, em Boninal, com a expectativa de reunir realizadores de audiovisual, estudantes, profissionais da comunicação e agentes culturais. A programação está voltada à troca de experiências, ao fortalecimento do setor e à abertura de novas possibilidades para quem produz cultura no interior. Amanhã o evento será no Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus Seabra.