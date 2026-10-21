Lençóis favorita para ganhar título mundial

À medida do avanço do calendário, aumenta a expectativa de Lençóis pela conquista de um título mundial em dezembro: o reconhecimento pela ONU como destino-modelo.

Única do Nordeste entre as 268 candidatas finalistas no Best Tourism Villages, da ONU Turismo, a cidade-património aguarda o resultado na festa programada para acontecer em Buenos Aires.

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O selo vai colocar Lençóis no mapa global do turismo sustentável, atraindo turistas de maior poder de consumo, pautando a imprensa especializada internacional e atraindo volumes de investimento superiores à média histórica para a atividade.

A outorga pode representar nova mudança de paradigma, graças à aceleração no processo de virada económica, depois de o turismo ultrapassar na década de 1990 a hegemonia do garimpo responsável pela fundação do município no século XIX.

Entre os principais divulgadores, Clóvis Pereira Macedo destaca a coincidência do momento auspicioso com a mobilização da população em manifestações em prol da democracia.

De modo geral, tanto nas redes como na dimensão presencial, predomina o apelo para transcender o patamar de "destino-modelo", pois Lençóis precisa ser modelo de distribuição para si mesma.

O PIB saltou de R$ 100 milhões para mais de R$ 300 milhões em uma década, mas a expansão concentrou riquezas, com israelenses e sudestinos estabelecidos em casarões tombados pelo Patrimônio.

São donos de pousadas sofisticadas, restaurantes caros e agências premium, enquanto na base, quem sustenta o turismo é negro e lençoense sofrendo a escassez, ao trabalhar 7x0 como guias, motoristas, cozinheiras e agricultores recebendo diárias insuficientes para pagar o aluguel.

ABRE ASPAS

“A emissão, por um juiz de Miami, de um mandado de prisão contra o dirigente histórico de Cuba [Raúl Castro] (...) suscita uma rejeição categórica e uma firme condenação”

MINISTÉRIO RUSSO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, sobre o último ataque dos EUA à soberania de nações vizinhas.

Recorde positivo do BNDES

Entre 2023 e setembro de 2026, o BNDES aprovou R$ 9,53 bilhões em crédito para empresas na Bahia, superando em 154,9% o quadriênio anterior.

O valor recorde, impulsionado por R$ 3,19 bilhões somados apenas em 2026, contemplou 350 municípios baianos, com forte destaque para os setores de agropecuária e infraestrutura.

Segundo a instituição, a iniciativa nacional visa fomentar o investimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável, com mais de 90% das operações viabilizadas por meio de parceiros financeiros credenciados e plataformas digitais.

POUCAS & BOAS

O Projeto Itinerante da Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro, mantida pelo município de Itabuna, começa hoje a oferta de serviços de beleza para pessoas idosas acolhidas em abrigos da cidade. A primeira parada será no Abrigo Bezerra de Menezes, no São Roque, amanhã será no Lar e Abrigo Baldoíno Azevedo, no Fátima, e dia 23, no Abrigo São Francisco de Assis. A ação contará com a participação de instrutores de alunos da Escola de Talentos da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

Será aberto hoje no Departamento de Ciências Humanas, Campus IX da UNEB, em Barreiras, o II Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão (II SIPE). Com o tema central voltado à Produção do Conhecimento na Era da IA, a programação termina na sexta. Dentre outros eventos que fazem parte do seminário, o professor e escritor, Celso Lacerda, membro da Academia Barreirense de Letras (ABL), participa do lançamento e exposição de livros com os títulos 'Educação, obrigada pelo meu falar' e 'Reflexões do Cotidiano, sentimentos da Alma'.

Em Camaçari foi aberta ontem a nova temporada de cursos para qualificação profissional na orla do município, através da Carreta-escola de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A aula-inaugural do curso foi com a turma de Culinária com Técnicas de Congelamento, que segue até o dia 28 de outubro, totalizando carga horária de 20 horas. A iniciativa conta com a parceria do Senac com a Secretaria de Turismo de Camaçari (Setur).