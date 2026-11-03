Semur pensa o futuro contra crise climática

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A segunda edição da Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation (Aramuss), iniciativa da Marinha do Brasil voltada a sistemas marítimos não tripulados e tecnologias de uso dual, ocorrerá de 9 a 13 de novembro na Base Naval de Aratu. O evento ampliado reunirá empresas líderes, universidades e instituições de pesquisa para demonstrações operacionais, debates e exposição tecnológica. A programação contará com o Simpósio sobre Sistemas Não Tripulados, promovido pelo Estado-Maior da Armada, e com o Aramuss Talks, consolidando a capital baiana como um polo de inovação para o setor marítimo.

A XX Semana de Urbanismo (Semur) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) chega a um marco histórico: 20 edições de debates e 30 anos do pioneiro Bacharelado em Urbanismo do Brasil. O evento convoca a pensar Salvador sob a lente do Sul Global, propondo saídas locais para um mundo em crise.

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As cidades baianas carregam fortes desigualdades, onde as periferias sofrem com a falta de infraestrutura e racismo ambiental. Pensar o desenho urbano pela realidade local é o desafio dos congressistas.

Os dias 9, 10 e 11 de novembro trarão intercâmbio no Campus I da Uneb, em Salvador. Mesas-redondas e oficinas vão debater ferramentas de transformação para as comunidades.

O planejamento deve priorizar habitação digna, saneamento de qualidade e mobilidade, em resposta à urgência climática - que exige respostas imediatas.

O encontro ganha força com o apoio da Sociedade Brasileira de Urbanismo (SBU), estimulando novos profissionais no debate nacional.

“O evento vai abordar um tema muito importante e que está sendo bastante debatido no mundo, que é a crise climática. Marca, ainda, os 30 anos do curso de Urbanismo da Uneb, que vem formando profissionais fundamentais para o planejamento das cidades”, alerta Rôana Góes, urbanista, diretora de Cultura e Lazer da SBU, e membro da comissão organizadora da Semur.

A cidadania está convidada a ocupar a universidade e a somar vozes na construção coletiva. As inscrições seguem abertas pelo endereço https://abre.ai/xxsemur.

Que as discussões do evento ecoem além dos muros acadêmicos e norteiem políticas efetivas. Que a população desenhe junto, hoje, o amanhã inclusivo que tanto deseja viver.

Lula ganhou a eleição denunciando o tesouraço de Flávio Bolsonaro. Em vídeo deixou claro que não cometerá estelionato eleitoral. O que quer o mercado financeiro? Que ele renegue o que prometeu? Gleisi Hoffmann, deputada federal, em reação às pressões de especuladores por mais arrocho fiscal

Tecnologia naval em Aratu

A segunda edição da Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation (Aramuss), iniciativa da Marinha do Brasil voltada a sistemas marítimos não tripulados e tecnologias de uso dual, ocorrerá de 9 a 13 de novembro na Base Naval de Aratu. O evento ampliado reunirá empresas líderes, universidades e instituições de pesquisa para demonstrações operacionais, debates e exposição tecnológica. A programação contará com o Simpósio sobre Sistemas Não Tripulados, promovido pelo Estado-Maior da Armada, e com o Aramuss Talks, consolidando a capital baiana como um polo de inovação para o setor marítimo.



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