São Lázaro vai sediar encontro de política

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O campus de São Lázaro da Ufba, onde fica a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, vai sediar um encontro nacional de Teoria Política e do Pensamento Político Brasileiro, na próxima semana, entre os dias 14 e 18.

A iniciativa do encontro de cientistas e filósofos políticos, representando universidades de todo o país, é organizada por coordenações de linhas de pesquisa do tema no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.

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À frente da organização estão os professores do Departamento de Ciência Política Renato Francisquini e Wendel Cintra, reconhecidamente dois dos mais produtivos pesquisadores do tema a ser conduzido no simpósio.

O encontro reunirá pesquisadoras e pesquisadores de todo o país, com debates de alto nível e repercussão nacional, em momento, além de oportuno, sensível às necessidades de interpretação da conjuntura periclitante em Brasília.

Diante da proposta de fortalecer a articulação entre produtores de conteúdos confiáveis da ciência política, é possível narrar em tom de entusiasmo, mais um belo tento lavrado pela comunidade acadêmica baiana, merecedora de todos os aplausos.

A programação está dividida em dois formatos complementares, ambos com acesso público e gratuito. Nos dias 14 e 15 de setembro, as mesas serão virtuais, com transmissão pelo canal do IESP no YouTube.

Nos dias 16, 17 e 18 de setembro, as mesas serão presenciais, realizadas na FFCH, no campus de São Lázaro, em Salvador. Estudantes, docentes e público externo são bem-vindos. A programação completa já está disponível para consulta pela internet.

ABRE ASPAS

“Em razão da paridade de armas e do dever de neutralidade do Estado [STF estabelecer haver] a inconstitucionalidade de decisões jurisdicionais tendentes a promover o desequilíbrio da disputa político-eleitoral”.

Gilmar Mendes, ministro do STF, após André Mendonça afastar o diretor da PF, Andrei Rodrigues.

Eugênia Câmara revisitada

Uma equipe de pesquisadores liderada por Cristiane Marques, Flávia Freire e Cristiano Cardoso realiza, entre os dias 23 e 29, uma investigação histórica sobre a trajetória da atriz, poetisa e tradutora portuguesa Eugênia Câmara. Notável intelectual consagrada nos palcos e autora de obras como Esboços Poéticos e Segredos d'Alma: Poesias, Eugênia ficou marcada no imaginário popular como o grande amor de Castro Alves. Sob o projeto "Uma Mulher Além do Seu Tempo", o grupo pretende consultar acervos da Torre do Tombo, em Lisboa, para resgatar documentos e reafirmar o protagonismo de sua narrativa.

POUCAS & BOAS

Prefeitos e profissionais que integram equipes gestoras municipais participam hoje da reunião virtual UPBCAPACITA, com a temática Orientações Práticas sobre o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) e Acesso a Recursos da Defesa Civil. Com início às 9h, o evento é resultado de articulação entre a UPB e a coordenação da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), visando preparar as equipes para preenchimento dos documentos visando o reconhecimento de decretos de emergência e utilização do Cartão de Pagamento de Defesa Civil.

Em Barreiras começa hoje um encontro para alinhamento das estratégias de prevenção e resposta diante da possível intensificação dos efeitos do fenômeno El Niño nos próximos meses. Coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) o evento termina amanhã e reforça a preocupação com a chegada do período historicamente mais crítico para os incêndios florestais no estado, nos meses de setembro e outubro.