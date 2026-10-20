OPORTUNIDADE
Concurso do TJ abre inscrições para 50 vagas com salário de quase R$ 8 mil
Provas objetivas vão acontecer no dia 24 de janeiro de 2027
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) abriu nesta terça-feira, 20, as inscrições para o concurso que oferece 50 vagas imediatas para o cargo de analista judiciário, de nível superior, além de cadastro de reserva. O salário básico é de R$ 7.526,14.
O edital foi publicado no Diário da Justiça nesta terça-feira, 20. As inscrições seguem até 18 de novembro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 120.
As provas objetivas vão acontecer em João Pessoa no dia 24 de janeiro de 2027, das 13h às 18h, no horário oficial de Brasília. O salário básico é de R$ 7.526,14. O cargo também oferece auxílio-alimentação de R$ 2.200 e auxílio-saúde de R$ 1.800.
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50 vagas imediatas
O concurso oferece 50 vagas imediatas para analista judiciário.
As vagas são distribuídas entre as seguintes áreas e especialidades:
- Área Judiciária: 25 vagas;
- Desenvolvimento de Sistemas: 10 vagas;
- Inteligência Artificial: 3 vagas;
- Gestão de Governança de TI: 2 vagas;
- Segurança da Informação: 2 vagas;
- Banco de Dados: 1 vaga;
- Infraestrutura de TI: 1 vaga;
- Ciência e Análise de Dados: 1 vaga;
- Contabilidade: 5 vagas.
Além das vagas para convocação imediata, o concurso prevê a formação de cadastro de reserva.
Segundo o edital, do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 30% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ), conforme as regras previstas no edital.
Salários e benefícios
O vencimento básico para o cargo de analista judiciário é de R$ 7.526,14, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Os servidores também terão direito aos seguintes benefícios:
- Auxílio-alimentação de R$ 2.200;
- Auxílio-saúde de R$ 1.800.
Inscrições e taxa
Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), entre 20 de outubro e 18 de novembro de 2026.
A taxa de inscrição custa R$ 120 para todos os cargos de analista judiciário. O pagamento do boleto poderá ser feito até 19 de novembro.
Quem tem direito à insenção?
Além disso, o edital prevê a possibilidade de solicitar isenção da taxa durante o período de inscrição.
Entre os grupos que podem ter direito ao benefício estão:
- Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
- Doadores de sangue ou de medula óssea;
- Jurados do Tribunal do Júri na Paraíba;
- Mulheres vítimas de violência doméstica.;
- Entre outros casos previstos em lei.
Data e local das provas
As provas objetivas serão aplicadas em 24 de janeiro de 2027, das 13h às 18h, no horário oficial de Brasília. A aplicação está prevista para a cidade de João Pessoa.