TEMPO PRESENTE
CMS sem bússola
Confira a coluna Tempo Presente de A TARDE
Desesperado para ter mais um mandato – o terceiro – à frente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz não sabe para onde vai – e precisa se decidir. Uns afirmam que ele pretende dar um golpe em Bruno Reis. Outros afirmam que ele serve a interesses privados e privativos do PT. Com a palavra o PSDB, que terá um caminho difícil a decidir.
Bahia e Flamengo: união pró-democracia
A expectativa é de manifestação unida das torcidas de Bahia e Flamengo, cantando “Lula lá” juntas na Fonte Nova hoje, graças à expansão do “Exército do Lula”, na internet, explodindo das redes para as arquibancadas, em movimento massivo.
Tudo começou com o canto espontâneo da torcida tricolor após a vitória sobre o Mirassol, dia 11, tornando-se símbolo da virada no placar eleitoral. A massa entoando “somos do povo o clamor” espantou a ameaça fascista.
Organizadas dos dois clubes articulam hoje momento único: deixar a rivalidade de 90 minutos – mais acréscimos – de lado para afirmar a existência de futebol, cultura e jornalismo como possíveis apenas dentro da democracia.
O movimento do futebol democrático iniciado em Salvador se espalhou em outros locais: Beira-Rio (Porto Alegre) entoando "Olê, olá, Lula" no jogo da seleção feminina; palmeirenses e corintianos juntos afirmando democracia acima do dérbi.
Bahia, Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético-MG tiveram torcidas presentes nos atos da Avenida Paulista e em Copacabana. Agora, a Fonte Nova volta a ser palco de demonstração contundente: o futebol brasileiro tomou partido.
De acordo com as manifestações de torcedores online e offline, o futebol aderiu à compreensão de uma verdade: sem defesa partidária da democracia hoje, amanhã faltarão torcida, imprensa livre e a necessária e genuína pluralidade.
Restará apenas versão única e o futebol será extinto, pois só o time do interesse das milícias sairá campeão, na perspectiva dos torcedores engajados.
Entre as torcidas campeãs de engajamento, estão as do Rayo Vallecano (Madri); Saint Pauli (Hamburgo, Alemanha) e Livorno Calcio (Livorno, Itália).
A decisão de desfazer tudo isso, de bloquear tudo isso, me parece errada. Isso definitivamente ajuda apenas os russos e só alimenta o desejo deles de continuar matando pessoas Volodymyr Zelensky - presidente da Ucrânia, criticando os EUA por suspenderem sanções à Rússia
Leia Também:
SDE abraça Portugal e Peru
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) da Bahia avança em parcerias internacionais estratégicas com Portugal e Peru para atrair investimentos e fomentar intercâmbio tecnológico. Com os portugueses, o foco inclui economia azul, semiárido, vinhos da Chapada Diamantina, biogás e biometano, além de grupo voltado ao mercado europeu.
Já com os peruanos, as discussões lideradas pelo secretário João Carlos Oliveira abrangeram mineração subterrânea, turismo, agricultura e transição energética, destacando interesses comuns e ampliação das relações comerciais.
POUCAS & BOAS
O Festival de Cultura Pop e Oriental de Camaçari (Anicam 2026) termina neste domingo, com programação a partir das 12h10, quando a Companhia de Teatro Fênix abre os trabalhos no Teatro Anicam. Às 13h começa o Circuito K-pop, às 14h a atração é Glauco Marques, seguido da Exibição de O Experimento: Parte 2, da Sebastião Filmes. O Concurso Cosplay: Desfile Tradicional + Chibi está marcado para às 16h e encerra a programação. Considerado um dos grandes eventos do segmento na região, o evento movimenta desde ontem a Cidade do Saber.
Em Lençóis começa na segunda-feira, 19, o projeto de Aula Show com o Trio Gameleira no Centro Educacional Renato Pereira Viana. A proposta principal é levar música instrumental para as escolas. A iniciativa foi contemplada pela Lei Aldir Blanc no município, com realização do Sistema Nacional de Cultura (SNC) do Ministério da Cultura e apoio da Secretaria de Cultura local. As próximas aulas estão previstas para os dias 22 e 30 de outubro, nas escolas municipais Octaviano Alves e Coronel Horácio de Mattos, respectivamente.