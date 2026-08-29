Mulheres de Sol passa hoje no Cine Lençóis

O documentário “Mulheres de Sol” estreia hoje no 1º Festival de Cinema de Lençóis, trazendo às telas a história emocionante e inspiradora de quatro mulheres que lutam bravamente para manter viva a Phylarmônica Lyra Popular.

Produzida pela Zabelê Filmes, a obra resgata memórias e trajetórias de resistência feminina no coração dessa instituição centenária, fundada há 123 anos e consagrada como um dos mais importantes pilares culturais de toda a Chapada Diamantina.

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O filme expõe os desafios diários enfrentados por essas mulheres ao ocuparem espaços historicamente dominados por homens, rompendo barreiras seculares e conquistando o merecido protagonismo dentro da Lyra Popular.

Entre instrumentos musicais, ensaios exaustivos e relatos pessoais profundos, o curta revela talentos excepcionais que foram muito além da aprendizagem da música, assumindo papéis cruciais de liderança até alcançarem a própria presidência da associação.

A exibição integra com brilhantismo a programação do primeiro festival de cinema realizado em Lençóis, que reúne 32 filmes distribuídos em seis mostras, além de oficinas e atividades formativas ao longo de três dias intensos.

Fortalecimento do setor – O evento busca fortalecer o setor audiovisual na região e ampliar o espaço para narrativas autênticas, visando resguardar as identidades e a memória histórica da Chapada Diamantina.

Com “Mulheres de Sol”, o festival destaca histórias marcantes sobre a preservação e a transformação das tradições locais. Trata-se de uma justa e necessária celebração da música, da memória e do protagonismo feminino.

Mulheres de Sol em Lençóis

O documentário “Mulheres de Sol”, produzido pela Zabelê Filmes, estreia hoje no 1º Festival de Cinema de Lençóis, destacando a história de quatro mulheres dedicadas a manter viva a Phylarmônica Lyra Popular, escola de música centenária fundada há 123 anos na Chapada.

A obra em curta-metragem retrata trajetórias de resistência feminina e superação em um espaço historicamente masculino, mostrando como essas personagens ocuparam posições de liderança e a presidência da associação. O lançamento integra a programação do evento, que reúne 32 filmes e diversas atividades ao longo de três dias na região.

POUCAS & BOAS

Um Acordo de Cooperação para combate ao racismo religioso foi assinado ontem em Itabuna, como parte da ‘Estratégia Mãe Bernadete’. Na Bahia, a iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, é coordenada pela Universidade Estadual de Santa Cruz.

No município, o acordo vai se somar a outras iniciativas voltadas para a mesma temática da Divisão da Igualdade Racial da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. No evento foi formalizada parceria também para o desenvolvimento das ações do Observatório ODS 18 – Igualdade Étnico-Racial.

Em Barreiras termina hoje o 1º Fórum de Pecuária da Bahia, que foi aberto quinta-feira e reúne produtores, especialistas, pesquisadores, empresários e representantes da cadeia produtiva.

Entre os assuntos que fazem parte da pauta estão inovação, tecnologia, genética, mercado e os desafios da pecuária moderna. Com o tema ‘Da produção ao lucro’, o encontro é uma realização da Associação Baiana de Pecuária (Acrioeste) e prefeitura local.

‘Mulheres de Sol’, documentário dirigido por Rodrigo Rodowicz e Jamille Fortunato conta histórias das mulheres que entraram na Sociedade Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis a partir de 1997. O curta será um dos trabalhos exibidos hoje na noite de encerramento do 1º Festival de Cinema da cidade.

O evento foi aberto dia 27, contando, além das exibições, com oficinas e debates. Realizado pela TiVi Griô e pela Associação Grãos de Luz e Griô, tem apoio da prefeitura, do governo estadual e da Fundação Pedro Calmon.