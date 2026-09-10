Fórum náutico debate prosperidade marinha

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Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Salvador sediará o 2º Fórum Náutico Internacional da ANB nos dias 16 e 17 de setembro de 2026, no Terminal Marítimo, dando sequência à edição anterior do evento.

O encontro terá como foco estratégico a Economia do Mar e a ampliação do protagonismo da Bahia no cenário global, articulando debate técnico e projeção internacional.

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A programação prevê dez painéis temáticos, palestras institucionais e momentos intensos de networking qualificado.

Paralelamente, será realizada a 1ª Expo Negócios e Turismo Náutico, voltada à conexão entre empresas, investidores e poder público.

No dia 16, destaque para integração porto-cidade, esportes náuticos, turismo religioso e investimentos em marinas e infraestrutura.

No dia 17, a agenda aborda pesca, aquicultura, gestão costeira, protagonismo feminino, indústria naval e geopolítica dos oceanos.

O Fórum reunirá gestores públicos, empresários, especialistas e representantes internacionais do setor náutico, em um só espaço de diálogo.

A proposta é articular políticas, inovação, sustentabilidade e novos negócios em torno da chamada Economia Azul.

O evento se consolida como plataforma de articulação entre conhecimento técnico, decisão política e investimento privado, reunindo os diferentes elos do setor.

Ao reunir gestão pública, iniciativa privada e conhecimento técnico numa mesma agenda, o Fórum reafirma o compromisso da Bahia com a Economia Azul como eixo de desenvolvimento.

A expectativa é fortalecer destinos, gerar emprego e renda e projetar Salvador como capital brasileira da náutica.

ABRE ASPAS

“Não é cabível que investigações urgentes [...] sejam interrompidas em face de caos administrativo imposto externamente à PF [...] com a determinação de suspensão de atividades de inteligência”

Flávio Dino, ministro do STF, ao barrar decisão de André Mendonça contra a Polícia Federal

Villa Global no Bon Odori

O Colégio Villa Global Education marcou presença no Festival Bon Odori com o projeto Helping Hands, unindo bem-estar, vivência cultural e compromisso social. Sob o eixo da sustentabilidade, a iniciativa trouxe murais instagramáveis feitos por estudantes com tampinhas plásticas reaproveitadas, inspirados em grandes artistas, para exemplificar os atos de cuidar, reusar, reciclar e repensar o lixo. A programação diária ofereceu oficinas “mão na massa” com plantio de suculentas sábado, origami domingo e uma atividade lúdica na segunda-feira, ao passo que estimulou a doação de tampinhas para a ação Tampinhas do Bem.

POUCAS & BOAS

A plataforma de monitoramento ‘Cerrado sem Chama’ da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) registra um aumento dos incêndios florestais nos últimos 10 dias, somando 13.889 focos, dos quais cinco municípios concentram 72,9% de todo o volume. Campeão, Formosa do Rio Preto somou 5.934 focos no período, seguido de Riachão das Neves com 1.346 incêndios. São Desidério com 1.142 focos, Barreiras com 1.132 e Cotegipe com 567 focos também estão em alerta com o clima quente e seco deste período do ano.

Aberta ontem a edição 2026 da ExpoLEM reúne empresas de diversos segmentos no espaço da exposição, que ocupa a praça dos Três Poderes até sábado. De acordo com dados da Associação Comercial e Industrial de Luís Eduardo Magalhães (ACELEM), o evento reúne setores de negócios, como imóveis, varejo, serviços e crédito, representando as mais de 21 mil empresas ativas da cidade. Realizada pela Acelem e o Imovilem, a feira tem apoio da prefeitura local, do Sebrae, Creci Bahia, Base Estruturas e UAL+.