Alunas de Salvador são campeãs paulistas

Siga o A TARDE no Google

Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Alunas do Colégio Villa Global Education, de Salvador, sagraram-se campeãs da 8ª FeNaDante, uma das principais feiras científicas escolares do país, realizada em São Paulo, com uma pesquisa sobre gentrificação no Pelourinho.

Gentrificação é o processo de transformação de uma área urbana, passando a atrair investimentos, novos habitantes de maior renda e empreendimentos mais caros. O custo de vida e dos imóveis aumenta, expulsando os moradores locais.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Prémio FeNaDante é concedido na Feira de Ciência e Tecnologia das Nações, promovida pelo Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. A premiação valoriza projetos de pesquisa inovadores desenvolvidos por estudantes da educação básica.

O Colégio Villa Global Education conquistou o primeiro lugar com o projeto “Território em disputa: gentrificação, turismo de luxo e permanência dos moradores locais”.

Desenvolvido por alunas do 2º ano do Ensino Médio, o estudo foi o único representante de Salvador na competição nacional, após disputar vaga com outras três escolas baianas.

Casarões coloridos, ladeiras e o traçado do século XVI formam o cenário capacitado a guardar a memória da primeira capital, hoje enfrentando especulação imobiliária e pressão do turismo.



DESARTICULAÇÃO - A pesquisa investiga como esse processo desarticula a comunidade local, transfere moradores tradicionais e transforma o Centro Histórico em vitrine exclusiva para visitantes.

Ao dar voz ao olhar jovem e investigador sobre os territórios, o trabalho une história, geografia e cidadania, marca da proposta pedagógica da instituição.

ABRE ASPAS

“Um relógio, a vida de uma pessoa, a vida da população inteira estava ali na mão de um cara [Flávio Bolsonaro] negociando meio de prostituta, de bebida, negociando a vida das pessoas [na pandemia]”

CARMINE AUREA PELLENZ, servidora pública de SC, sobre revelações de reunião com presença de prostituta.

Últimos atos da “virada”

A chamada "Agenda da Virada" em Salvador chega aos seus dois dias decisivos em clima de superação na reta final do voto a voto, migrando a forte mobilização do ambiente digital para as manifestações offline nas ruas da cidade. Hoje, o roteiro conta com a ocupação na Avenida Sete às 9h, o Ato "Subúrbio com Lula" em Paripe às 15h13, além de simultaneamente às 16h13 o "Mulheres com Lula" na Barra e o "Cristãos pela Democracia" na Piedade. Amanhã, a programação reúne a juventude na Praça Castro Alves e a caminhada no Largo dos Mares às 8h30, fechando com a grande passeata no Calabetão às 15h.

POUCAS & BOAS

A 30ª edição do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia termina hoje, com organização da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Pós-Graduação e Inovação (Proppi). Com a proposta de promover a socialização das pesquisas dos Programas de Iniciação Científica da Uesb, o evento estimula a integração entre pesquisadores, estudantes e comunidade académica.

A praça Coronel Antônio Balbino, também denominada praça de Alimentação, no Centro Histórico de Barreiras, recebe hoje a 11ª edição do Projeto Toque Barreirense, com animação do artista musical Bosco Fernandes e a Banda Sem Nome. Fernandes é o organizador do evento este ano em parceria com outros artistas e comerciantes, com o objetivo de reativar o espaço da cidade e valorizar a cultura local. Com início às 21h, o projeto conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Cepac, dentre outros.