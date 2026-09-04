Minicurso online amplia ‘horizontes’

O minicurso “Fenomenologia e Perspectivismo: encontros e desencontros a partir de Deleuze e Merleau-Ponty” propõe uma reflexão sobre duas importantes correntes da atualidade, analisando convergências, divergências e articulações.

O evento, gratuito, e franqueado ao grande público, tem realização hoje e dia 11, às 14h, na modalidade online, com organização do professor doutor Flávio Vieira Curvello.

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No primeiro encontro, hoje, são apresentadas as noções fundamentais da fenomenologia e do perspectivismo, com destaque para os estudos da correlação entre consciência/mundo e da multiplicidade dos acontecimentos.

A discussão abordará especialmente as contribuições dos pensadores franceses Merleau-Ponty e Deleuze visando fortalecer esses debates da mais alta relevância para a compreensão de aspectos decisivos do convívio cotidiano.

No segundo dia, de hoje a oito, será explorada a possibilidade de compreensão da fenomenologia como uma forma de perspectivismo em sentido restrito, a partir do conceito de “horizonte” e de sua reformulação.

‘Periverso’ – A proposta culmina na construção da ideia de “Periverso”, definida como uma realidade constituída por "horizontes", afastando-se tanto da concepção de um universo único e centralizado quanto da noção de múltiplos mundos isolados.

O ministrante é pesquisador com ampla formação em Filosofia, incluindo pós-doutorados pela UFMG, Unifesp e USP, além de atuação acadêmica internacional na Université Paris Nanterre e na Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

ABRE ASPAS

“A máscara de Nikolas Ferreira caiu de uma vez por todas. Está exposto para todo o Brasil: o paladino da moralidade sendo desmascarado ao trocar áudios chamando de ‘lindão’ e ‘Dani’ o banqueiro preso”

Pedro Rousseff, vereador de BH, sobre a revelação da íntima relação de Nikolas Ferreira com Daniel Vorcaro

Grupo busca 3 mil operários

O Grupo Raymundo da Fonte consolida a atuação no Nordeste ao ultrapassar a marca de 3 mil colaboradores diretos em suas operações industriais, logísticas e administrativas. No último trimestre, a empresa intensificou as contratações para reforçar áreas estratégicas, impulsionando o desenvolvimento regional. O grupo investe no aprendizado contínuo com a Academia RFonte e apoia a inclusão de jovens por meio de programas de estágio e Jovem Aprendiz. Recentemente, a companhia recebeu o selo Great Place To Work (GPTW), prêmio internacional que reconhece a excelência em gestão de pessoas.

POUCAS & BOAS

O Projeto Costuras Literárias é aberto, hoje, com oficinas que contam com cerca de 100 estudantes inscritos. As atividades serão realizadas até dezembro em seis escolas públicas da zona rural de Jacobina, com programação que também inclui formação para professores das instituições de ensino. Com foco na literatura, arte e acessibilidade, em sua primeira edição a iniciativa conta com o patrocínio da Jacobina Mineração e do Instituto Pan American Silver, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Com condições climáticas favoráveis às queimadas e aumento dos focos nas últimas semanas, a região oeste da Bahia conta com o programa Cerrado sem Chama e o Guia de Prevenção a Incêndios Florestais em propriedades privadas. Ambos foram desenvolvidos e lançados pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia envolvendo o trabalho coletivo entre os setores de Sustentabilidade e de TI. O programa tem informações em tempo real sobre os focos e o guia conta com recomendações importantes para evitar as queimadas.