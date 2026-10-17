TEMPO PRESENTE
Cineastas revelam "anatomia" fascista
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A inestimável contribuição do documentário “Anatomia do Caos”, dirigido por Dandara Ferreira, abordando a condução da pandemia de Covid-19 durante o governo de Jair Bolsonaro, foi ampliada para o repúdio de todo o cinema baiano.
Além da obra reunindo depoimentos, decisões e omissões do governo federal no enfrentamento da crise sanitária, o fascismo agora é denunciado no manifesto "Cineastas Baianos com Lula - Por um futuro melhor e contra a barbárie".
No texto tornado público, o grupo afirma o contexto de um "momento decisivo da vida nacional", colocando a disputa como uma escolha entre "civilização ou barbárie", ou seja, a eleição ganha perfil de um plebiscito.
O documento recomenda fazer escolha consciente, com base na projeção para o “tempo vindouro”, visando a garantia de "espaços de liberdade e convivência civilizada".
Os signatários afirmam o fato de o cinema divergir de barbárie, além de em nenhum aspecto combinar com o fascismo, ao defender a arte como "semente de reflexão e fortalecimento da cultura de um povo".
CHAMADO À MOBILIZAÇÃO
O manifesto dos cineastas baianos convoca para mobilização do dia 25 de outubro "em defesa do Brasil e da democracia", declarando apoio incondicional ao presidente representado pela recondução do presidente Lula.
Assinam o documento mais de 70 profissionais do setor audiovisual, entre eles Edgard Navarro, Pola Ribeiro, Viviane Ferreira, Cecília Amado, Fernando Bélens, Carlos Pronzato, Paula Gomes e Antonio Olavo.
ABRE ASPAS
“Se a gente não garantir o direito do ser humano descansar [com o fim da escala 6x1], de visitar a família, de levar a criança numa praça para descansar, que tipo de seres humanos nós somos?”
LULA, presidente, em discurso no Senado, após a promulgação da PEC do fim da escala 6x1.
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ALB, educação e democracia
A nota da Academia de Letras da Bahia (ALB) em defesa da universidade, da educação e da democracia ganha ampla repercussão na véspera do segundo turno presidencial.
Publicado no Dia do Professor, o documento da centenária ALB apoia o debate "O Futuro da Educação Superior no Brasil", realizado no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, e convoca a sociedade ao Ato Unificado em Defesa da Educação e da Democracia.
ara a instituição, a universidade pública e autónoma é indispensável ao pensamento livre, à ciência e ao país, simbolizando um recado político e cultural decisivo.
POUCAS & BOAS
- O projeto de extensão 'A Arte que Inclui: O Cerrado Apreciado em Todos os Sentidos' será apresentado hoje no Campus do IFBA em Barreiras. Com início às 9h no auditório do campus, o encontro terá abertura com momento cultural antes da apresentação do projeto, das oficinas e reunião dos meiros. O evento prevê ainda palestras sobre o Cerrado, acessibilidade e inclusão, com reunião dos grupos das oficinas. Devem participar além dos estudantes de casa, também integrantes da comunidade externa.
- Uma vivência agroecológica com valorização dos saberes tradicionais envolveu estudantes do Colégio Estadual José de Freitas Mascarenhas, de Camaçari e movimentou o Sítio Dona Lúcia, na comunidade Pinhão Manso, durante a semana. As atividades foram promovidas pela Diretoria de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, através do Projeto Capacitações Ambientais. Entre os destaques, as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), frutas e folhas com propriedades medicinais.
- O Dia D da Saúde da Mulher acontece hoje em Caetité, movimentando o Hospital Estadual de Oncologia Alto Sertão entre às 8h e 17h. Aberta ao público, com atendimento por ordem de chegada, a iniciativa tem expectativa de receber cerca de 60 mulheres entre moradoras da comunidade, pacientes, acompanhantes e colaboradores do hospital, conforme os critérios clínicos necessários para cada atendimento e exame. A realização é da Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer.