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Trabalho planejado impulsiona mineração

Confira a coluna Tempo Presente

Everton Santos
Por
Mineração na Bahia
Mineração na Bahia - Foto: Divulgação/Atlantic Nickel

A produção mineral da Bahia cresceu 18% no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, em mais um sinal nítido de avanço no desenvolvimento econômico do governo Jerônimo.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE), a Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) alcançou R$ 8 bilhões entre janeiro e junho deste ano.

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Terceiro maior produtor mineral do Brasil, o Estado faturou R$ 13,4 bilhões em 2025 e produziu 47 tipos de bens minerais. Entre os principais produtos comercializados estão ouro, cobre, níquel e rochas ornamentais.

Atualmente, 489 empresas mineradoras atuam em 210 municípios baianos, gerando cerca de 16 mil empregos diretos. Considerando as atividades de extração e transformação mineral, o setor responde por 12% do PIB da Bahia.

A expansão da mineração baiana também reflete o trabalho desenvolvido pela CBPM durante a gestão de Antônio Carlos Marcial Tramm.

A frente da companhia desde 2019, ele fortaleceu a promoção do potencial mineral do estado, estimulou novos investimentos e defendeu a ampliação das pesquisas geológicas, contribuindo para o crescimento e a consolidação da Bahia como um dos principais polos minerais do Brasil.

O resultado confirma a expansão contínua do setor mineral baiano. A Bahia se destaca pelas pesquisas de terras raras, com 1.178 requerimentos protocolados até junho de 2026, a maior parte já autorizada.

Na Bahia, as pesquisas têm identificado ocorrências de neodímio, praseodímio, lantânio e cério, minerais utilizados em bateria de carros elétricos, turbinas eólicas, celulares, computadores, lasers, equipamentos médicos e sistemas de defesa.

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ABRE ASPAS

“O fato de que Flávio possa ganhar é um perigo, porque ele não é alguém comprometido com a democracia, mas não significa que o eleitorado seja pró-autoritário”

STEVEN LEVITSKY, cientista político, autor de 'Como as Democracias Morrem', sobre a eventualidade de uma vitória do senador Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições.

'Janelas de São Lázaro'

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Ufba realiza hoje o projeto Janelas de São Lázaro, com a palestra da professora Rayane Batista de Araújo, sobre o pensamento iluminista de Mary Wollstonecraft. O evento destaca a defesa dos direitos dos homens e a crítica à tradição. A iniciativa fomenta o debate acadêmico sobre razão, liberdade e cidadania na sociedade moderna, consolidando-se como um espaço essencial de difusão de conhecimento filosófico, debate democrático e intercâmbio de ideias entre estudantes, professores e pesquisadores no âmbito universitário da instituição baiana.

POUCAS E BOAS

  • No oeste baiano, ainda reverberam as inaugurações e entregas de equipamentos para associações beneficentes nos municípios de Luís Eduardo Magalhães, Barreiras e Formosa do Rio Preto, por parte da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), através do Instituto Aiba (IAiba). Todas as iniciativas fizeram parte do Edital 01/2026 do Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia (Fundesis), que atendeu 27 instituições sociais, totalizando R$ 1,4 milhão.
  • Os 50 anos de emancipação política de Sento Sé são comemorados, hoje, com o Ato Cívico e Comemorativo, apresentação de bandas marciais e fanfarras. Em seguida acontece o tradicional corte do bolo, cujos confeiteiros foram selecionados no projeto 'O Sabor da Nossa História – 50 Anos de Sento Sé'. A programação festiva no município teve início na quarta-feira, com atividades que seguem até domingo. Um dos destaques é o Prêmio Cultural '50 Anos de Sento-Sé', iniciativa que reconhece 20 mestres e mestras que somam para a cultura do município.
  • Começa, hoje, o 7º Encontro de Carros Antigos Relíquias de Itaetê, com a recepção aos participantes na Praça Admar Matos e, às 20h, apresentação musical de Genivaldo Alves. A programação movimenta o local até domingo (18) com automóveis históricos e música, dentre outras atividades voltadas ao público interessado no universo dos carros antigos. Amanhã, a animação conta com os shows de 40+ e Val Maxx a partir das 20h. A participação no evento está vinculada à doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis.
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