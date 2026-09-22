Primavera chegou: veja os principais cuidados para guardar roupas de inverno

Com a chegada da primavera, em 22 de setembro, as roupas mais pesadas começam a perder espaço no armário. Casacos, jaquetas, tricôs, cobertores e outras peças usadas durante o inverno dão lugar a opções mais leves, mas a troca de estação exige alguns cuidados.

Antes de deixar as roupas de inverno guardadas por meses, é importante observar as condições das peças e do local onde elas serão armazenadas. O período prolongado sem uso pode contribuir para:

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aparecimento de odores;

manchas;

mofo;

deformações.

Segundo Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec, mesmo uma roupa que aparenta estar limpa pode carregar resíduos que, com o tempo, acabam comprometendo o tecido.

“Mesmo quando não identificamos uma mancha, a peça pode ter resíduos de suor, oleosidade corporal, perfume, poluição ou alimentos. Quando permanece guardada dessa maneira por vários meses, essas sujidades podem se fixar nas fibras e se tornar mais difíceis de remover posteriormente. Por isso, o ideal é realizar a higienização antes do armazenamento”, explica.

Antes de guardar, higienize as peças

A primeira etapa da troca de estação deve ser a limpeza. A orientação também vale para aquele casaco que foi usado poucas vezes durante o inverno.

Resíduos que não são percebidos inicialmente podem ficar mais evidentes depois de meses armazenados. Por isso, a higienização deve levar em conta o tecido e as instruções presentes na etiqueta.

Peças de lã, couro e camurça, por exemplo, exigem cuidados específicos. Nesses casos, a recomendação é procurar uma lavanderia especializada para que o tratamento seja adequado à fibra.

Roupa sendo lavada - Foto: Reprodução | Magnific

Outro ponto importante é garantir que as roupas estejam completamente secas antes de serem guardadas. A umidade pode criar condições favoráveis ao aparecimento de mofo e odores.

Nem toda peça deve ser guardada da mesma forma

A maneira de organizar as roupas também pode influenciar na conservação dos tecidos.

Tricôs e peças de lã, por exemplo, podem perder o formato quando permanecem pendurados por meses, já que o próprio peso do tecido pode provocar deformações. Para esses itens, mantê-los dobrados pode ajudar a preservar o formato original.

Roupas de lã dobrada - Foto: Reprodução | Magnific

Já os casacos mais estruturados precisam de outro tipo de cuidado. Cabides compatíveis com o tamanho e o peso da peça ajudam a sustentá-la sem criar marcas nos ombros.

Para roupas que permanecerão penduradas durante toda a primavera e o verão, capas apropriadas também podem proteger contra a poeira. Nesse caso, a recomendação é utilizar capas de TNT.

Armário também precisa ser preparado

A troca de estação pode ser uma oportunidade para limpar o espaço antes de guardar as peças.

Prateleiras, gavetas e cabideiros devem ser higienizados, enquanto o ambiente precisa ser observado em busca de possíveis pontos de umidade. Afinal, colocar roupas limpas em um local úmido pode comprometer todo o processo de conservação.

Limpeza em guarda-roupas - Foto: Reprodução | Magnific

Quem tem pouco espaço e precisa guardar as peças em outro ambiente também deve ter atenção às embalagens. Plásticos totalmente fechados podem dificultar a circulação de ar e contribuir para a retenção de umidade.

A orientação é priorizar opções próprias para armazenamento de roupas, como sacos de TNT, e manter os itens em locais limpos, secos e protegidos da exposição direta ao sol.

Homem guardando roupa em saco de TNT - Foto: Reprodução | Magnific

Mesmo durante o período em que estiverem guardadas, as peças precisam de atenção. A recomendação é retirá-las a cada três meses para que possam arejar.

Cobertores e edredons também entram na troca

A reorganização do armário não precisa ficar limitada às roupas. Com o aumento das temperaturas, cobertores, mantas, edredons e outros itens pesados também costumam ser retirados da rotina.

Antes de armazená-los, a orientação é fazer uma higienização completa. O volume e as diferentes camadas desses produtos podem contribuir para a retenção de umidade.

Cobertores e edredons guardados - Foto: Reprodução | Magnific

A troca de estação também é o momento de revisar as roupas de primavera e verão que ficaram guardadas durante os meses mais frios.

Se essas peças estiverem com odor de armazenamento, poeira ou alguma marca, o ideal é higienizá-las antes de voltarem a ser usadas.

“Reservar um momento para cuidar das peças na troca de estação contribui para prolongar a vida útil dos tecidos e evita surpresas quando elas forem utilizadas novamente. É uma manutenção preventiva que ajuda a conservar tanto as roupas que estão sendo guardadas quanto aquelas que voltam ao uso”, finaliza Marinês.