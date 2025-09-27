Cachoeira estreia 'Cinema Inflável'

- Foto: Pipous Menezes | Divulgação

A estreia do projeto 'Cinema Inflável na Bahia', com a exibição de filmes em Cachoeira, despertou a atenção para o contexto enfrentado pelo interior baiano.

Em Cachoeira, a revitalização do cine-teatro fundado em 1923 manteve a programação cultural, mas na vizinha São Félix, Cruz das Almas, Santo António de Jesus e Conceição da Feira não há mais cinema. Nestas cidades e em centenas de outras do interior baiano, o cinema foi inviabilizado, com a substituição por empreendimentos comerciais e supostamente religiosos.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A solução provisória está no projeto desenvolvido pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, como desdobramento do Open Air Brasil em parceria com A TARDE, levando aos municípios uma tela inflável de 10m x 6m, com distribuição de pipoca e capacidade para 800 pessoas por sessão.

"Cachoeira resistiu, ao manter seu cine-teatro em atividade, mas é muito bem-vindo o projeto do Cinema Inflável, foi muito bem recebido", afirmou a jornalista Alzira Costa, uma das noticiaristas mais atuantes da Cidade-Heroica. Segundo Alzira, Cachoeira vem mobilizando cineastas para gravação de longas-metragens, utilizando cenários do casario, dos terreiros e da beleza natural, portanto, já há uma inclinação para a Sétima Arte.

Neste sábado, 27, o projeto exibe o filme Viva - A vida é uma festa; amanhã, será a vez de Nosso Sonho. Como preliminares dos filmes, estão previstas atividades como oficina de dança-afro, contação de histórias, entre outras formas de entretenimento e expressão artística. Além dos longa-metragens exibidos a cada noite, o Cinema Inflável dá valor à produção cultural local, com a exibição de curtas-metragens e videoclipes realizados por artistas de municípios do Recôncavo.

Samba renasce no Comércio

"Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar!" volta a ecoar na Bahia com o projeto de criação de um sambódromo no bairro do Comércio.

A proposta atende à solicitação da educadora Rosa Demétria, pesquisadora do samba e formadora de novos sambistas, que pediu ao vereador Téo Senna para mobilizar a Câmara Municipal para aprovar o projeto a tempo do próximo Carnaval. A pesquisadora Rosa também fundou e dirige o Grêmio Escola de Samba Mirim Estrela de Samba, no Curralinho, Boca do Rio, promovendo a formação de crianças e jovens sambistas.

POUCAS & BOAS

- A tradicional Festa da Laranja de Rio Real, resgatada em 2025 depois de 29 anos sem ser realizada, tem Natanzinho Lima como uma das principais atrações deste sábado. O município do Litoral Norte se destaca na agricultura estadual por produzir cerca de 40% das laranjas baianas. O evento começou na sexta-feira, e terminará no domingo, 28, com uma vasta programação artística e cultural, movimentando não só o setor agropecuário, mas também o comércio em geral, atraindo visitantes de toda a região.

- A Praça Octávio Mangabeira, em Itabuna, recebe, desde a sexta-feira, 26, o campeonato Spring Games 2025, intitulado A primavera + quente do Brasil. Com participação de aproximadamente 300 atletas de toda a Bahia e de outros estados, neste sábado as provas de crossfit começam às 7h, e se estendem até às 18h, oferecendo muita emoção e disputa. Com entrada gratuita e apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o encerramento está previsto para amanhã, 17h.

- O encerramento do evento 'Território Expandido: Arte Local e Global' acontece neste sábado, 27, na Casa Amarela, Centro Histórico de Barreiras, com apresentação da Mostra Artística Lab.Ex. Com início às 19h30, a programação conta com cartografias poéticas através de micro performances autorais, resultantes de imersão cênica profunda. Ontem, o evento teve mais uma apresentação do espetáculo Arquivo 64/15 = Porões da Ditadura, que comemora 10 anos de estrada, oferecendo uma reflexão crítica sobre o período da ditadura. A organização é do Coato Coletivo, promovendo arte contemporânea de forma acessível ao público.