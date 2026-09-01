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Samba de roda une o povo em Tubarão

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Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Imagem ilustrativa da imagem Samba de roda une o povo em Tubarão
Foto: Divulgação

O Subúrbio Ferroviário será palco de uma das mais importantes celebrações da cultura popular, o VIII Encontro de Samba de Roda de Tubarão, dia 19 de setembro, das 9h às 19h, na Escola Fernando Presídio, na Rua Ray Charles.

A iniciativa da Associação Cultural Quilombo Aldeia Tubarão (Quial Tubarão) vem sendo realizada desde 2017, tornando-se referência entre os grupos de samba de roda, reunindo mestres, mestras, griôs, crianças e coletivos de jovens.

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Com o tema "brotar infância, florescer juventude", a edição deste ano destaca o papel das novas gerações na continuidade dos saberes ancestrais representados pela arte de sambar, inventada na Bahia antes de chegar ao Rio de Janeiro.

A programação inclui intervenções artísticas das crianças e jovens, da Feira das Matriarcas de Tubarão — voltada à economia criativa e solidária — e apresentações de grupos de Salvador, Região Metropolitana, Recôncavo e Sertão.

Construído de forma coletiva, o encontro convida o público a integrar essa roda de cuidado e resistência cultural, uma tática consistente de enfrentamento de meios ideológicos de opressão, servindo para criação de poder popular.

Para garantir a realização do encontro, sem se submeter a oportunismos de perfis econômico e político, a associação recebe doações por meio da chave PIX [email protected], em nome de Marco Antonio Arouca Santana.

Cada contribuição ajuda a valorizar mestres e mestras, fortalecer o território e inspirar novas gerações. Em Tubarão, tradição brota, futuro floresce e o samba segue pulando.

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Pré-vestibular de excelência

O Projeto Gauss abriu inscrições até 12 de outubro para o processo seletivo de até 170 novos bolsistas na modalidade pré-vestibular em 2027. Presente em cinco estados, a iniciativa de 12 anos oferece estrutura completa com curso presencial ou EAD, notebook, transporte, alimentação, internet e mentorias para estudantes de baixa renda vindos de escola pública ou com bolsa integral que concluíram o Ensino Médio em 2026. Com índice de aprovação de quase 80%, a organização destina até 10 vagas para Salvador. O processo inclui formulário, prova com redação e entrevista socioeconômica.

ABRE ASPAS

"O antigo veneno do racismo está vivo e ativo (...) Devemos continuar a combatê-lo racismo em todas as suas formas, especialmente quando ele está incorporado em leis, políticas e instituições".

António Guterres, secretário-geral da ONU, Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes.

POUCAS & BOAS

  • A Comunidade Quilombola Gruta dos Brejões recebe a partir deste mês mais uma etapa para incrementar o turismo sustentável de Base Comunitária na localidade de Morro do Chapéu, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Gruta dos Brejões/Vereda de Romão Gramacho. Com impulso da Casa dos Ventos, a iniciativa integra a estratégia de investimento socioambiental da companhia e visa preparar os moradores para atuar com ecoturismo, considerando que a gruta é uma das maiores e mais importantes formações espeleológicas do Brasil.
  • A campanha do Setembro Amarelo será aberta hoje em Itabuna, com programação coordenada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, da Secretaria de Gestão e Inovação. Até o final do mês os encontros acontecem sempre às terças-feiras, com palestras e ações voltadas à saúde mental dos servidores municipais e de prevenção ao suicídio, no auditório do 1º andar do Jequitibá Plaza Center.
  • Em Barreiras foi sepultado ontem à tarde o corpo do artista plástico e compositor, Randesmar Vieira da Silva, 60 anos, que morreu no domingo em sua casa, onde vivia com a companheira Fátima. A morte do artista comoveu diversos segmentos além dos familiares e amigos. Com um traço próprio e marcante ele se notabilizou nos registros da natureza e da população do cerrado. Dentre outras marcas da sua arte, a bandeira de Barreiras tem sua assinatura, resultado de concurso instituído pelo município em 1990.
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