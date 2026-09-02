Ilê Axé Omim Odó faz a linda Festa D'Oxum

Uma das celebrações religiosas da maior importância para os praticantes do candomblé, a Festa de Oxum 2026 será realizada no Ilê Axé Omim Odô, sob a liderança da Yalorixá Antonieta D'Oxum.

A festividade homenageia a orixá associada às águas doces, à prosperidade, ao amor e à fertilidade, sugerindo uma decoração predominante na cor dourada, símbolo ligado à riqueza e à beleza atribuídas à divindade.

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Além da homenagem à orixá das águas doces, a programação inclui a confirmação de ogãs e outros cargos importantes na hierarquia do terreiro, em momento relevante para a organização e fortalecimento da comunidade religiosa.

A Festa de Oxum está marcada para o dia 26, às 14 horas, no entanto, a movimentação já começa agora na Rua Alto do Cajá, nº 5, no Quingoma em Lauro de Freitas.

– Vamos receber todos e todas com nossos principais valores: acolhimento, amor e prosperidade – destacou Yiá Antonieta, ao começar pela Tempo Presente de A TARDE a divulgação da festa maior, saudando Ora YeYe ÔÔ!

Segundo Yiá Antonieta, a celebração reúne adeptos e simpatizantes em um ambiente de fé, tradição e respeito à cultura afro-brasileira visando a preservação dos saberes ancestrais e a valorização das religiões de matriz africana.

Além do aspecto religioso, o encontro fortalece os laços comunitários e promove a transmissão de conhecimentos entre gerações, representando um importante momento de devoção, cultura e integração social.

Antonieta vem de uma linhagem de sacerdotisas feitas para Oxum, desde a avó; sua iniciação, aos 13 anos, foi uma prova de fé, pois chegou a ser arrancada do roncó por professoras crentes e intolerantes, mas voltou e confirmou ter sido escolhida pela orixá.

ABRE ASPAS

“Essas informações eu não tenho como saber porque eu não trato disso, gente. Tem que perguntar para a produtora. Desculpa. Eu sabia que ele [Vorcaro] é investidor, mas não tinha como falar [sobre valor]”

Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, após o Coaf desmenti-lo sobre valores repassados a Dark Horse

O céu de Eldon Canário

Com o falecimento do escritor Eldon Canário, aos 86 anos, a memória baiana perde um de seus guardiões mais distintos. Pioneiro ao voltar o olhar para a segunda Canudos – erguida sobre as cinzas de Belo Monte e tragada pelas águas de Cocorobó –, ele dedicou sua prolífica obra literária, aberta pelo clássico Canudos (1967), a resgatar o cotidiano, a identidade cultural e o afeto de uma comunidade reconstruída sob a sombra do massacre. Ao registrar a história para além da dor, Eldon eternizou a resistência de um povo e deixou um acervo indispensável para o país. Sua trajetória se encerra reafirmando que Canudos é seu verdadeiro céu.

POUCAS & BOAS

O Decreto nº 24.778, publicado ontem no Diário Oficial do Estado, criou oficialmente o Refúgio de Vida Silvestre Serra da Chapadinha. Com cerca de 18,3 mil hectares abrange os territórios dos municípios de Itaetê, Ibicoara, Mucugê e Iramaia. A iniciativa é resultado de luta popular, visando a conservação de nascentes, fauna, flora e paisagens naturais da parte sul da Chapada Diamantina. Na área podem permanecer propriedades particulares e atividades que sejam compatíveis com os objetivos da unidade de conservação.

Em Teixeira de Freitas ainda repercute a assinatura da ordem de serviço para a reforma e ampliação do Aeroporto 9 de Maio, com previsão de adequar a estrutura física do terminal e a criação de novos espaços para melhorar o atendimento aos passageiros e profissionais que trabalham no local. A ordem foi assinada pelo prefeito Marcelo Gusmão Pontes Belitardo, com projeto que prevê ampliar o terminal em 500 m², com disponibilidade de receber mais de 200 pessoas ao mesmo tempo.