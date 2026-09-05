Chapada Diamantina está mais protegida

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O Governo da Bahia instituiu o Refúgio de Vida Silvestre Serra da Chapadinha, nova unidade de conservação de proteção integral localizada em Itaetê, Ibicoara, Mucugê e Iramaia, na Chapada Diamantina.

A área passa a integrar o sistema estadual de preservação ambiental, a fim de proteger ecossistemas relevantes, garantir a reprodução da fauna residente e migratória e conservar formações vegetais nativas e recursos hídricos da região.

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Com a criação do Refúgio de Serra da Chapadinha, o Estado amplia a proteção de áreas estratégicas da Chapada, reforçando a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos da região.

O decreto estabelece a administração do refúgio pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), habilitado a firmar parcerias com instituições públicas e privadas para gestão compartilhada.

A unidade contará com um Conselho Consultivo, com representação de órgãos públicos, organizações da sociedade civil, comunidades tradicionais, assentamentos de reforma agrária e proprietários de áreas inseridas no território protegido.

Entre as diretrizes definidas, o governo determina prazo de até cinco anos para elaboração do Plano de Manejo, documento que orientará o uso e a conservação da área.

Até sua aprovação, ficam proibidas atividades que possam comprometer os objetivos da unidade. O decreto estabelece ações autorizadas, como pesquisa científica, educação ambiental, visitação pública e iniciativas de proteção.

Atividades incompatíveis com a conservação, como mineração, caça, introdução de espécies invasoras e uso de agrotóxicos, estão proibidas. Propriedades particulares poderão ficar, mas serão desapropriadas em casos previstos na legislação.

Encontro de comunicadores

O Sebrae promove, no dia 15, às 18h30, na sede da Fieb, o 3º Encontro Baiano de Comunicadores, em parceria com a ABI e a Fieb.

O evento reúne expoentes da imprensa para debater “Jornalismo e Empreendedorismo para a Cidadania”, em painel mediado pela presidente da ABI, Suely Temporal, com presença dos jornalistas Jefferson Beltrão, Jéssica Senra e Victor Pinto.

A programação inclui a cerimônia da 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, reconhecendo destaques da imprensa e estimulando a troca de experiências. A participação é exclusiva para convidados, mediante confirmação no endereço oficial indicado pelo Sebrae.

POUCAS & BOAS

Sob o tema ‘Mente saudável, vida plena’ acontece hoje um encontro no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha, em Barreiras. É realizado pelo Instituto Caturama dentro da programação do Setembro Amarelo na cidade. Com início às 7h terá aulas de Tai Chi, Chi Kung, meditação, zumba e aconselhamento psicológico com profissionais da área.

Com parceria da clínica Saúde & Vida, do CAPS e do projeto Saúde com Cidadania, o evento é o primeiro de uma série que deverá se repetir todos os sábados pela manhã deste mês.

Em Morro do Chapéu a Caminhada da Seresta vai movimentar neste sábado o centro histórico a partir das 19h, com concentração no canteiro central da Rua do Fogo, de onde o cortejo seguirá até o Coreto da Praça da Música.

No percurso o grupo de seresteiros fará paradas no Santuário Nossa Senhora da Graça, na Praça Odilon Gomes da Rocha (Praça da Bandeira), passando pela Passarela das Flores, com outra parada em frente ao Teatro Odilon Costa (Teatro da Minerva). No repertório músicas antigas, boleros e sambas.

A contação de história sobre o livro infantil ‘De onde veio o vovô?’ reúne hoje a criançada da comunidade quilombola Santo Antônio e Vidal, em São Félix, a partir das 15h30.

O evento é gratuito e tem à frente a ilustradora e escritora baiana Amanda Braga, que traz no livro a história de Lu, uma criança que recria a árvore genealógica da família para relatar o histórico dos antepassados. A tarde terá ainda atividade de pintura, e distribuição de livros para a comunidade.