CASA ARRUMADA
Psicologia revela a verdade sobre quem arruma casa para receber visita
Ação pode ser uma forma de receber melhor e também de escolher o que ficará à vista
Arrumar a casa para receber visitas é algo bastante comum. A ação pode ter relação com a impressão que o dono da residência quer que o ambiente transmita, já que outras pessoas formam ideias sobre uma casa e seus moradores a partir do que encontram ao entrar.
Deixar o ambiente arrumado pode ser uma forma de receber melhor e também de escolher o que ficará à vista. A casa pode transmitir pistas sobre a rotina de quem vive nela, mas essas pistas não contam a história inteira de seus moradores.
A revista acadêmica Perspectives on Psychological Science destaca que revisões sobre ambientes domésticos tratam justamente a casa como espaço de identidade, expressão pessoal e experiência cotidiana.
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A opinião da visita influencia na arrumação?
As pessoas formam impressões a partir de ambientes como quartos, escritórios e apartamentos, mostram pesquisas.
Por isso, é compreensível que alguém queira apresentar a casa de determinada maneira.
A preocupação pode aparecer em escolhas bem concretas:
- Retirar objetos pessoais espalhados pela sala;
- Limpar a mesa onde serão servidos café ou lanche;
- Separar um lugar para bolsas e casacos;
- Conferir se o banheiro está pronto para uso.
Medo de julgamento?
O ato de arrumar a casa antes de receber visitas não necessariamente está ligado ao medo de julgamento. Uma pessoa pode gostar de preparar a casa como parte do convite, sem se preocupar muito com a avaliação dos outros.
Outro motivo pode ser o desconforto ao imaginar comentários sobre louça na pia ou roupas no sofá. O mesmo gesto pode nascer de hospitalidade, preferência pessoal ou receio de ser julgada.
Além disso, o tipo de encontro também importa. Receber um amigo próximo para conversar durante meia hora costuma gerar expectativas diferentes das de organizar um almoço para várias pessoas.
Como preparar o ambiente?
Quando falta pouco tempo, tentar organizar todos os cômodos tende a consumir o tempo que seria usado para receber as pessoas.
Nesse contexto, é importante definir o que a visita realmente utilizará, isso torna a tarefa mais clara.
Um preparo breve pode seguir esta ordem:
- Deixar livre o caminho entre a entrada e o local do encontro;
- Abrir espaço para que todos possam se sentar;
- Retirar louça e restos de comida das superfícies de uso comum;
- Verificar o banheiro e o que será necessário para servir os convidados.
Deixar a casa arrumada para receber alguém em casa pode ajudar o anfitrião a se sentir preparado e permitir que os convidados circulem com conforto. Ademais, é uma maneira de influenciar a primeira impressão causada pelo ambiente.