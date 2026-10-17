Cineastas revelam "anatomia" fascista

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A inestimável contribuição do documentário “Anatomia do Caos”, dirigido por Dandara Ferreira, abordando a condução da pandemia de Covid-19 durante o governo de Jair Bolsonaro, foi ampliada para o repúdio de todo o cinema baiano.

Além da obra reunindo depoimentos, decisões e omissões do governo federal no enfrentamento da crise sanitária, o fascismo agora é denunciado no manifesto "Cineastas Baianos com Lula - Por um futuro melhor e contra a barbárie".

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No texto tornado público, o grupo afirma o contexto de um "momento decisivo da vida nacional", colocando a disputa como uma escolha entre "civilização ou barbárie", ou seja, a eleição ganha perfil de um plebiscito.

O documento recomenda fazer escolha consciente, com base na projeção para o “tempo vindouro”, visando a garantia de "espaços de liberdade e convivência civilizada".

Os signatários afirmam o fato de o cinema divergir de barbárie, além de em nenhum aspecto combinar com o fascismo, ao defender a arte como "semente de reflexão e fortalecimento da cultura de um povo".

CHAMADO À MOBILIZAÇÃO

O manifesto dos cineastas baianos convoca para mobilização do dia 25 de outubro "em defesa do Brasil e da democracia", declarando apoio incondicional ao presidente representado pela recondução do presidente Lula.

Assinam o documento mais de 70 profissionais do setor audiovisual, entre eles Edgard Navarro, Pola Ribeiro, Viviane Ferreira, Cecília Amado, Fernando Bélens, Carlos Pronzato, Paula Gomes e Antonio Olavo.

ABRE ASPAS

“Se a gente não garantir o direito do ser humano descansar [com o fim da escala 6x1], de visitar a família, de levar a criança numa praça para descansar, que tipo de seres humanos nós somos?”

LULA, presidente, em discurso no Senado, após a promulgação da PEC do fim da escala 6x1.

ALB, educação e democracia

A nota da Academia de Letras da Bahia (ALB) em defesa da universidade, da educação e da democracia ganha ampla repercussão na véspera do segundo turno presidencial.

Publicado no Dia do Professor, o documento da centenária ALB apoia o debate "O Futuro da Educação Superior no Brasil", realizado no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, e convoca a sociedade ao Ato Unificado em Defesa da Educação e da Democracia.

ara a instituição, a universidade pública e autónoma é indispensável ao pensamento livre, à ciência e ao país, simbolizando um recado político e cultural decisivo.

POUCAS & BOAS

O projeto de extensão 'A Arte que Inclui: O Cerrado Apreciado em Todos os Sentidos' será apresentado hoje no Campus do IFBA em Barreiras. Com início às 9h no auditório do campus, o encontro terá abertura com momento cultural antes da apresentação do projeto, das oficinas e reunião dos meiros. O evento prevê ainda palestras sobre o Cerrado, acessibilidade e inclusão, com reunião dos grupos das oficinas. Devem participar além dos estudantes de casa, também integrantes da comunidade externa.

Uma vivência agroecológica com valorização dos saberes tradicionais envolveu estudantes do Colégio Estadual José de Freitas Mascarenhas, de Camaçari e movimentou o Sítio Dona Lúcia, na comunidade Pinhão Manso, durante a semana. As atividades foram promovidas pela Diretoria de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, através do Projeto Capacitações Ambientais. Entre os destaques, as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), frutas e folhas com propriedades medicinais.