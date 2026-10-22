Turismo conecta Morro e Boipeba

Pousadas, agências, restaurantes e receptivos do Morro de São Paulo e da ilha de Boipeba, em Cairu, vão passar a operar dentro de um mesmo ambiente digital, com distribuição de serviços modo transparente e pagamento centralizado.

O modelo propõe um novo relacionamento com os turistas, com venda de experiências personalizadas, roteiros integrados e gestão direta por parte dos empreendedores.



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O objetivo é conectar a oferta de dois destinos complementares e ampliar as possibilidades de venda tanto para o trade quanto para o consumidor final.

A ideia é permitir um novo padrão de sociabilidade, viabilizando contratações de produtos e serviços online para usufruto offline dos cartões postais.

A iniciativa foi lançada com a chancela da Associação Comercial e Empresarial de Cairu (Acec), junto ao Conselho Municipal de Turismo de Cairu, tendo a empresa Cashpago como intermediária ao integrar tecnologia, promoção e venda.

"- Esse sistema representa um avanço importante nesse processo, ao integrar um avanço importante nesse processo, ao integrar promoção, tecnologia e comercialização em uma estratégia única, que valoriza os empreendimentos locais", afirma o presidente da Acec, Jackson Fernandes.

A proposta reúne em uma só plataforma marcas, experiências, empreendimentos e ferramentas de comercialização, na intenção de aumentar a permanência, o consumo e a distribuição de renda entre os negócios.

A estratégia posiciona a região como laboratório de inovação no turismo nacional, saindo do modelo de divulgação isolada para um sistema de comercialização capaz de aproveitar os recursos do novo mundo – a aurora digital.

ABRE ASPAS

“Eu nunca vi isso em meus 50 anos de carreira [Ataques de Flávio Bolsonaro à diplomacia do Brasil] (...) [Coordenar] com um país estrangeiro [EUA], para quê? Para entregar antes do tempo, para se submeter?”

MAURO VIEIRA, ministro das Relações Exteriores, sobre as ações dos Bolsonaro com os EUA contra o Brasil

Pós-graduação de excelência

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia, conceituado com nota 6 pela Capes, promoverá o seu tradicional seminário semestral entre os dias 3 e 4 de dezembro de 2026, ocorrendo integralmente No Campus de São Lázaro. O importante evento acadêmico reúne mestrandos, doutorandos e pesquisadores de destaque para amplo intercâmbio, reflexão aprofundada e debate crítico. As submissões de trabalhos científicos e as inscrições seguindo o rigoroso padrão da ABNT estão abertas até o dia 30 de outubro diretamente pela plataforma Even3. Participe deste momento histórico da pesquisa!

POUCAS & BOAS

O filme ‘Ilícito’ será lançado hoje, em Barreiras em evento da Velvet Criativa, no Centro Histórico da cidade às 21h30, seguido de bate-papo sobre os bastidores com o diretor Son Araújo. Com aproximadamente 23 minutos de duração, é protagonizado por Ariel Ribeiro, que revive memórias intensas das escolhas atravessadas pela busca por poder e a tragédia que mudou seu destino. Gravada em 2025, a obra é recomendada para maiores de 16 anos e também será disponibilizada no canal da Cine7 Studio no YouTube.

‘Eu também importo’ foi o tema do Café com Propósito realizado ontem no Horto Florestal, em Camaçari, e focou as servidoras da Controladoria-Geral do Município (CGM) e demais secretarias, bem como integrantes de conselhos municipais. O evento integra a agenda do Outubro Rosa no município e foi organizado pela CGM através do Projeto Escola de Controle. A programação contou com palestras e outras dinâmicas de grupo, distribuição de brindes e massagem relaxante em meio à natureza.