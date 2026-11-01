Internet gera exemplo em prol da cidadania

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Um cibergrupo capaz de conseguir acessar o Congresso, a Justiça Eleitoral e lutar diariamente pela democracia, no ritmo do movimento online para offline, construindo pontes para favorecer o trânsito entre ambientes digital e virtual.

Este é o exemplo de referência do uso da internet em prol da cidadania, comemorado no primeiro aniversário do Notícias Amazônia, habitado virtualmente por vizinhas e vizinhos do Condomínio Amazônia, na Av. Paralela, trecho Sabozeiro.

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Criado para funcionar como canal de recados e resenhas, o cibergrupo transformou-se em instrumento de cidadania, vigilância ambiental e acolhimento, tendo como método a troca de ideia sobre conteúdos confiáveis publicados em A TARDE.

Moradia de três mil pessoas, em nove torres com nomes de rios, o conjunto popular esteve ameaçado de perder o cinturão verde no entorno, até a mobilização por meio da troca de mensagens do cibergrupo chegar ao Congresso Nacional, viabilizando a retirada das retroescavadeiras.

Outra atuação de destaque do Notícias Amazônia é a de fiscalização do cumprimento da lei eleitoral, ao denunciar crime de abuso praticado por candidatos, ao ocuparem indevidamente espaços públicos com propaganda fora dos prazos.

Para festejar o aniversário, no dia 30 de outubro, os vizinhos internautas se encontraram presencialmente para trocar livros e lançaram o distintivo do grupo, no qual se veem aspectos relacionados à região amazônica e a um lema: “Paz, diálogo e verdade”.

A vizinhança unida vem aprimorando os recursos para compartilhar verdades e repudiar fake news, tendo como inspiração o cibergrupo Kirimuré, criado pelo articulista d’A TARDE, Lourenço Mueller, para debater a Baía de Todos-os-Santos.

ABRE ASPAS

“Exigimos que os Estados Unidos da América se juntem ao restante do mundo no reconhecimento do resultado das eleições brasileiras”

Comunicado público, da Bancada Congressista Progressista do parlamento norte-americano

Uyara Nayri lança 1º livro

A poeta, cantora e multiartista baiana Uyara Nayri lança no dia 12 de novembro, às 18h30, na Academia de Letras da Bahia, seu primeiro livro, Eu Quero Falar de Amor. Publicada pela FB Publicações, a obra reflete sobre o afeto como ferramenta de transformação social ao unir literatura, música e artes visuais.

A estreia coroa a trajetória da talentosa artista, que integrou o programa de mentoria institucional sob a orientação do antropólogo Oden Serpa, trazendo ao público uma grande celebração da criação. A autora convida todos para este momento especial.

Eficiência do TJBA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) deu uma aula de eficiência, ao cumprir, com três meses de antecedência, as metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o ano de 2026.

A priorização de acervos antigos e de casos envolvendo direitos indígenas e quilombolas demonstra compromisso real com a celeridade processual.

Projetos como o TJBA Acelera provam que gestão e tecnologia, quando aliadas, reduzem a lentidão crônica da Justiça. Mais do que números em relatórios, essa agilidade garante o direito fundamental do cidadão a uma resposta célere e digna do Estado.

Poucas & Boas