TEMPO PRESENTE
Semur pensa o futuro contra crise climática
Confira a coluna Tempo Presente desta terça
A segunda edição da Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation (Aramuss), iniciativa da Marinha do Brasil voltada a sistemas marítimos não tripulados e tecnologias de uso dual, ocorrerá de 9 a 13 de novembro na Base Naval de Aratu. O evento ampliado reunirá empresas líderes, universidades e instituições de pesquisa para demonstrações operacionais, debates e exposição tecnológica. A programação contará com o Simpósio sobre Sistemas Não Tripulados, promovido pelo Estado-Maior da Armada, e com o Aramuss Talks, consolidando a capital baiana como um polo de inovação para o setor marítimo.
A XX Semana de Urbanismo (Semur) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) chega a um marco histórico: 20 edições de debates e 30 anos do pioneiro Bacharelado em Urbanismo do Brasil. O evento convoca a pensar Salvador sob a lente do Sul Global, propondo saídas locais para um mundo em crise.
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As cidades baianas carregam fortes desigualdades, onde as periferias sofrem com a falta de infraestrutura e racismo ambiental. Pensar o desenho urbano pela realidade local é o desafio dos congressistas.
Os dias 9, 10 e 11 de novembro trarão intercâmbio no Campus I da Uneb, em Salvador. Mesas-redondas e oficinas vão debater ferramentas de transformação para as comunidades.
O planejamento deve priorizar habitação digna, saneamento de qualidade e mobilidade, em resposta à urgência climática - que exige respostas imediatas.
O encontro ganha força com o apoio da Sociedade Brasileira de Urbanismo (SBU), estimulando novos profissionais no debate nacional.
“O evento vai abordar um tema muito importante e que está sendo bastante debatido no mundo, que é a crise climática. Marca, ainda, os 30 anos do curso de Urbanismo da Uneb, que vem formando profissionais fundamentais para o planejamento das cidades”, alerta Rôana Góes, urbanista, diretora de Cultura e Lazer da SBU, e membro da comissão organizadora da Semur.
A cidadania está convidada a ocupar a universidade e a somar vozes na construção coletiva. As inscrições seguem abertas pelo endereço https://abre.ai/xxsemur.
Que as discussões do evento ecoem além dos muros acadêmicos e norteiem políticas efetivas. Que a população desenhe junto, hoje, o amanhã inclusivo que tanto deseja viver.
Lula ganhou a eleição denunciando o tesouraço de Flávio Bolsonaro. Em vídeo deixou claro que não cometerá estelionato eleitoral. O que quer o mercado financeiro? Que ele renegue o que prometeu? Gleisi Hoffmann, deputada federal, em reação às pressões de especuladores por mais arrocho fiscal
Tecnologia naval em Aratu
A segunda edição da Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation (Aramuss), iniciativa da Marinha do Brasil voltada a sistemas marítimos não tripulados e tecnologias de uso dual, ocorrerá de 9 a 13 de novembro na Base Naval de Aratu. O evento ampliado reunirá empresas líderes, universidades e instituições de pesquisa para demonstrações operacionais, debates e exposição tecnológica. A programação contará com o Simpósio sobre Sistemas Não Tripulados, promovido pelo Estado-Maior da Armada, e com o Aramuss Talks, consolidando a capital baiana como um polo de inovação para o setor marítimo.
POUCAS & BOAS
- O 1º Prêmio de Ciência, Tecnologia e Inovação 2026 de Barreiras encerra as inscrições gratuitas hoje, através dos formulários específicos de cada categoria, que podem ser acessados no portal oficial da prefeitura. A iniciativa abrange iniciativas empresariais nos segmentos de Agro e Meio Ambiente, Saúde, Indústria, Comércio e Serviços, além de Inovação que Transforma, Startups, Ciência e Talento Inovador. A proposta dá visibilidade a iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do município.
- Em Vitória da Conquista, começa, hoje, uma série de audiências públicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) para debater a Reforma Administrativa da instituição. Com início às 9h, o evento acontece no Auditório do Centro de Aperfeiçoamento Profissional (CAP), no campus local. Amanhã, às 14h, começará, no Auditório Juvino Oliveira, campus de Itapetinga. No dia 5, será no auditório Waly Salomão, campus de Jequié, com início às 14h. Os encontros fecham mais uma etapa da proposta da reforma, que está em fase de elaboração
- A 12ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia movimenta os diferentes campi da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) até quinta-feira, com atividades no campus Maria Felipa, em Jequié. Hoje e amanhã, a programação acontece no campus Jorge Amado, em Ilhéus. Com a realização de mesas, exposições, visitas guiadas, palestras e conferências, os eventos tiveram início no final de outubro, com destaque para a feira de profissões e mostras de ciência.