Mais de 80% dos brasileiros ouvem música durante os treinos; entenda

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Alok, Anitta e Henrique & Juliano estão entre os artistas mais citados por brasileiros quando o assunto é música para treinar. É o que aponta uma pesquisa da Maximum Boxing, realizada com 500 adultos de todas as regiões do país, que também investigou a frequência com que o público ouve música durante os exercícios e os efeitos percebidos no desempenho.

O levantamento mostra que ouvir música durante o treino é um hábito para a maioria dos entrevistados. Entre os participantes, 83,8% afirmaram escutar música sempre ou na maioria das vezes enquanto se exercitam.

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Outros 7,2% disseram recorrer às faixas em alguns treinos, enquanto 2,8% afirmaram nunca ouvir música durante a prática.

Música aparece ligada à motivação para treinar

Entre os efeitos percebidos pelos entrevistados, a motivação aparece em primeiro lugar. Para 72% dos participantes, a música aumenta a vontade de treinar.

Na sequência, 59,2% apontaram mais energia e disposição durante a atividade física. Outros 46,2% disseram ter a sensação de que o treino passa mais rápido. O relaxamento foi citado por 28,6% dos entrevistados.

Os dados acompanham um cenário de consumo musical expressivo no país. Segundo o relatório Engaging with Music, da IFPI, divulgado no Brasil pela Pro-Música Brasil, os brasileiros dedicam, em média, 24,9 horas por semana à audição de música. A média global registrada pelo estudo é de 20,7 horas.

O levantamento também apontou que o público brasileiro consome cerca de dez gêneros musicais diferentes, enquanto a média mundial é de oito.

Pop lidera entre os estilos escolhidos

Quando os entrevistados foram questionados sobre os gêneros que preferem ouvir durante os exercícios, o pop apareceu na primeira posição, citado por 56,2% dos participantes.

A música eletrônica ficou em segundo lugar, com 42%, enquanto rock e metal foram mencionados por 35%. Entre os estilos seguintes aparecem gêneros brasileiros como sertanejo, funk, pagode e MPB.

A diversidade também aparece quando os participantes indicam artistas específicos, já que as respostas reuniram nomes de diferentes gêneros e nacionalidades.

Alok aparece no topo entre os artistas

Sem opções pré-definidas, os participantes foram convidados a indicar os artistas que consideram indispensáveis para uma playlist de treino. Alok foi o nome mais citado.

Anitta e a dupla Henrique & Juliano aparecem na sequência. A lista também reúne Metallica, Linkin Park, Luan Santana, Rihanna, Guns N' Roses e Ivete Sangalo.

As respostas mostram ainda a combinação de diferentes estilos em uma mesma playlist, reunindo música eletrônica, sertanejo, pop nacional, axé e rock.

Quais músicas aparecem nas playlists de treino

Quando a pesquisa pediu que os entrevistados indicassem músicas específicas, o repertório ficou ainda mais variado.

Entre as faixas citadas está 'Meteoro', de Luan Santana, além de músicas internacionais como 'Numb', do Linkin Park, 'Lose Yourself', de Eminem, e 'It's My Life', do Bon Jovi.

'Numb' e 'In The End', de Linkin Park, também aparecem entre as canções lembradas pelos participantes. Parte dos entrevistados, em vez de indicar uma faixa específica, mencionou gêneros como rock, sertanejo, funk e pagode.

Como a pesquisa foi realizada

A pesquisa ouviu 500 adultos maiores de 18 anos, residentes em todas as regiões do Brasil e conectados à internet.

Segundo a metodologia apresentada pela Maximum Boxing, o levantamento tem índice de confiabilidade de 95% e margem de erro de 3,3 pontos percentuais.

Os participantes responderam a cinco questões sobre a frequência com que ouvem música durante os exercícios, a influência percebida das faixas na atividade, os estilos preferidos e os artistas e músicas considerados indispensáveis para uma playlist de treino.