TEMPO PRESENTE
Fórum náutico debate prosperidade marinha
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Salvador sediará o 2º Fórum Náutico Internacional da ANB nos dias 16 e 17 de setembro de 2026, no Terminal Marítimo, dando sequência à edição anterior do evento.
O encontro terá como foco estratégico a Economia do Mar e a ampliação do protagonismo da Bahia no cenário global, articulando debate técnico e projeção internacional.
A programação prevê dez painéis temáticos, palestras institucionais e momentos intensos de networking qualificado.
Paralelamente, será realizada a 1ª Expo Negócios e Turismo Náutico, voltada à conexão entre empresas, investidores e poder público.
No dia 16, destaque para integração porto-cidade, esportes náuticos, turismo religioso e investimentos em marinas e infraestrutura.
No dia 17, a agenda aborda pesca, aquicultura, gestão costeira, protagonismo feminino, indústria naval e geopolítica dos oceanos.
O Fórum reunirá gestores públicos, empresários, especialistas e representantes internacionais do setor náutico, em um só espaço de diálogo.
A proposta é articular políticas, inovação, sustentabilidade e novos negócios em torno da chamada Economia Azul.
O evento se consolida como plataforma de articulação entre conhecimento técnico, decisão política e investimento privado, reunindo os diferentes elos do setor.
Ao reunir gestão pública, iniciativa privada e conhecimento técnico numa mesma agenda, o Fórum reafirma o compromisso da Bahia com a Economia Azul como eixo de desenvolvimento.
A expectativa é fortalecer destinos, gerar emprego e renda e projetar Salvador como capital brasileira da náutica.
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ABRE ASPAS
“Não é cabível que investigações urgentes [...] sejam interrompidas em face de caos administrativo imposto externamente à PF [...] com a determinação de suspensão de atividades de inteligência”
Flávio Dino, ministro do STF, ao barrar decisão de André Mendonça contra a Polícia Federal
Villa Global no Bon Odori
O Colégio Villa Global Education marcou presença no Festival Bon Odori com o projeto Helping Hands, unindo bem-estar, vivência cultural e compromisso social. Sob o eixo da sustentabilidade, a iniciativa trouxe murais instagramáveis feitos por estudantes com tampinhas plásticas reaproveitadas, inspirados em grandes artistas, para exemplificar os atos de cuidar, reusar, reciclar e repensar o lixo. A programação diária ofereceu oficinas “mão na massa” com plantio de suculentas sábado, origami domingo e uma atividade lúdica na segunda-feira, ao passo que estimulou a doação de tampinhas para a ação Tampinhas do Bem.
POUCAS & BOAS
- A plataforma de monitoramento ‘Cerrado sem Chama’ da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) registra um aumento dos incêndios florestais nos últimos 10 dias, somando 13.889 focos, dos quais cinco municípios concentram 72,9% de todo o volume. Campeão, Formosa do Rio Preto somou 5.934 focos no período, seguido de Riachão das Neves com 1.346 incêndios. São Desidério com 1.142 focos, Barreiras com 1.132 e Cotegipe com 567 focos também estão em alerta com o clima quente e seco deste período do ano.
- Aberta ontem a edição 2026 da ExpoLEM reúne empresas de diversos segmentos no espaço da exposição, que ocupa a praça dos Três Poderes até sábado. De acordo com dados da Associação Comercial e Industrial de Luís Eduardo Magalhães (ACELEM), o evento reúne setores de negócios, como imóveis, varejo, serviços e crédito, representando as mais de 21 mil empresas ativas da cidade. Realizada pela Acelem e o Imovilem, a feira tem apoio da prefeitura local, do Sebrae, Creci Bahia, Base Estruturas e UAL+.
- Voltado para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) de Camaçari, um encontro reuniu ontem, no Teatro Cidade do Saber, cerca de 200 profissionais para atualizações acerca do enfrentamento às arboviroses. Com foco na qualificação, alinhamento de estratégias e ampliação da integração entre as áreas de Atenção Primária e Vigilância em Saúde no enfrentamento à dengue, zika e Chikungunya, o evento foi promovido pela Secretaria de Saúde local.