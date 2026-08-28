TEMPO PRESENTE
Música clássica europeia volta ao TCA
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A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza, no próximo dia 4, às 20h, o primeiro concerto de música clássica na nova Sala Principal do Teatro Castro Alves, no momento mais solene de reabertura do espaço após a modernização.
O concerto inaugura oficialmente a nova fase do grande teatro, reafirmando o compromisso da Osba com a excelência artística e a formação de jovens músicos na Bahia. Mais do que a devolução de um palco histórico plenamente renovado à cena cultural baiana, o evento simboliza o encontro entre a tradição lírica e o futuro da música sinfônica no Estado.
A apresentação integra a Série Jorge Amado e será também a grande final do Concurso Salomão Rabinovitz Jovens Solistas 2026, iniciativa criada para revelar talentos da música de concerto na Bahia.
Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, a Osba recebe os três finalistas do concurso: Ester de Castro, flautista; Mateus Vieira, violinista; e Rafael Xavier, trompista.
OBRAS CONSAGRADAS - Cada um deles se apresenta como solista à frente da orquestra, executando o primeiro movimento de obras consagradas do repertório sinfônico de alcance internacional.
São elas: o Concerto para Flauta, de Carl Nielsen; o Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 35, de Tchaikovsky; e o Concerto para Trompa nº 3 em Mi Bemol Maior, K. 447, de Mozart.
Encerrando a noite, a Osba interpreta a Sinfonia nº 5 em Mi menor, Op. 64, de Tchaikovsky, peça emblemática do romantismo e uma das mais reconhecidas do compositor russo. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com vendas pela plataforma Sympla.
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- A mesa literária ‘Jequié em Salvador: a trajetória de vida de jequieenses na cidade da Bahia’ acontece hoje no lançamento da 10ª edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié. Mediada pela produtora cultural Selma Santos, a mesa reunirá profissionais nascidos em Jequié, que vivem na capital. O encontro acontece a partir das 18h, no Museu de Arte da Bahia, em Salvador. Curador da festa, o secretário de Cultura e Turismo de Jequié, Domingos Ailton, falará sobre os homenageados da Felisquié, entre eles o geógrafo Milton Santos.
- O 1º Encontro de Línguas Indígenas; Línguas Indígenas de Sinais (LIS) e Língua Indígena Pataxó de Sinais (LIPS) movimenta hoje o Centro Municipal de Pesquisa Educação e Cultura de Porto Seguro, a partir das 19h. Com a temática central ‘Retomada Linguística do Povo Pataxó e seus desdobramentos comunitários, curriculares e de uma produção autoral multilíngue: educação, literatura e ancestralidade’, é realizado pela Academia de Letras de Porto Seguro com coordenação e mediação de Adriana Pesca Pataxó.
- Em Barreiras termina hoje o V Congresso Jurídico do oeste baiano, que movimenta a Câmara de Vereadores desde ontem. Com o tema ‘Entre Algoritmos e Tribunais: os novos rumos da advocacia’, o encontro é promovido pela OAB Bahia – Subseção de Barreiras, através da Comissão de Estudos Jurídicos. Dentro da programação, às 11h acontece o lançamento do livro ‘Constituição em ruínas: o ataque neoliberal aos direitos sociais’, do advogado e professor universitário, Thiago Rafagnin, membro da Academia Barreirense de Letras.