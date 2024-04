Terreiros preservam atividades culturais | A TARDE

A promoção de uma série de 13 oficinas, com quatro horas, cada, a fim de gerar conteúdos confiáveis sobre algumas das mais preciosas manifestações culturais da Bahia é o método do trabalho de preservação do patrimônio imaterial anunciado pela Associação de Terreiros da Bahia Egbé Axé, contemplada pelo edital Salvador Cidade Patrimônio.

Segundo a presidenta da entidade, ialorixá Diana de Oxum, do terreiro Ilê Axé Ewá Ominirê, localizado no Cassange, entre os ofícios a serem pesquisados, estão os de vendedores de cafezinho, carpinteiros navais e baianas de acarajé.

Tambem está previsto, acrescentou a líder religiosa, o trabalho de zelar pelos aspectos culturais relevantes da festa de Iemanjá, samba de roda do Recôncavo, matrizes do forró, Senhor do Bonfim, cortejo do Dois de Julho e Santa Bárbara.

– A ideia do projeto, denominado Ayô Gbogbó Axé, é a de contribuir para a salvaguarda destas atividades e manifestações culturais baianas fortemente influenciadas pelos ancestrais africanos – afirmou Mãe Diana, como é mais conhecida a presidenta da associação de terreiros filiados às tradições da nação keto.

O projeto conta com recursos da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura, e da Lei Paulo Gustavo, articulando-se com o governo federal pelo Ministério da Cultura.

As atividades formativas envolvendo os responsáveis por entidades relacionadas ao patrimônio imaterial começam agora, cumprindo cronograma ao longo de todo o ano de 2024.

A primeira delas tem como tema “Salvador: cidade patrimônio afro-brasileiro” e está prevista para hoje, no Espaço Cultural da Barroquinha.

Crise humanitária em debate

A enfermeira Ruth Moreira, integrante da ONG Médicos sem Fronteiras, compartilha algumas de suas experiências mais recentes em assistência humanitária, no encontro marcado em ambiente virtual, amanhã, às 17 horas. A “vivência de ajuda humanitária”, como vem sendo chamado o evento, faz parte das atividades relacionadas a migrantes e refugiados, desenvolvidas pela Ufba. Ruth Moreira tem participado de missões internacionais em situações de enfrentamento de contextos adversos por conta de fome, guerra e catástrofes ambientais. Para participar, basta solicitar o endereço do encontro no e-mail [email protected].