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Alunas de Salvador são campeãs paulistas
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Alunas do Colégio Villa Global Education, de Salvador, sagraram-se campeãs da 8ª FeNaDante, uma das principais feiras científicas escolares do país, realizada em São Paulo, com uma pesquisa sobre gentrificação no Pelourinho.
Gentrificação é o processo de transformação de uma área urbana, passando a atrair investimentos, novos habitantes de maior renda e empreendimentos mais caros. O custo de vida e dos imóveis aumenta, expulsando os moradores locais.
O Prémio FeNaDante é concedido na Feira de Ciência e Tecnologia das Nações, promovida pelo Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. A premiação valoriza projetos de pesquisa inovadores desenvolvidos por estudantes da educação básica.
O Colégio Villa Global Education conquistou o primeiro lugar com o projeto “Território em disputa: gentrificação, turismo de luxo e permanência dos moradores locais”.
Desenvolvido por alunas do 2º ano do Ensino Médio, o estudo foi o único representante de Salvador na competição nacional, após disputar vaga com outras três escolas baianas.
Casarões coloridos, ladeiras e o traçado do século XVI formam o cenário capacitado a guardar a memória da primeira capital, hoje enfrentando especulação imobiliária e pressão do turismo.
DESARTICULAÇÃO - A pesquisa investiga como esse processo desarticula a comunidade local, transfere moradores tradicionais e transforma o Centro Histórico em vitrine exclusiva para visitantes.
Ao dar voz ao olhar jovem e investigador sobre os territórios, o trabalho une história, geografia e cidadania, marca da proposta pedagógica da instituição.
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ABRE ASPAS
“Um relógio, a vida de uma pessoa, a vida da população inteira estava ali na mão de um cara [Flávio Bolsonaro] negociando meio de prostituta, de bebida, negociando a vida das pessoas [na pandemia]”
CARMINE AUREA PELLENZ, servidora pública de SC, sobre revelações de reunião com presença de prostituta.
Últimos atos da “virada”
A chamada "Agenda da Virada" em Salvador chega aos seus dois dias decisivos em clima de superação na reta final do voto a voto, migrando a forte mobilização do ambiente digital para as manifestações offline nas ruas da cidade. Hoje, o roteiro conta com a ocupação na Avenida Sete às 9h, o Ato "Subúrbio com Lula" em Paripe às 15h13, além de simultaneamente às 16h13 o "Mulheres com Lula" na Barra e o "Cristãos pela Democracia" na Piedade. Amanhã, a programação reúne a juventude na Praça Castro Alves e a caminhada no Largo dos Mares às 8h30, fechando com a grande passeata no Calabetão às 15h.
POUCAS & BOAS
- A 30ª edição do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia termina hoje, com organização da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Pós-Graduação e Inovação (Proppi). Com a proposta de promover a socialização das pesquisas dos Programas de Iniciação Científica da Uesb, o evento estimula a integração entre pesquisadores, estudantes e comunidade académica.
- A praça Coronel Antônio Balbino, também denominada praça de Alimentação, no Centro Histórico de Barreiras, recebe hoje a 11ª edição do Projeto Toque Barreirense, com animação do artista musical Bosco Fernandes e a Banda Sem Nome. Fernandes é o organizador do evento este ano em parceria com outros artistas e comerciantes, com o objetivo de reativar o espaço da cidade e valorizar a cultura local. Com início às 21h, o projeto conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Cepac, dentre outros.
- O projeto Mais Comunidade chega hoje na localidade Monte Líbano, em Mata de São João, com uma sessão de cinema na praça Francisco Rocha, em frente ao Convento. Com início às 18h, a programação foi planejada para envolver diferentes públicos com a projeção de ‘Encanto’, desenho animado da Disney. Coordenado pela Bracell Social, o projeto foi aberto em setembro e já passou pelas comunidades de Lagoa de Baixa (Rio Real), Pedras (Catu), Cepel (Santo Amaro). As próximas paradas serão em Conde, Itanagra e Cardeal da Silva.