Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMPORTAMENTO

Revolução no banheiro: a tecnologia que promete aposentar o papel higiênico

Nova tendência sustentável, criada no Japão, oferece conforto, economia e higiene

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/09/2025 - 6:17 h | Atualizada em 27/09/2025 - 7:37
Ilustrativa
Ilustrativa -

Uma novidade que começou no Japão está conquistando banheiros ao redor do planeta: os washlets, bidês inteligentes que combinam jato de água, secagem e tampa automática, e que estão substituindo gradualmente o papel higiênico tradicional.

Na Argentina, por exemplo, a adesão ainda é gradual, mas o interesse cresce à medida que as famílias conhecem os benefícios dessa tecnologia. Em novas construções, o washlet já aparece como item pré-instalado, sendo cada vez mais valorizado pelo conforto que oferece.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conforto e higiene em primeiro lugar

O principal destaque dos washlets é a limpeza mais completa. Diferente do papel higiênico, o jato de água proporciona uma higienização mais eficaz, deixando a sensação de frescor e cuidado com a pele.

Para quem tem sensibilidade ou problemas dermatológicos, o washlet oferece mais proteção e conforto, evitando irritações que o papel pode causar.

Leia Também:

Jovens são torturadas e assassinadas durante live do Instagram
Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU
Trump anuncia novas tarifas de importação a partir de outubro
Aliados de Bolsonaro articulam visita de Trump a ex-presidente

Sustentabilidade que faz diferença

Além do cuidado pessoal, o washlet também reduz o impacto ambiental. Com menos uso de papel, diminui a produção de resíduos e contribui para a preservação de recursos naturais, alinhando higiene com consciência ecológica.

Economia a longo prazo

Embora a instalação do dispositivo demande um investimento inicial, os usuários percebem uma economia significativa ao longo do tempo, já que a necessidade de comprar papel higiênico diminui consideravelmente. O resultado é uma alternativa mais sustentável, econômica e confortável para o dia a dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banheiro Casa dica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Ilustrativa
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Ilustrativa
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x