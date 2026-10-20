Concurso do TJ abre inscrições para 50 vagas com salário de quase R$ 8 mil

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O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) abriu nesta terça-feira, 20, as inscrições para o concurso que oferece 50 vagas imediatas para o cargo de analista judiciário, de nível superior, além de cadastro de reserva. O salário básico é de R$ 7.526,14.

O edital foi publicado no Diário da Justiça nesta terça-feira, 20. As inscrições seguem até 18 de novembro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 120.

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As provas objetivas vão acontecer em João Pessoa no dia 24 de janeiro de 2027, das 13h às 18h, no horário oficial de Brasília. O salário básico é de R$ 7.526,14. O cargo também oferece auxílio-alimentação de R$ 2.200 e auxílio-saúde de R$ 1.800.

50 vagas imediatas

O concurso oferece 50 vagas imediatas para analista judiciário.

As vagas são distribuídas entre as seguintes áreas e especialidades:

Área Judiciária: 25 vagas;

Desenvolvimento de Sistemas: 10 vagas;

Inteligência Artificial: 3 vagas;

Gestão de Governança de TI: 2 vagas;

Segurança da Informação: 2 vagas;

Banco de Dados: 1 vaga;

Infraestrutura de TI: 1 vaga;

Ciência e Análise de Dados: 1 vaga;

Contabilidade: 5 vagas.

Além das vagas para convocação imediata, o concurso prevê a formação de cadastro de reserva.

Segundo o edital, do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 30% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ), conforme as regras previstas no edital.

Salários e benefícios

O vencimento básico para o cargo de analista judiciário é de R$ 7.526,14, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os servidores também terão direito aos seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação de R$ 2.200;

Auxílio-saúde de R$ 1.800.

Inscrições e taxa

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), entre 20 de outubro e 18 de novembro de 2026.

A taxa de inscrição custa R$ 120 para todos os cargos de analista judiciário. O pagamento do boleto poderá ser feito até 19 de novembro.

Quem tem direito à insenção?

Além disso, o edital prevê a possibilidade de solicitar isenção da taxa durante o período de inscrição.

Entre os grupos que podem ter direito ao benefício estão:

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Doadores de sangue ou de medula óssea;

Jurados do Tribunal do Júri na Paraíba;

Mulheres vítimas de violência doméstica.;

Entre outros casos previstos em lei.

Data e local das provas

As provas objetivas serão aplicadas em 24 de janeiro de 2027, das 13h às 18h, no horário oficial de Brasília. A aplicação está prevista para a cidade de João Pessoa.